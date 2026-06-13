‘El día de la revelación’ apunta a un récord en taquilla para Steven Spielberg en su debut

Steven Spielberg volvió al cine de gran espectáculo con ‘El día de la revelación‘, una película de ciencia ficción que, en sus primeras estimaciones de taquilla, ya apunta a imponer una marca importante dentro de la carrera del director. La cinta, protagonizada por Emily Blunt y Josh O’Connor, podría convertirse en su mejor estreno doméstico para una película original, en medio de una temporada marcada por títulos de terror y fenómenos juveniles.

El estreno ocurre en un fin de semana competitivo, con ‘Obsession’ todavía fuerte en cartelera y ‘Backrooms’ convertida en otro de los títulos más comentados del verano. Aun así, las primeras estimaciones ubican a la nueva película de Spielberg como la principal candidata a liderar la taquilla y a conseguir una marca importante dentro de su filmografía.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

¿Por qué el estreno de ‘El día de la revelación’ sería clave para Steven Spielberg?

De acuerdo con estimaciones reportadas por The Hollywood Reporter, ‘El día de la revelación’ apunta a recaudar US$44 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos. La cifra sería suficiente para convertirla en el mejor estreno doméstico (Estados Unidos y Canadá) de Steven Spielberg para una película original.

La película tuvo un arranque de US$19 millones el viernes, incluyendo funciones de preestreno del jueves. A nivel global, las proyecciones la colocan con US$93.9 millones al cierre del fin de semana, un resultado relevante para una producción con presupuesto de US$115 millones.

El dato resulta relevante porque sería el mejor estreno de Steven Spielberg para una película original en Estados Unidos. El director concibió la historia y después encargó el guion a David Koepp, su colaborador en ‘Jurassic Park’. La trama gira en torno a una carrera por revelar que la vida extraterrestre existe y se encuentra entre la humanidad.

La película marca también el regreso de Spielberg al cine de palomitas tras ocho años. Su antecedente más cercano en ese terreno fue ‘Ready Player One’, que debutó con US$53.7 millones y terminó con US$583.5 millones a nivel mundial.

‘Obsession’ mantiene una racha poco común en su quinta semana

Aunque ‘El día de la revelación’ lideraría la taquilla del fin de semana, ‘Obsession’, la película de terror de Curry Barker, conserva una fuerza inusual. En su quinta semana, se espera que recaude US$21 millones, con una caída de apenas 17 por ciento.

Ese resultado la colocaría en el segundo lugar y confirmaría una marca poco frecuente: cuatro fines de semana consecutivos con cifras superiores a las de su estreno, que fue de US$17.2 millones. La película también rompió varios récords para Focus Features y ya es el mayor éxito doméstico y global del estudio.

Según las estimaciones, ‘Obsession’ cerraría el fin de semana con US$190.3 millones acumulados en Estados Unidos, una cifra destacada para una producción de terror impulsada por el boca a boca.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Focus Features)

‘Scary Movie’, ‘Backrooms’ y ‘Masters of the Universe’ completan el panorama

El tercer lugar sería para ‘Scary Movie’, de Paramount, que en su segunda semana recaudaría alrededor de US$15 millones. La caída estimada es de 70 por ciento, una baja fuerte después de su debut.

Por su parte, ‘Backrooms’, dirigida por Kane Parsons, seguiría como otro de los fenómenos juveniles del verano. La película sumaría US$12 millones en su tercer fin de semana y llevaría su acumulado doméstico a cerca de US$160 millones.

En contraste, ‘Masters of the Universe’, de Amazon MGM Studios, aparece como uno de los estrenos con desempeño más débil. La adaptación caería 69 por ciento en su segunda semana y recaudaría US$9.2 millones, una cifra baja para una producción costosa basada en una franquicia reconocida por el público de la Generación X.