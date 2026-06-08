‘Obsesión’ supera los 220 millones de dólares en taquilla y se convierte en la película #1 de Focus Features

La que ya dejó de ser una sorpresa de temporada para convertirse en un caso de estudio es Obsesión, película de terror dirigida por Curry Barker realizada con un presupuesto ínfimo que tiene ahora mismo el lugar más alto en la historia comercial de la distribuidora Focus Features. Aunque muchos todavía lo dudan, el miedo barato, con una historia poderosa como trasfondo, puede producir fortunas enormes.

El argumento de esta producción encontró un nervio muy específico a través del deseo romántico que se convierte en posesión, esa recurrente fantasía masculina disfrazada de amor con una protagonista cuya aparente toxicidad nace de una decisión egoísta tomada por el personaje que decía quererla.

¿Obsesión ya es la película más taquillera de Focus Features?

La película superó este último fin de semana los 220 millones de dólares a nivel mundial y dejó atrás a títulos históricos de Focus Features. De acuerdo con los números de Box Office Mojo, la cinta acumula 224.8 millones de dólares globales y supera todas las expectativas y proyecciones de algo que costó poco menos de un millón. ¡Una locura! Su recaudación en Estados Unidos y Canadá, es decir, taquilla doméstica, es de 151 millones.

Inde Navarrette en Obsesión

Obsesión cayó apenas un 7% y se embolsó 25.6 millones de dólares en su cuarto fin de semana en sala, un aguante en verdad rarísimo para el terror, género que suele desplomarse rápido después de su estreno y cuyos títulos en realidad no son recolectores masivos de dinero. Las cosas son muy diferentes para este caso.

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Vale la pena mencionar otros casos de éxito manejados por Focus Features, como Downton Abbey, que había llegado a 193.3 millones globales; Nosferatu a 181.8 millones; Quémese después de leerse a 164.3 millones; y Las horas más oscuras a 150.3 millones, según la información difundida tras el nuevo récord.

Curry Barker trabajó en Obsesión de manera independiente, con apenas 750 mil dólares en el bolsillo, un sueño y un elenco sin ningún gran nombre de blockbuster. Focus Features adquirió la película tras su paso por el Festival de Toronto por alrededor de 15 millones, una compra que terminó demasiado bien en la praxis.

Cómo una fantasía tóxica fue el gancho perfecto

Obsesión tiene como protagonista a Bear (Michael Johnston), un empleado de tienda de música enamorado de Nikki Freeman (Inde Navarrette), su amiga de la infancia y compañera de trabajo. Incapaz de aceptar que ella no le corresponde igual, compra un objeto sobrenatural llamado One Wish Willow.

Bear formula un deseo y quiere que Nikki lo ame más que a cualquier otra persona; la petición se cumple, pero no es ningún romance milagroso en el que todo fluye de maravilla. Nikki empieza a cambiar, se vuelve dependiente, agresiva, perturbadora, y su conducta revela el horror de haber sido privada de voluntad. Al principio, el argumento parece hablar de una chica excesiva, de una novia imposible o de una pesadilla romántica para un hombre inseguro; luego queda claro que el verdadero origen del desastre es Bear.

Inde Navarrette interpreta brillantemente a Nikki como una víctima atrapada en el cuerpo de la supuesta amenaza. Su actuación nos ofrece una lectura que subvierte el cliché de la novia loca y obliga a mirar la pérdida de autonomía del personaje. A Bear jamás le interesó amarla; quería poseer la versión de ella que lo pusiera en primer lugar y satisfacer su deseo egoísta. Es la inseguridad masculina y la fantasía de control a tope.

En este marco, Navarrette se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada gracias a Nikki. La actriz ya tenía trabajo previo en televisión, pero Obsesión la exhibió ante un público más amplio y le dio un personaje diseñado para provocar miedo, pero también compasión.

Anything But Ghosts, la siguiente película de Curry Barker

Curry Barker no esperó a que Obsesión terminara su paso por salas para avanzar hacia otro proyecto. Su siguiente película se titula Anything But Ghosts y ocurre dentro del mismo universo que Obsesión, con una referencia al destino de Nikki. Abordará el caso de unos falsos investigadores paranormales que terminan enfrentando una entidad oscura real.

No tiene fecha de estreno.

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