Steven Spielberg dice que siempre soñó con dirigir películas de James Bond pero lo rechazaron: ‘Ahora no podrían pagarme’

Después de muchos años, Steven Spielberg acaba de revivir una de las grandes historias de puertas cerradas en Hollywood, ese intento fallido por entrar a la familia cinematográfica de James Bond. Durante la promoción de El Día de la Revelación, su nuevo thriller de ciencia ficción, el director habló sobre aquel sueño que nunca se hizo realidad.

Mucho antes de Indiana Jones, antes de que el cine de aventuras quedara para siempre bajo la influencia de su visión, Spielberg quiso dirigir al agente 007. La negativa de los productores lo llevó hacia otro héroe con látigo y sombrero, alguien con un estilo muy diferente al del refinado seductor y bebedor de cocteles caros inglés

El sueño fallido de Steven Spielberg

Spielberg contó en The Rest Is Entertainment que buscó a Albert Cubby Broccoli, famosísimo productor de las viejas películas de James Bond, después del éxito de Tiburón. La cinta del pez cartilaginoso había cambiado su carrera para siempre, pero el cineasta todavía tenía una fantasía pendiente: la dirigir una aventura de Bond.

Steven Spielberg en el set de Día de la revelación

“Siempre quise hacer una película de James Bond a partir del día en que vi Dr. No”. Mencionó que llamó a Broccoli y se ofreció para dirigir una entrega si necesitaban realizador; le dijeron que no. Años más tarde, tras Encuentros cercanos del tercer tipo, Broccoli volvió a acercarse a Spielberg, aunque no para ofrecerle una película. Quería usar la célebre melodía en Moonraker, una de las entregas espaciales del 007. Al respecto, el director comentó:

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“Le dije: ‘Te propongo un trato. Te daré permiso para usar las cinco notas si me dejas dirigir una película de Bond’. Y él dijo que no. Pero de todos modos le di permiso para usar las cinco notas. Así que me rechazaron una y otra vez; al menos, Broccoli lo hizo. Nunca me explicó por qué no me permitía entrar en la familia Bond.”

Spielberg le contó la historia a George Lucas en Hawái, en 1977, cuando ambos estaban pendientes del destino de Star Wars. Lucas le respondió que tenía algo mejor que Bond, entonces llamado Indiana Smith, proyecto que acabó convertido en Indiana Jones. “Así que, si alguna vez me pidieran hacer una película de Bond ahora, mi respuesta sería: ‘No pueden pagarme’”, concluyó Steven.

James Bond tendrá a Denis Villeneuve como director

Steven Spielberg en Austin Powers in Goldmember

El rechazo a Spielberg ya pertenece a otra época, pero James Bond vuelve a estar en una transición que nos tiene con las palmas sudorosas. Amazon MGM Studios confirmó que Denis Villeneuve dirigirá la próxima película de 007 y que el guion estará a cargo de Steven Knight. Hace unas semanas, el estudio presentó el fichaje como un nuevo paso en el desarrollo de la franquicia, después de que Sin tiempo para morir culminara la etapa de Daniel Craig en 2021.

La búsqueda del nuevo Bond está muy activa, pero Amazon ya dijo que solo compartirá más información cuando tenga anuncios concretos, aunque reportes recientes hablan de una selección cuidadosa y probablemente enfocada en un actor más joven para reiniciar la saga. El cine de Villeneuve trabaja a una escala enorme y promete un perfil puede llevar a Bond hacia una etapa más sobria.

¿De qué trata El Día de la Revelación, la nueva película de Spielberg?

Esta nueva propuesta devuelve a Spielberg a su conocido área del sci-fi y cuenta la historia de Daniel Kellner, interpretado por Josh O’Connor, un experto en ciberseguridad que intenta filtrar pruebas de contacto alienígena ocultadas por una organización llamada Wardex. La película fue escrita por David Koepp a partir de una historia de Spielberg. Ya se encuentra disponible en salas.

Con información de Variety.

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