‘Amos del Universo’: Nicholas Galitzine revela cuál fue la parte más difícil de interpretar a He-Man

A Nicholas Galitzine lo ficharon para Amos del Universo en 2024 con la compleja tarea de ponerse la armadura de He-Man sin quedar aplastado por décadas de legado y comparaciones con Dolph Lundgren. El actor británico asumió el papel en la nueva película dirigida por Travis Knight y claro que no fue sencillo.

En la película vemos el regreso del príncipe Adam a Eternia, hogar sometido por el malvado Skeletor, por lo que será necesario reclamar su destino como He-Man, el guerrero más poderoso de todos. Galitzine protagoniza la aventura junto a Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Jared Leto, Morena Baccarin, James Purefoy y Kristen Wiig.

¿Cómo fue la preparación física para convertirse en He-Man?

Nicholas Galitzine reveló a People que su transformación física exigió meses de entrenamiento y una dieta de hasta 5 mil calorías diarias. El actor tuvo que levantar pesas durante un periodo prolongado para acercarse al cuerpo monumental de He-Man, uno de los héroes más musculosos de la cultura pop… ¡Y claro lo logró!

Nicholas Galitzine en el estreno de Amos del Universo

Sin embargo, el primer choque con la realidad llegó al probarse el vestuario. Galitzine dijo: “Cuando me probé el traje por primera vez, me sentí como un fraude“. Después contó que le preguntó al director Travis Knight: “¿Estás seguro de que no quieres a alguien más?”.

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Dolph Lundgren había interpretado a He-Man en la película live action de 1987, y aquella imagen se quedó aprehendida al personaje. Galitzine, en cambio, venía de títulos románticos como Red, White and Royal Blue y La idea de ti, con una apariencia muy diferente a la que se espera del guerrero. Lundgren ya venía de entrenar para Rocky IV cuando hizo su película, por lo que estaba en forma antes de cargar la espada. Galitzine admitió que él no venía de preparar ninguna Rocky, situación que le hizo sentir mucha inseguridad.

Las dudas de Nicholas Galitzine frente a Amos del Universo

Galitzine admitió que tuvo muchos momentos de duda después de aceptar el papel, pero decidió tomar el toro por los cuernos y entregarse de lleno al proceso: “La búsqueda de intentar alcanzar esa cosa inalcanzable es realmente la fuerza impulsora con la que creo que muchos de nosotros, los creativos, lidiamos. Sabía que la transformación física iba a ser un desafío. Nada de esa magnitud iba a ser fácil”. Afirmó que Travis Knight vio en él algo más importante que el volumen corporal, y eso fue la posibilidad de encarnar a alguien fuerte sin borrar su ternura.

“Lo que Travis vio en mí, y lo que yo sabía que podía hacer cuando leí el guion, era encarnar a este personaje. Alguien que, sin su fuerza física, posee muchos otros superpoderes en la forma en que ve a las personas, ve lo mejor de ellas y es capaz de mostrarse vulnerable. Se convirtió en una cuestión de confiar en el proceso. Por suerte, me dieron tiempo suficiente para comer muchísimo y levantar muchas pesas.”

Nicholas Galitzine y Camila Mendes en el estreno de Amos del Universo

El desarrollo de Amos del Universo implicó un equipo de cientos de personas en los que Nicholas encontró amistades con un fuerte sentido de comunidad:

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“No sé si también tiene que ver con la luz que este proyecto, esta propiedad intelectual, le transmite a la gente. Hay una calidez y una pureza en este proyecto que parece estar presente en cada una de sus versiones. Todos nos llevamos muy bien. Era un equipo enorme, de unas 400 o 500 personas, y recuerdo haber dado un discurso de despedida el último día y darme cuenta de que había creado relaciones muy cercanas con mucha gente. Sí, fue el trabajo más largo de mi carrera, pero fue especial por distintas razones”.

Lo más difícil del proceso: decir adiós

Aunque el entrenamiento fue duro y el traje lo hizo dudar, Galitzine confesó que la parte más difícil de su viaje llegó al final. Después de casi dos años en el proyecto, despedirse del personaje, del equipo y de la experiencia completa resultó doloroso: “Decir adiós al final fue probablemente lo más difícil que he tenido que hacer en mi carrera”.

Amos del Universo recaudó 54.3 millones de dólares en su primer fin de semana, un número preocupante que no compensa los 200 millones que costó la película. Claro que la situación no significa que la franquicia esté muerta, pero sí coloca presión sobre sus siguientes semanas. ¿Podrá recuperarse?