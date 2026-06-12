‘Obsession’: Este era el devastador final original que el director cambió tras el consejo de su padre

‘Obsession’ ha estado en boca de todos durante las últimas semanas, tanto por su inesperado desempeño en taquilla como por la impactante y aterradora historia que cuenta. La cinta, dirigida por Curry Barker y protagonizada por Michael Johnston e Inde Navarrette, parte de una premisa cercana al cuento de deseos malditos: un joven usa un objeto mágico para que la chica que le gusta lo ame más que a nadie.

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Sin embargo, la decisión que más ha llamado la atención ahora no está en el inicio de la historia, sino en el desenlace que Barker estuvo a punto de dejar en la película. El director reveló que filmó otra versión del final, una que habría cambiado por completo el impacto de la cinta.

¿Cuál era el final original de ‘Obsession’?

La historia de ‘Obsession’ sigue a Bear, interpretado por Michael Johnston, un joven tímido que desea que Nikki, interpretada por Inde Navarrette, se enamore de él de forma absoluta.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal Pictures)

El deseo se cumple, pero la situación se transforma en una pesadilla. Nikki queda atrapada en una versión poseída de sí misma, mientras su verdadera conciencia apenas consigue salir por momentos.

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De acuerdo con lo revelado por Curry Barker en entrevista con Entertainment Weekly, la película pudo terminar de una forma todavía más fatalista. El director explicó que se filmaron varias versiones del desenlace, incluida una en la que Nikki no sobrevivía. Barker dijo:

“Grabamos ambos; grabamos el final que ven en la película y el final donde ella lo termina todo. Habíamos grabado un montón de versiones diferentes del final oficial, el que está en el guion, el que me entusiasmaba, y pensé: «Vale, haremos un final donde [Nikki] sobrevive, pero solo haremos una toma y luego seguiremos adelante».”

La versión original apuntaba a un cierre tipo ‘Romeo y Julieta’, con una conclusión más definitiva para los dos personajes principales. Sin embargo, esa no fue la versión que llegó a los cines.

El consejo de su padre que cambió la película

Aunque Barker había llegado al rodaje con una idea clara sobre el final que quería usar, la decisión cambió después de escuchar a su padre, el guionista Jeff Barker, y a otras personas cercanas. Según el director, ellos le hicieron ver que dejar viva a Nikki podía ser más perturbador que matarla.

“Recuerdo que mi padre y varias personas a mi alrededor decían: “Oye, creo que es mucho más perturbador si ella sobrevive a esto”. Yo dije: “Ah, tienes razón”. Así que lo cambiamos.”

El cambio resulta clave porque modifica la lectura emocional del desenlace. En una película de terror convencional, sobrevivir suele interpretarse como una victoria parcial. En ‘Obsession’, la supervivencia de Nikki no funciona de esa manera. La película deja al personaje con el peso de lo ocurrido, sin ofrecer una salida sencilla ni una sensación real de alivio.

Ese giro también ayuda a reforzar una de las ideas centrales de la cinta: Bear no es el héroe romántico que cree ser. Su deseo no nace del amor, sino de la necesidad de poseer a otra persona. Nikki, aunque se vuelve una presencia aterradora durante la película, queda planteada como la víctima más trágica de la historia.

Por qué el final elegido es más cruel

Inde Navarrette también habló sobre la intención detrás del final que finalmente quedó en la película. En entrevista con Collider, la actriz explicó que Barker quería que el público permaneciera con el dolor de Nikki, no que la historia cerrara con una muerte rápida.

‘Obsesión’ (imagen: IMDb)

De acuerdo con la actriz, la intención de Curry Barker era que el público permaneciera junto a Nikki en el dolor, en lugar de cerrar su historia con una salida inmediata. Por eso, el desenlace elegido no busca dar alivio, sino obligar a mirar las consecuencias emocionales de todo lo que atravesó el personaje.

Esa decisión vuelve más incómodo el cierre de ‘Obsession’. Nikki sobrevive, pero queda marcada por una experiencia imposible de explicar. Además, sus amigos mueren durante los eventos de la película, lo que abre una consecuencia igual de aterradora: nadie tendría razones para creer la verdad sobre lo que pasó.

El final alternativo habría sido devastador por su fatalidad, pero el elegido sostiene el horror más allá de los créditos. Nikki no obtiene una liberación plena; queda condenada a cargar con el trauma, la culpa y las consecuencias de una historia que comenzó con el deseo egoísta de otra persona. Por eso, el cambio sugerido por Jeff Barker no suavizó la película. La volvió más cruel.

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