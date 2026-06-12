Steven Spielberg aconseja a los directores de ‘Obsession’ y ‘Backrooms’ y les advierte de los riesgos del éxito

El cineasta les advirtió que no deben dejar que el reconocimiento se les suba a la cabeza

Mientras ‘Obsession’ y ‘Backrooms’ continúan consolidándose como dos de los fenómenos cinematográficos más inesperados de 2026, Steven Spielberg decidió compartir una lección aprendida a lo largo de más de cinco décadas de carrera. El director de ‘Jaws’, ‘E.T., el extraterrestre’ y ‘Jurassic Park’ fue consultado recientemente sobre qué consejo le daría a los jóvenes cineastas detrás de estos éxitos y aprovechó la oportunidad para advertirles que el reconocimiento masivo puede ser engañoso.

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¿Qué consejo les dio Spielberg a los directores de ‘Obsession’ y ‘Backrooms’?

Durante una aparición en el podcast ‘The Rest Is Entertainment’, a Steven Spielberg le preguntaron qué le diría a Curry Barker, director de ‘Obsession’, y a Kane Parsons, responsable de ‘Backrooms’. La comparación tenía sentido: ambos cineastas tienen poco más de veinte años, una edad similar a la que tenía Spielberg cuando dirigió ‘Tiburón’ en 1975.

Kane Parsons (imagen: A24)

La respuesta del realizador fue inmediata:

“No dejen que el éxito se les suba a la cabeza.”

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Luego profundizó en la idea y recordó que incluso los mayores éxitos pueden generar una falsa sensación de seguridad.

“No dejen que el éxito rotundo se les suba a la cabeza, porque cuando hagan su próxima película, comenzarán desde cero.”

Para Spielberg, el reconocimiento ayuda a abrir puertas dentro de la industria, pero no elimina los desafíos creativos que aparecen con cada nuevo proyecto.

El fenómeno de ‘Obsession’ y ‘Backrooms’

La advertencia llega en un momento extraordinario para ambos directores. Curry Barker, creador de ‘Obsession’, convirtió una producción realizada con apenas US$750 mil en uno de los mayores éxitos del año. La película ha recaudado US$238.7 millones en todo el mundo y se convirtió en la adquisición más exitosa en la historia del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), además de transformarse en la cinta más taquillera de Focus Features.

Por su parte, Kane Parsons, conocido en internet como Kane Pixels, pasó de crear cortometrajes de terror en YouTube a dirigir ‘Backrooms’ para A24. Con apenas 20 años, logró que la película alcanzara US$220.6 millones en taquilla mundial frente a un presupuesto de US$10 millones, convirtiéndola en la producción más exitosa de la distribuidora en Norteamérica.

Spielberg recuerda una lección que aprendió con los años

Más allá de los números, Steven Spielberg quiso transmitir una reflexión basada en su propia experiencia. El director explicó que el prestigio que acompaña a un gran éxito puede generar respeto entre ejecutivos, estudios y colegas, pero no garantiza que la siguiente película resulte igual de exitosa.

“Siempre es bueno tener un gran éxito para afianzar tu reputación, y te ganarás mucho respeto de los ejecutivos, del mundo del cine y de los estudios.”

Sin embargo, añadió que la enseñanza más importante llegó después de muchos años de trabajo.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal)

“Todos empezamos de nuevo.”

Según el cineasta, quienes tienen la oportunidad de desarrollar una carrera larga descubren que cada producción representa un nuevo comienzo, sin importar cuántos éxitos acumulen.

“Y si tienes la oportunidad de hacer 20 o 30 películas en tu carrera, descubrirás, tal vez en tu segunda o tercera película, que estás comenzando tu carrera de nuevo desde el inicio de cada proyecto.”

Para el director de ‘El Día de la Revelación’, el verdadero reto no es alcanzar el éxito una vez, sino encontrar la manera de seguir creciendo cuando la atención de la industria ya está puesta sobre cada uno de tus movimientos.

Con información de The Hollywood Reporter.

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