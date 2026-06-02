‘Masters of The Universe’: Nicholas Galitzine explica por qué no se sentía ‘digno’ para el papel de He-Man

Convertirse en He-Man implicaba cargar con una imagen difícil de igualar: cuerpo musculoso, presencia heroica, nostalgia ochentera y una comparación inevitable con Dolph Lundgren, quien interpretó al personaje en la película live-action de 1987. Nicholas Galitzine, protagonista de la nueva ‘Masters of The Universe’, habló con TODAY sobre esa presión y admitió que al principio no se sentía completamente listo para ocupar ese lugar.

También te puede interesar: ‘Una carta de amor a He-Man’: ‘Masters of the Universe’ sorprende con sus primeras reacciones de los críticos

La película dirigida por Travis Knight llegará a cines el 5 de junio de 2026 y presenta una nueva versión de Prince Adam, quien debe reencontrarse con la Espada de Poder y aceptar su destino como el hombre más poderoso del universo.

Detalle del póster oficial de ‘Masters of the Universe’ (imagen: IMDb)

¿Por qué Nicholas Galitzine no se sentía digno de interpretar a He-Man?

Durante la entrevista, el actor recordó lo que sintió al probarse el traje por primera vez. El entrevistador mencionó que Galitzine habría dicho “no soy digno”, una frase que el actor retomó al explicar que, durante las primeras pruebas de vestuario, todavía estaba en pleno proceso de transformación física.

También lee: ‘Masters of the Universe’: Así fue la transformación física de Nicholas Galitzine para convertirse en He-Man

“No soy digno”, dijo Galitzine, antes de explicar que una cosa era entrenar para el papel y otra muy distinta sentirse ya convertido en He-Man. “Bueno, porque, obviamente, estás haciendo muchas pruebas de vestuario durante la preproducción, ¿sabes?”, comentó.

El actor agregó que en esos primeros momentos todavía no sentía la presencia del personaje. “Con mi piel pálida, ya sabes, todavía no sientes el poder de Eternia”, bromeó. Para Galitzine, la sensación cambió hasta llegar al set y verse completamente caracterizado, con el peinado, el bronceado y todos los elementos visuales del héroe. “No es hasta que llegas al set, ya sabes, y tienes el pelo de Fawcett y, ya sabes, el bronceado de Fabio que te das cuenta…”

Su versión de He-Man será más sensible que la de Dolph Lundgren

La entrevista también tocó una diferencia importante entre esta nueva versión y la interpretación de Dolph Lundgren. Cuando el entrevistador señaló que el nuevo He-Man parece más sensible que el que muchos recuerdan de los años 80, Galitzine aceptó la comparación con humor: “Es un poco más sensible que Dolph [Lundgren].”

El comentario no fue una crítica al actor sueco. Al contrario, Galitzine lo describió como un ícono y reconoció que seguir sus pasos no era sencillo. “Es todo un ícono. Quiero decir, no es solo He-Man, ¿sabes? Es [Drago en] Rocky y sale en ‘Los Indestructibles’”. También bromeó sobre la imagen casi imposible de Lundgren y sus estudios académicos avanzados: “este dios escandinavo de dos metros que también es un genio, y luego, ya sabes, bueno, estoy yo.”

Galitzine explicó que Lundgren no le dio consejos específicos para interpretar a He-Man, aunque ambos hablaron sobre el personaje. La referencia confirma que la nueva película no ignora el peso de la versión de 1987, incluso si busca presentar a un Prince Adam distinto para otra generación.

‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

Una nueva aventura para Eternia

En ‘Masters of The Universe’, Prince Adam llega a la Tierra cuando era niño y queda separado de la Espada de Poder, su único vínculo con Eternia. Casi dos décadas después, recupera el arma y es llevado de vuelta a su planeta para enfrentarse a Skeletor, interpretado por Jared Leto.

El elenco también incluye a Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms, Morena Baccarin como The Sorceress y Alison Brie como Evil-Lyn. Las primeras reacciones tras la premiere han destacado el tono colorido, nostálgico y extravagante de la película, además del trabajo de Galitzine como He-Man. Para un actor que al principio sintió que no estaba a la altura del traje, esa recepción inicial apunta a que la transformación no solo pasó por el gimnasio, sino por encontrar una forma propia de cargar con el poder de Eternia.

Fuente.

No te vayas sin leer: Nicholas Galitzine dice que perder su cuerpo de He-Man fue ‘deprimente’ tras dejar la dieta