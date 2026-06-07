‘Backrooms: Sin Salida’ derrota a ‘Marty Supremo’ y ya es la película más taquillera en toda la historia de A24

Es sorprendente cómo Backrooms: Sin Salida pasó de ser una rareza nacida en internet a convertirse en el nuevo gigante comercial de A24 en tan solo pocos días. La película dirigida por Kane Parsons deja más o menos de lado los espacios liminales y ahora carga con un récord histórico dentro del estudio.

A24 había encontrado en Marty Supremo su joya dorada gracias a una buena taquilla y a la presencia de Timothée Chalamet como la celebridad estrella. Pero el terror de Parsons abrió otra puerta más rentable y puso de cabeza todos los números.

¿Backrooms establece nuevo récord?

Backrooms: Sin Salida acaba de superar los 200 millones de dólares en taquilla global, de acuerdo con reportes difundidos tras su segundo fin de semana por medios como Discussing Film. Con ese salto, superó a Marty Supremo, que tenía 191.2 millones de dólares a nivel mundial y el récord de A24.

Backrooms Sin Salida

De por sí Backrooms ya era la película más exitosa de A24 en Estados Unidos, luego de cruzar los 100 millones de dólares en apenas seis días, ahora también ocupa el primer sitio global del estudio, algo que Marty Supremo defendió por poco tiempo. La cinta debutó con 81.4 millones de dólares en su país de origen y 118 millones a nivel mundial, es decir, tuvo el mejor estreno en la historia de A24 y el mayor inicio registrado para una película original de terror.

No te pierdas: Kane Parsons, director de ‘Backrooms’, dice que no le interesa la IA: ‘Si pudiera hacerla desaparecer chasqueando los dedos, lo haría’

Lo más impresionante es que Backrooms: Sin Salida tuvo un presupuesto cercano a los 10 millones de dólares, una cifra pequeña frente a lo que ahora mismo tiene en los bolsillo. Eso convierte su desempeño en uno de los casos más lucrativos del género en años reciente y todo un hito para un producto dirigido por alguien tan joven. A los 20 años, el cineasta puso su película en el primer lugar de la taquilla, después de construir su universo en YouTube bajo el nombre Kane Pixels.

¿Habrá secuela de Backrooms?

Si bien no hay anuncio oficial de una segunda parte, Parsons ya dijo que la historia está lejos de concluir. De hecho, para Rolling Stone UK, el director ya compartió una probada de sus intenciones: “Creo que esto es un ejercicio de construcción de mundos que se suma a lo que ya he hecho. Estoy bastante avanzado en ello y planeo continuarlo sin duda. ¡Backrooms aún no ha terminado!”.A24 esperaría la finalización del recorrido de Backrooms en salas de cine para comenzar con el desarrollo de la secuela.

Sin Salida arranca el argumento con una puerta extraña que aparece en el sótano de una tienda de muebles. Una terapeuta entra en esa puerta y termina en una realidad alterada después de que uno de sus pacientes desaparece dentro de ella. Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia son las estrellas de la película. La producción también reunió nombres fuertes del género, entre ellos James Wan, Shawn Levy y Osgood Perkins.

El origen de la película está en la webserie Backrooms (Found Footage), que Parsons empezó a publicar en el YouTube de 2022. Sus videos tomaron el mito de internet sobre espacios liminales y lo transformaron en registros de una organización ficticia que investigaba un laberinto amarillo e infinito.

Las películas más taquilleras de A24

Con más de 200 millones de dólares globales, Backrooms: Sin Salida queda al frente del historial comercial de A24. Detrás aparece Marty Supremo, con 191.2 millones de dólares, resultado de 96 millones en Estados Unidos y Canadá y 95.2 millones en otros territorios. A continuación te presentamos el Top 10 de A24:

Backrooms: Sin salida, 212 millones

Marty Supremo, 191 millones

Todo en todas partes al mismo tiempo, 147 millones

El drama, 128 millones

Guerra civil, 127 millones

Materialistas, 107 millones

Háblame, 92 millones

Hereditary: El legado del diablo, 90 millones

Lady Bird, 79 millones

Luz de luna, 66 millones

Entérate: ‘Backrooms’, ‘Obsesión’ y otras películas dirigidas por cineastas que empezaron en YouTube