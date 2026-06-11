‘Amos del Universo’: Camila Mendes explica por qué Teela no quiso involucrarse románticamente con Adam

Después de una larga espera, Amos del Universo llegó a salas y entrega una fantasía colosal de gente guapa y chistes sobre espadas. Sus estrellas todavía están trabajando en entrevistas promocionales, entre ellas Camila Mendes, actriz de Teela, quien para Cinemablend habló sobre la relación entre su personaje y Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, y por qué no se inclinó hacia el romance explícito.

¿De qué trata Amos del Universo?

Dirigida por Travis Knight, trae al live-action el universo creado alrededor de He-Man y lo lleva a una nueva adaptación para la pantalla grande. El joven Adam, quien en realidad es un príncipe separado de Eternia, debe regresar a su mundo cuando la Espada del Poder vuelve a llamarlo. Al volver, encuentra un reino bajo la amenaza de Skeletor, interpretado por Jared Leto, y debe aceptar el destino que lo une a He-Man.

En este tenor, Teela no es un simple interés amoroso ni una acompañante decorativa; es guerrera, amiga de la infancia, estratega y una persona que también cargó con la ausencia de Adam durante años. La cinta cuenta además con los talentos de Idris Elba como Duncan, Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccarin como la Hechicera, James Purefoy como el rey Randor, Charlotte Riley como la reina Marlena y Kristen Wiig como Roboto. Contó con un presupuesto de aproximadamente 200 millones de dólares.

Teela y Adam en Amos del Universo

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Camila Mendes y por qué Teela no se involucró románticamente con He-Man

Sobre la relación entre Teela y Adam, Camila celebró que la película no lo llevara al romance forzado. La actriz de 31 años aceptó que hay una insinuación de algo más, pero agradeció que la cinta no lo volviera demasiado obvio ni insistente. “Creo que son mejores amigos de la infancia que realmente se quieren y que han sentido la pérdida del otro durante todos estos años que han estado separados”, dijo Mendes sobre el lazo que hay entre ambos personajes.

La actriz añadió: “Para mí, Teela mira a Adam con mucho amor y empatía. Cuando lo ve, de alguna manera es transportada a su infancia, a una época más sencilla en la que era más feliz”. También argumentó que Adam activa una parte más vulnerable de Teela: “También creo que Adam despierta en ella un lado muy sensible, empático y divertido. Por eso pienso que comparten una amistad muy profunda”.

Pero más allá de las realidades afectivas entre Teela y Adam, Camila argumenta que su personaje tiene una misión más importante en la cual pensar:

“Al mismo tiempo, Teela está enfocada en salvar el mundo y creo que no se encuentra a nivel mental en un lugar donde pueda abrirse al amor. O quizá todavía no ha evolucionado emocionalmente hasta el punto de darle la bienvenida a ese espacio en su vida”.

¿Habrá secuela de Amos del Universo?

Nicholas Galitzine como He-Man

Es obvio que la película deja varias puertas abiertas para una continuación, pero Amazon MGM no ha anunciado oficialmente una secuela. El futuro dependerá en buena parte de la taquilla, y el primer fin de semana dejó un escenario complicado para una producción tan costosa. El material postcréditos nos habla de la posible llegada de She-Ra y el regreso de Skeletor.

Knight confirmó para Enterteinment Weekly que, si hay una segunda película, She-Ra tendría un papel muy importante:

“Adora, quien se convierte en She-Ra, es en muchos sentidos la igual de He-Man y, en algunos aspectos, incluso una mejora respecto a él. Siempre ha proyectado una enorme sombra dentro de la mitología de Masters of the Universe: es importante para mí, importante para personas que quiero, y estoy descubriendo que también es importante para muchísima otra gente. Cuando apareció en pantalla en el cine, la reacción fue… quedé absolutamente sorprendido por cómo estalló el público. Eso significa que la gente tiene muchas ganas de verla en la gran pantalla.”

¿Podrá la taquilla final de Amos del Universo asegurar una secuela?

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