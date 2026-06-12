Blake Lively consigue una victoria parcial contra Justin Baldoni: Juez ordena pagar sus gastos legales

Blake Lively obtuvo una victoria parcial en el cierre del pleito legal derivado de ‘It Ends With Us‘. El juez Lewis Liman ordenó a Wayfarer Studios pagar los honorarios legales de la actriz por haber tenido que defenderse de la demanda de difamación presentada por Justin Baldoni y sus aliados. La resolución favorece a Lively en el último punto pendiente del caso, aunque el juez rechazó su solicitud de daños triples y daños punitivos.

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¿Qué decidió el juez en el caso de ‘It Ends With Us’?

El fallo de Lewis Liman determinó que Blake Lively tenía derecho a recuperar los costos de su defensa legal bajo una ley de California aprobada en 2023: Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits Act. La norma fue creada para proteger a denunciantes de abuso sexual frente a demandas de difamación usadas como represalia.

Blake Lively y Justin Baldoni en ‘It Ends With Us’ (imagen: Sony Pictures)

La decisión se relaciona con la demanda de difamación que Justin Baldoni y Wayfarer Studios presentaron contra Lively después de que ella acusó al actor y director de acoso sexual en el set de ‘It Ends With Us’ y de represalias mediante una supuesta campaña en línea para afectar su reputación.

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Sin embargo, la victoria de Lively no fue total. El juez rechazó su petición de daños triples y daños punitivos, al considerar que esos remedios no estaban disponibles bajo la ley federal. Con esto, la actriz consiguió que se reconociera su derecho a recuperar honorarios legales, pero no obtuvo todas las compensaciones que había solicitado en esa moción.

La demanda de Baldoni ya había sido desestimada

El conflicto entre Blake Lively y Justin Baldoni escaló después del estreno de ‘It Ends With Us’, película de 2024 en la que ambos compartieron créditos y que también fue dirigida por Baldoni. La disputa legal tuvo dos frentes: las acusaciones de Lively contra el actor y la respuesta de Baldoni y Wayfarer Studios, quienes la demandaron por difamación.

Según Variety, Baldoni y sus aliados acusaron a Lively de fabricar señalamientos falsos de acoso con el objetivo de tomar control de la película. Esa demanda fue desestimada un año antes de este fallo final, luego de que el juez concluyó que las acusaciones de Lively estaban protegidas por el privilegio de litigio.

Tras esa desestimación, Lively solicitó honorarios legales, daños triples y daños punitivos bajo la legislación de California. Esa petición quedó pendiente incluso después de que el resto del caso se resolvió mediante un acuerdo entre las partes.

El acuerdo cerró casi todo, pero dejó pendiente esta resolución

Las demás disputas entre Blake Lively, Justin Baldoni y Wayfarer Studios ya habían sido resueltas en mayo, dos semanas antes de que el caso llegara a juicio en una corte federal de Nueva York. Como parte de ese acuerdo, ambas partes aceptaron respetar la decisión de Lewis Liman sobre la moción de honorarios legales y no apelar el resultado.

Justin Baldoni en ‘It Ends With Us’ (imagen: Sony)

Variety señala que Lively no recibió dinero por sus propias reclamaciones dentro del acuerdo. Por eso, el fallo sobre honorarios se convirtió en el último punto relevante del caso.

La resolución deja un cierre mixto para la actriz. Por un lado, el juez ordenó que Wayfarer Studios cubra sus gastos legales por la demanda de difamación fallida. Por otro, negó las compensaciones adicionales que ella buscaba. En términos legales, el caso termina con una victoria parcial para Blake Lively, sin que eso implique que todas sus acusaciones originales hayan sido validadas judicialmente.

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