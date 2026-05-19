Léa Seydoux lamenta que James Bond haya quedado en manos de Amazon MGM: ‘Al menos Denis Villeneuve es el director y eso será cine’

No todos están encantados con el hecho de que el 007 se quedará bajo el poder de Amazon

La gran Léa Seydoux volvió a hablar de James Bond y en esta ocasión comparte su más honesta opinión sobre lo que viene para el personaje en cine. La actriz francesa, recordada por interpretar a Madeleine Swann junto a Daniel Craig, mira el futuro de la saga con cierta tristeza por el cambio de manos, aunque encuentra una razón poderosa para confiar: Denis Villeneuve.

Léa Seydoux y su sentir sobre James Bond en Amazon

Seydoux reconoció en entrevista con Variety que la venta de la franquicia le provocó tristeza. “Me sentí un poco triste cuando escuché que se había vendido”, dijo la actriz de 40 años al recordar que formó parte del final de la era de Daniel Craig. De inmediato matizó esa sensación al hablar de Villeneuve: “pero ahora que es Denis, pensé: ‘Ah, al menos es él, así que será cine”.

Madeleine Swann fue un personaje central en la saga de James Bond con Craig. Apareció en 007 Spectre y Sin tiempo para morir, donde el 007 eligió sacrificarse para salvarla a ella y a su hija. Ese final dejó a la saga ante una página en blanco. Bond ya no podía seguir igual, y Amazon MGM heredó una propiedad con un legado sin comparación.

Lea Seydoux y Daniel Craig en Sin Tiempo para Morir

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El trabajo de Seydoux junto a Denis Villeneuve

Seydoux ya conoce el modo de trabajo de Villeneuve. En Dune: Parte Dos, interpretó a Lady Margot Fenring, una Bene Gesserit de presencia breve y calculada, quien llegó para alterar el tablero político del universo conocido. Su misión fue la de acercarse a Feyd-Rautha Harkonnen, interpretado por Austin Butler, y quedar embarazada de él.

En manos de otra película, esa aparición habría funcionado apenas como adorno aristocrático o un cameo de una actriz de talla mundial. Con Villeneuve, las cosas fueron más interesantes e hizo de las escenas de Seydoux un masterclass de intriga y personajes astutos.

Villeneuve llega a Bond tras La Llegada, Blade Runner 2049, Duna y Dune: Parte Dos. Su trabajo en cine demuestra que tiene lo necesario, con ese interés por las emociones humanas y el entretenimiento, para hacerse cargo del mañana del 007.

¿Por qué James Bond ahora le pertenece a Amazon?

Amazon compró MGM en una operación valuada en 8 mil 450 millones de dólares. Con esa adquisición, la compañía obtuvo un catálogo enorme y entrada a James Bond, una de las franquicias más famosas del cine. El acuerdo no significó, al menos de principio, control total creativo. La familia Broccoli, a través de Eon Productions, conservó por décadas un papel prinicpal en el rumbo del 007, incluidos casting y desarrollo.

Sin embargo, la etapa Amazon MGM cambió todo. El próximo Bond será el primero nacido bajo esta nueva estructura, con una maquinaria corporativa adaptada al streaming y la explotación global de marcas. Cabe mencionar que la búsqueda del nuevo 007 ya comenzó. Amazon MGM convocó a Nina Gold, directora de casting en Game of Thrones, The Crown y varias entregas de Star Wars, para encontrar a quien debe ser el digno sucesor de Craig.

Lea Seydoux en Duna: Parte Dos de Denis Villeneuve

La película será dirigida por Denis Villeneuve, con Amy Pascal y David Heyman como productores, y guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Bond puede pertenecer ahora a Amazon MGM, pero el primer movimiento creativo nos habla de gente con oficio cinematográfico. En ese sentido, los fans pueden, de momento, respirar aliviados al saber que no se trata de una simple fórmula de plataforma.

Lea Seydoux también opina sobre la IA

En la misma entrevista, Seydoux también habló sobre inteligencia artificial, un tema que atraviesa Hollywood, pero su postura fue menos apocalíptica que la de otros colegas.

“No creo”, respondió al ser cuestionada sobre si la IA podría dejar sin trabajo a cineastas. “Creo que nada puede reemplazar la humanidad. No me siento amenazada. ¡Quizá estoy equivocada! Pero creo en la naturaleza humana”.

En Cannes 2026, la actriz llega con The Unknown y Gentle Monster, dos películas que exploran identidades rotas y vidas bajo presión.

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