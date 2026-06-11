Increíble pero cierto: ‘Obsession’ supera un récord de taquilla de ‘Avengers: Endgame’ y ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’

‘Obsession’ sigue avanzando como uno de los fenómenos más inesperados de la taquilla reciente. La película de terror dirigida por Curry Barker ya entró en una comparación que parecía reservada para gigantes como ‘Avengers: Endgame’, ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’, aunque no por recaudación total, sino por un indicador muy específico de permanencia en cartelera. Su caso resulta extraordinario porque nació en las antípodas de las grandes franquicias, como una producción de terror independiente.

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El logro no coloca a ‘Obsession’ al nivel histórico de esas superproducciones, pero sí confirma que su recorrido comercial tiene algo fuera de lo normal. Mientras otros estrenos grandes concentran buena parte de su dinero en los primeros días, la cinta de Focus Features ha seguido creciendo gracias al boca a boca, al empuje del público joven y a una premisa de terror romántico que encontró conversación propia en redes y salas de cine.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Focus Features)

¿Qué récord acaba de superar ‘Obsession’?

El nuevo hito de ‘Obsession’ está en su desempeño durante el día 25 de exhibición doméstica (Estados Unidos y Canadá). Según la información reportada, la película obtuvo cerca de US$4.2 millones ese lunes, superando lo que hicieron varias de las películas más taquilleras de la historia en el mismo día de exhibición.

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La comparación más llamativa es con ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’, que en su día 25 hizo alrededor de US$3.1 millones. También quedó por encima de ‘Avengers: Endgame’, que recaudó US$3.2 millones, y de ‘Spider-Man: No Way Home’, que sumó US$2.4 millones.

La diferencia es sorprendente. ‘Obsession’ no está cerca de alcanzar los totales de esas películas, pero con su presupuesto inferior a US$1 millón, y una recaudación doméstica de US$156 millones (US$234 a nivel global), ya es mucho más rentable que cualquiera de esas tres. Su rendimiento diario resulta extraordinario porque partió de una apertura mucho menor y ha logrado mantenerse con una fuerza inusual.

Una película pequeña con piernas enormes

El caso de ‘Obsession’ es todavía más llamativo por su punto de partida. La película abrió con cerca de US$17 millones, una cifra sólida para una producción de bajo presupuesto, pero muy lejos de los estrenos masivos de Marvel, Star Wars o grandes sagas de estudio.

La diferencia llegó después. En lugar de desplomarse tras su debut, ‘Obsession’ hizo más dinero en su segundo fin de semana que en el primero, y luego más en su tercer fin de semana que en el segundo. Esa clase de comportamiento es muy poco frecuente en la taquilla actual, especialmente dentro del cine de terror, donde muchos estrenos suelen depender de una fuerte primera semana antes de caer con rapidez.

La película también volvió al número uno el lunes, superando a ‘Scary Movie’ y quedando por encima de estrenos más recientes como ‘The Mandalorian & Grogu’, ‘Backrooms’ y ‘Masters of the Universe’. Al 8 de junio, además, estaba a menos de US$1 millón de alcanzar la recaudación doméstica total de ‘The Mandalorian & Grogu’.

‘Obsesión’ (imagen: IMDb)

¿Qué significa este logro para el terror de bajo presupuesto?

El desempeño de ‘Obsession’ confirma que el terror sigue siendo uno de los géneros más rentables cuando encuentra una idea clara, una campaña efectiva y conversación orgánica. La película, protagonizada por Michael Johnston e Inde Navarrette, gira alrededor de Bear, un joven que usa un objeto mágico llamado One Wish Willow para que la chica que le gusta se enamore de él. El deseo funciona, pero el resultado toma un rumbo oscuro.

Su éxito no depende de una marca previa ni de personajes reconocidos. La cinta se ha sostenido por la curiosidad del público, el impulso de la Gen Z y una premisa fácil de vender: cuidado con lo que deseas. Aunque algunas películas como ‘Avatar’ y ‘Top Gun: Maverick’ tuvieron un día 25 superior, ‘Obsession’ ya superó en ese indicador a títulos como ‘Avatar: The Way of Water’, ‘Titanic’, ‘Black Panther’, ‘Avengers: Infinity War’, ‘Jurassic World’, ‘Inside Out 2’ y ‘Deadpool & Wolverine’.

Con información de The Wrap.

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