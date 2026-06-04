Director de ‘Masters of the Universe’ admite que llevar Eternia al cine fue el mayor reto de su carrera

Después de más de dos décadas de intentos fallidos por llevar de nuevo a He-Man al cine, ‘Masters of the Universe’ finalmente llegará a salas el 5 de junio con Travis Knight al frente del proyecto. El director, conocido por ‘Bumblebee’ y por su trabajo en animación en LAIKA Studios, habló con MeriStation sobre el reto de adaptar Eternia, un universo que desde los años 80 mezcla fantasía heroica, ciencia ficción, juguetes, criaturas extrañas y nostalgia pop.

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Para Knight, el desafío no era solo hacer una película grande, sino encontrar la forma de que ese mundo siguiera sintiéndose reconocible para los fans y, al mismo tiempo, funcionara para espectadores que no crecieron con la franquicia.

¿Por qué fue tan difícil llevar Eternia al cine?

Knight reconoció que hacer cualquier película ya implica una serie de dificultades, pero en este caso el reto era mayor por el peso histórico de la franquicia. ‘Masters of the Universe’ llevaba alrededor de 20 años intentando regresar a la pantalla grande, sin que los proyectos anteriores lograran concretarse.

‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

El director explicó que Eternia es un mundo complicado porque reúne elementos que, en teoría, no tendrían por qué convivir de forma natural: bárbaros, espadas, pistolas láser y naves espaciales. Esa mezcla, que podría parecer absurda fuera de contexto, es precisamente parte de la identidad de He-Man.

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Knight definió ese universo como “único, extraño y delirante”, y señaló que su mayor preocupación era encontrar un equilibrio entre todos esos componentes. No se trataba de suavizar la rareza del material original, sino de darle una forma cinematográfica que respetara el espíritu de la franquicia.

El momento en que los juguetes cobraron vida

Uno de los momentos más especiales para Knight ocurrió durante las primeras pruebas de cámara, cuando los actores aparecieron con sus trajes completos. No estaban filmando escenas todavía; era apenas una prueba visual. Aun así, el director recordó que fue la primera vez que vio a todos los personajes reunidos y caracterizados.

Para él, esa imagen tuvo un peso emocional claro: era como ver en la vida real los juguetes con los que jugaba cuando era niño. El trabajo de vestuario, maquillaje, peluquería y prótesis fue clave para que los personajes no parecieran simples referencias nostálgicas, sino versiones físicas de un universo que durante décadas existió sobre todo en figuras de acción, caricaturas y recuerdos de infancia.

Knight incluso admitió que todavía le cuesta creer que el proyecto haya salido adelante: “no puedo creer que me hayan dejado hacer esta película”.

Efectos prácticos, CGI y nostalgia para una nueva generación

El director también habló de su enfoque visual. Por su formación en animación tradicional, CGI y stop-motion, Knight aseguró que siempre intenta representar físicamente todo lo que sea posible frente a la cámara.

Detalle del póster oficial de ‘Masters of the Universe’ (imagen: IMDb)

Por eso, en ‘Masters of the Universe’ se recurrió a efectos prácticos cuando podían aportar presencia y textura, mientras que el CGI se utilizó en los casos donde resultaba la mejor herramienta.

La película no busca depender únicamente de la nostalgia. Knight explicó que quería complacer al niño de ocho años que se enamoró de He-Man, pero también presentar Eternia a quienes no conocen la franquicia. Según sus primeras impresiones tras algunas proyecciones, los fans reconocen el mundo que aman y los nuevos espectadores están descubriendo una aventura extraña, colorida y fantástica.

Con Nicholas Galitzine como Prince Adam/He-Man, Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes como Teela e Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms, ‘Masters of the Universe’ intentará demostrar si Eternia todavía puede conquistar el cine después de tantos años de espera.

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