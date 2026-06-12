¿Elliot volvió a ver a E.T.? Steven Spielberg por fin responde la gran duda de los fans

El director explicó que el vínculo entre ambos continuó en los sueños y en una conexión psíquica

Más de cuatro décadas después del estreno de ‘E.T., el extraterrestre’, Steven Spielberg acaba de aclarar una de las preguntas que muchos fans mantuvieron viva desde el emotivo final de la película: ¿Elliot volvió a encontrarse con E.T.? La respuesta del director llega durante la promoción de ‘El Día de la Revelación’, su nueva película sobre vida extraterrestre, y confirma un detalle canon que vuelve todavía más agridulce la despedida de 1982.

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¿Elliot y E.T. volvieron a reunirse después del final?

Durante su participación en el podcast ‘Happy, Sad, Confused’, junto a Emily Blunt y Josh O’Connor, protagonistas de ‘El Día de la Revelación’, Steven Spielberg habló sobre el destino de Elliot y E.T. después de la escena final de ‘E.T., el extraterrestre’. En la película, el niño interpretado por Henry Thomas se despide del extraterrestre antes de que este abandone la Tierra y regrese a su planeta.

Henry Thomas en ‘E.T. el extraterrestre’ (1982) (imagen: IMDb)

La respuesta de Spielberg fue directa: Elliot nunca volvió a ver físicamente a E.T. Sin embargo, el director explicó que el vínculo entre ambos no desapareció por completo, sino que permaneció de una forma más íntima y espiritual.

“Nunca lo volvió a ver. Pero sí soñó con él. Así que existía un vínculo psíquico entre ambos. Si se fijan, ET tocó a Elliot justo aquí y le dijo: ‘Estaré aquí mismo’. Eso fue así durante el resto de la vida de Elliot.”

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Con esa explicación, Steven Spielberg confirma que la promesa de E.T. no significaba un futuro reencuentro material, sino una conexión permanente en la memoria, los sueños y la vida emocional de Elliot.

El comercial de 2019 no cuenta como reunión oficial

La aclaración también sirve para resolver una posible confusión. En 2019, Xfinity lanzó un comercial navideño donde E.T. visitaba a un Elliot adulto, nuevamente interpretado por Henry Thomas. El anuncio mostraba al extraterrestre conociendo a la familia del personaje y contenía varias referencias directas a la película original.

Aunque Comcast consultó a Steven Spielberg antes de realizar el comercial, esa pieza no forma parte de la continuidad oficial de ‘E.T., el extraterrestre’. Desde la perspectiva del director, el final de la película sigue siendo la última vez que Elliot y E.T. se encontraron en persona.

Eso vuelve más definitivo el cierre de la historia original. El comercial funciona como un homenaje nostálgico, pero no cambia el destino de los personajes dentro del canon establecido por Spielberg.

Spielberg prefirió no hacer una secuela de ‘E.T.’

La historia pudo haber tenido una continuación. Después del éxito de ‘E.T., el extraterrestre’, Steven Spielberg y la guionista Melissa Mathison desarrollaron una propuesta para una secuela. Sin embargo, el director decidió abandonarla porque temía que una segunda película debilitara el impacto emocional y la pureza narrativa de la original.

Steven Spielberg (Imagen: Shutterstock)

De acuerdo con lo retomado por ScreenRant, Spielberg llegó a considerar que una continuación habría afectado negativamente el legado de ‘E.T., el extraterrestre’. Tiempo después, en enero de 2025, el cineasta recordó que impedir esa secuela fue una decisión difícil, pero necesaria. También señaló que la idea de explorar el planeta natal de E.T. habría funcionado mejor en otro formato, como el libro The Green Planet.

Por eso, ‘E.T., el extraterrestre’ permanece como una historia cerrada dentro de la filmografía de Steven Spielberg. Aun así, el personaje conservó un lugar importante en la cultura popular, al grado de que su especie tuvo una aparición breve como guiño en ‘Star Wars: La Amenaza Fantasma’, durante una escena ambientada en el Senado de la República.

Con ‘El Día de la Revelación’, Steven Spielberg vuelve a explorar el tema de la vida extraterrestre desde otro enfoque. Pero al aclarar el destino de Elliot y E.T., el director mantiene intacta la carga emocional del final de 1982: ambos nunca se reunieron físicamente, aunque el vínculo entre ellos permaneció durante toda la vida de Elliot.

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