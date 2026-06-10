‘Obsesión’: Esta es la cifra millonaria que se embolsará Capstone, la pequeña compañía que financió la película

A estas alturas ya podemos decir que Curry Baker es uno de los hombres más solicitados del momento gracias a Obsesión. La película sí que le dio un giro al terror mediante una historia de múltiples lecturas y un historia de producción y triunfo en taquilla que en el Hollywood de hoy suena más bien a un milagro.

La cinta, filmada con recursos muy, muy limitados y vendida a Focus Features tras su paso por el Festival de Cine de Toronto, creció hasta ser uno de los negocios más rentables del año. Capstone, la compañía que ayudó a poner el dinero inicial para hacer posible la película, se llevará a los bolsillos un número de fantasía.

¿Cuánto costó la producción de Obsesión?

Obsesión fue realizada con apenas 750 mil dólares, cifra irrisoria frente a casi cualquier estreno de Hollywood hoy en día. La producción estuvo a cargo de Under the Shell, Tea Shop Productions y Capstone Pictures, antes de que Focus Features la comprara por 15 millones de dólares tras su estreno en Canadá.

Obsesión

Obsesión es en parte la historia Bear, un joven que utiliza el objeto mágico One Wish Willow para conseguir que Nikki, la otra protagonistas y chica que desea, lo ame por encima de todo. El ingenio del guion hace de la fantasía romántica una pesadilla egoísta sobre control emocional, gancho perfecto para el público joven.

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Antes de Obsesión, Curry Baker ya había recolectado cierta fama con Milk & Serial, película de falso documental que subió gratis a YouTube, además de su trabajo con That’s a Bad Idea junto a Cooper Tomlinson. El director surgió de los recovecos de internet y ahora lidera uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026.

Focus Features estrenó Obsesión en mayo y la película sostuvo un ritmo rarísimo para el terror. Ante las expresiones boquiabiertas de los espectadores, la película no se desplomó en taquilla tras el primer fin de semana, de hecho creció en su segunda y tercera vuelta, un logro sin precedente dentro del género.

¿Cuánto ganará Capstone?

Aunque parezca imposible, Capstone Pictures podría ganar entre 45 y 50 millones de dólares gracias al éxito de Obsesión. La cantidad será compartida con el equipo creativo, incluido Curry Barker. La compañía asumió riesgo cuando el proyecto todavía era una cinta pequeña de terror psicológico con un elenco sin un solo nombre importante, y ahora mira un retorno que multiplica de manera brutal su participación. También se confirmó que Blumhouse Atomic, de Jason Blum, obtendrá alrededor de 17 millones de dólares en bonos de taquilla por su papel como productor ejecutivo.

Focus Features podría obtener alrededor de 125 millones de dólares por el desempeño de la cinta.

Ganancias totales de Obsesión en taquilla y la nueva película de Curry Barker

Obsesión

Obsesión superó ya los 229 millones de dólares a nivel mundial y ya es la película más taquillera en la historia de Focus Features; con este hito deja atrás a otros grandes éxitos de la distribuidora como Downton Abbey, Nosferatu y Darkest Hour, casi absurdo para una película hecha con tan solo 750 mil dólares.

Anything But Ghosts, actualmente en posproducción, es la siguiente película de Baker y ocurre en el mismo universo de Obsesión; ojo, NO será una secuela directa. El reparto incluye a Aaron Paul, Bryce Dallas Howard, Violet McGraw, Cooper Tomlinson y el propio Curry Barker; y aborda la historia de unos falsos investigadores paranormales que, tras muchos engaños a clientes, se encuentran con una entidad sobrenatural real y no tienen las herramientas para hacerle frente.

El negocio millonario de las películas de terror con micropresupuestos

Actividad Paranormal costó 15 mil dólares y recaudó 193 millones a nivel mundial, rendimiento que la mantiene como una de las historias más desproporcionadas en la economía del cine (las excesivas secuelas demuestran la avaricia). La Bruja de Blair de1999 también cambió las reglas pues costó entre 200 mil y 750 mil dólares, y terminó con 248.6 millones globales, apoyada por esa campaña que hizo dudar al público sobre si era real o ficción. La Noche del Demonio, de James Wan, también hizo lo suyo con 1.5 millones de dólares de presupuesto, recaudó 100.1 millones a nivel mundial y ayudó a consolidar a Blumhouse como la casa del horror barato y rentable.

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