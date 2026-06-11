‘Amos del Universo’: Travis Knight revela cómo Brian May, guitarrista de Queen, trabajó en la banda sonora

La nueva Amos del Universo despide un brillo aventurero gracias al vestuario y diseño de producción, pero también por un elemento que jamás debe quedar relegado en el buen arte cinematográfico: la música, claro. Daniel Pemberton, el compositor principal, construyó una banda sonora enorme y deliberadamente divertida, e incluso tuvo ayuda de Brian May, guitarrista de Queen, cuya Red Special entró al universo de He-Man como si fuera otro objeto mítico de Eternia.

Travis Knight sobre Daniel Pemberton y la llegada de Brian May

El director Travis Knight contó que la idea musical de Amos del Universo empezó cuando habló con Daniel Pemberton sobre las referencias que podían guiar la película. El director quería una partitura que abrazar lo épico y que nos recordara a los grandes espectáculos de fantasía pop de los años ochenta.

“Me encanta Daniel. Es un hombre increíble, un compositor extraordinario y un auténtico genio. Soy admirador de su trabajo desde hace mucho tiempo”, dijo Knight para Discussing Film al hablar del músico, quien ya venía de proyectos muy distintos entre sí, como Spider-Man: Un Nuevo Universo y Proyecto Fin del Mundo.

Nicholas Galitzine como He-Man en Amos del Universo

“Cuando empecé a hablar con Daniel sobre trabajar en esta película, una de las referencias que le mencioné fue Flash Gordon, la versión de los años 80 producida por De Laurentiis”, explicó el director. “Me encantaba cuando era niño. Tenía esos colores vibrantes, un tono juguetón y mucho sentido del humor. Pero una de las mejores cosas de la película era, por supuesto, la icónica música de Queen”, añadió el realizador.

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De acuerdo con Knight, Daniel ya había empezado a experimentar con influencias disco e instrumentos medievales. El encuentro con Brian May llegó después, cerca de un año más tarde, cuando acabó en el estudio del guitarrista, viéndolo tocar su Red Special con monedas de seis peniques usadas como púas:

“Fue un momento realmente surrealista para mí. Era un gran fan de Queen cuando era niño, como cualquier persona con buen gusto. Tener esos sonidos en nuestra película llegó bastante tarde en el proceso de producción, pero terminó siendo la culminación perfecta. Fue la cereza del pastel de toda esta experiencia para mí”.

La importancia de la guitarra

Todo melómano respetable sabe bien que la Red Special no es una guitarra cualquiera. Brian May la construyó junto a su padre cuando era adolescente y luego convirtió su sonido en uno de los pilares del rock. Pemberton lo dijo para Variety con una imagen muy precisa:

“Cuando la estaba tocando, pensé: esto es en realidad el equivalente a la Espada del Poder del universo de Amos del Universo, porque es un instrumento forjado en llamas, por así decirlo. Él es la única persona que puede tocarla y que tiene el poder de tocarla, y es una herramienta que ha salvado la vida de muchas personas, creo. Si la miras como un arma, ha puesto mucha esperanza y amor en el mundo”.

Jared Leto como Skeletor en Amos del Universo

La colaboración se materializó en Electrica, tema triunfal de tres minutos creado para acompañar la transformación de Adam en He-Man. De acuerdo con Variety, “presenta un coro de 100 voces, orquesta de 80 músicos, banda de rock y sintetizadores”. Para ese track, Pemberton explicó que buscaba una emoción muy especial:

“Quería que un hombre adulto se sintiera como un niño pequeño otra vez, y quería que un niño pequeño se sintiera como un hombre adulto. Quería algo que tuviera el peso y la seriedad de una canción de hard rock mezclada con el color, el camp y un ligero toque cursi de una canción pop europea”.

La película de Travis Knight adapta el universo nacido de la aclamada línea de juguetes de Mattel de 1982, alimentado por una serie animada que convirtió a He-Man, Skeletor, Teela y Eternia en figuras asentadas en el corazón de la cultura pop ochentera. Nicholas Galitzine interpreta a Adam, un joven separado de Eternia que regresa a su mundo tras años lejos de su origen. Allí debe enfrentar a Skeletor, interpretado por Jared Leto, y asumir la identidad de He-Man para proteger una tierra al borde del colapso.

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