Idris Elba niega rumores sobre ser el próximo James Bond y dice que el personaje ‘no necesita ser woke’

¿Oyen eso? ¿El rompimiento de millones de corazones al unísono? El culpable es Idris Elba, quien volvió a cerrar la puerta a una de las fantasías de casting más persistentes del cine reciente en el siglo XXI, o sea, verlo como James Bond. El actor británico, promovido por fans durante años como posible sucesor de Daniel Craig, habló del tema con British GQ mientras promociona Amos del Universo, donde interpreta a Duncan, también conocido como Man-At-Arms.

Amazon MGM prepara una nueva etapa para 007, ya sin Craig y con Denis Villeneuve en la silla de dirección. Elba, sin embargo, no se presenta a sí mismo como candidato frustrado; en cambio, se trata de alguien que siempre vio esa posibilidad con gratitud, pero con bastante más realismo industrial que otra cosa.

¿Idris Elba niega rumores sobre James Bond?

Elba no se anduvo con rodeos baratos al hablar de los rumores que lo pusieron durante años cerca del papel de James Bond. De acuerdo con el actor de 53 años, esa posibilidad jamás tuvo una base real dentro de la maquinaria que decide el futuro del espía creado por Ian Fleming.

Idris Elba en Amos del Universo

Para British GQ, Elba dijo: “Siempre he sentido que no es algo realista”. También afirmó que los rumores “nunca fueron legítimos”, pese al entusiasmo de quienes lo imaginaban como el primer Bond afrodescendiente de la saga principal. Aun así, explicó que Bond posee tal nivel global que ciertos mercados rechazarían a un protagonista negro o africano en ese papel:

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“James Bond fue escrito de la manera en que fue escrito por una razón. Pero lo tomé como un cumplido. Y también creo que, siendo realistas, hay mercados que simplemente no aceptarían eso. Bond es enorme en todo el mundo. Y no todos los públicos aceptarían a un hombre negro, a un hombre africano, interpretando a Bond. Eso no es algo que encaje con lo que les gusta en su cultura. Punto.”

El actor opina que el personaje no debe ser ‘woke’

Elba también habló de la identidad de Bond y de los riesgos de convertirlo en respuesta automática a cada debate cultural, muy abundantes en nuestro tosco siglo: “Bond es tan poco realista que un toque de realidad está bien, pero no intentemos volverlo ‘woke’. Creo que hay que ser fiel a lo que es: escapismo. No intenten responder a los gustos del mundo. Simplemente dejen que Bond sea Bond”.

El 007 nunca fue realista en sentido estricto, pues sus autos imposibles, villanos teatrales, casinos, persecuciones y gadgets pertenecen a una fantasía de poder y estilo muy arraigada a la masculinidad. Claro que lo anterior no significa que la saga no haya cambiado a lo largo de los años y a través de sus distintos protagonistas. Craig nos entregó una versión más dirigida hacia una masculinidad herida y trágica. ¿Puede Amazon MGM hacer un nuevo fichaje sin romper aquello que el público todavía reconoce como Bond?

Patrick Gibson, el actual James Bond y la búsqueda de Amazon MGM

Patrick Gibson en 007: First Light, el nuevo James Bond de los videojuegos

El James Bond más reciente es Patrick Gibson, pero dentro del videojuego 007 First Light, no en el cine. El título de IO Interactive presenta una historia de origen con un Bond joven, todavía en entrenamiento dentro del MI6, antes de obtener su licencia para matar. El elenco incluye a Priyanga Burford como M, Lennie James como John Greenway, Alastair Mackenzie como Q, Kiera Lester como Miss Moneypenny, Noémie Nakai y Gemma Chan.

La búsqueda del nuevo Bond para el cine continúa, con Nina Gold, responsable de casting en títulos como Game of Thrones y The Crown, como líder del proceso para Amazon MGM, con Villeneuve en la dirección y Steven Knight en el guion. Entre los nombres favoritos aparecen Tom Francis, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson y Callum Turner. De hecho, se reportó que Francis ya hizo audición. El estudio buscaría a un actor en sus veintitantos para el inicio de una saga con un Bond joven.

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