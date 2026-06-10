Director de ‘Masters of the Universe’ quiere unirse al DCU de James Gunn

Travis Knight, director de ‘Masters of the Universe‘, dejó abierta la posibilidad de trabajar dentro del DCU de James Gunn y Peter Safran, aunque por ahora no existe ningún anuncio oficial sobre su incorporación. El comentario surgió durante una dinámica de Wired en la que el cineasta, Nicholas Galitzine y Camila Mendes debatieron quién ganaría en una pelea entre He-Man y Superman. La conversación empezó como una broma, pero bastó para que varios fans propusieran proyectos ideales para Knight dentro del nuevo universo cinematográfico de DC.

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¿Qué dijo Travis Knight sobre el DCU de James Gunn?

Durante el video, Nicholas Galitzine defendió a He-Man, personaje que interpreta en ‘Masters of the Universe’. Sin embargo, Camila Mendes y Travis Knight parecían inclinarse por Superman. El director incluso dijo que el héroe de DC barrería con He-Man, lo que llevó a Galitzine a preguntarle en tono de broma si estaba intentando conseguir trabajo con DC.

Nicholas Galitzine en ‘Masters of The Universe’ (Imagen: Empire)

Knight respondió haciendo una señal para que James Gunn le llamara. El gesto no equivale a una negociación ni a una confirmación de que exista un proyecto en marcha, pero fue suficiente para que los fans empezaran a imaginar qué película del DCU podría dirigir el responsable de ‘Bumblebee’ y ‘Masters of the Universe’.

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Los fans ya tienen sus candidatos: Shazam y Teen Titans

Tras la publicación del video, varios usuarios propusieron personajes y equipos que podrían encajar con el estilo de Knight. Uno de los nombres más repetidos fue Shazam, un personaje que ya tuvo dos películas en el antiguo universo de DC, pero cuyo futuro dentro del nuevo DCU no ha sido definido públicamente.

El argumento de los fans tiene cierta lógica: Knight acaba de dirigir una película llena de fantasía, humor, acción familiar y elementos mágicos, ingredientes que podrían funcionar para una nueva versión de Shazam. Algunos comentarios también mencionaron a Nicholas Galitzine como alguien que podría encajar dentro de DC, aunque eso forma parte de la especulación de los seguidores.

Otra propuesta popular fue Teen Titans. Varios fans pidieron que Knight dirigiera una película centrada en el equipo juvenil de DC, posiblemente con una alineación clásica formada por Robin, Starfire, Beast Boy, Raven y Cyborg. También se mencionaron otros proyectos como Batman, Aquaman, Justice League of America, Suicide Squad y ‘The Brave and the Bold’, aunque este último ya tiene director asociado.

David Corenswet, James Gunn y Nicholas Hoult en el set de ‘Superman’ (imagen: EW)

Travis Knight sigue enfocado en ‘Masters of the Universe’

Por ahora, el interés de Travis Knight en el DCU queda como una broma pública y una posibilidad deseada por fans, no como un movimiento oficial de DC Studios. El director tiene su atención puesta en ‘Masters of the Universe’, película que lleva a He-Man y Skeletor de regreso al cine con Nicholas Galitzine como Prince Adam/He-Man, Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes como Teela e Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms.

La reacción de los fans, sin embargo, muestra que Knight ya empieza a ser visto como un nombre atractivo para franquicias de fantasía y superhéroes. Después de ‘Bumblebee’ y su salto a Eternia, el DCU podría ser un territorio natural para un director acostumbrado a trabajar con nostalgia, personajes icónicos y mundos visualmente más grandes que la realidad.

Con información de Comic Book.

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