Dwayne Johnson confiesa que le dolió no haber sido nominado al Oscar por ‘The Smashing Machine’: ‘Hubiera sido increíble’

A varios meses de su estreno en Venecia, Dwayne Johnson volvió a hablar de La Máquina: The Smashing Machine, película que lo sacó por completo de su zona de confort. Después de años de trabajo en franquicias de acción y comedia, el actor encontró en Mark Kerr un papel construido a cuestas a partir de dolor y fragilidad.

Es verdad que la cinta de Benny Safdie le dio a Johnson las mejores reseñas de su trayectoria como actor y le abrió un sendero muy distinto para un intérprete dedicado mayormente al espectáculo ligero. Sin embargo, el reconocimiento de la Academia no llegó, y Johnson aceptó que esa ausencia le pesó en el alma más de lo que quiso aparentar.

¿A Dwayne Johnson le dolió no ser nominado al Oscar?

Johnson habló con Esquire sobre la temporada de premios que siguió al estreno de La Máquina: The Smashing Machine. La película detonó elogios masivos tras su paso por Venecia, donde el actor incluso lloró durante una ovación de 15 minutos; se había producido una inflexión en su registro como intérprete y en su imagen frente a las cámaras. Pero la Academia se negó a nominarlo en la categoría a Mejor actor.

Dwayne Johnson en La Máquina: The Smashing Machine

El actor no intentó disfrazar el golpe. “Hubiera sido increíble recibir una nominación al Oscar”, admitió. También explicó que entendió rápido lo raro que era llegar a ese punto de la carrera. “Me di cuenta muy rápido de que es algo poco común alcanzar esta cima donde incluso estás teniendo estas charlas. ¡Y es emocionante! Habría sido increíble. Desearía que hubiera pasado. Pero no pasó”.

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Johnson, quien cumplió 54 años a principios de mayo, añadió que nunca pensó que el premio fuera irrelevante. “De ninguna manera pensé alguna vez: eso no importa. Siempre pensé que importaba. Y encendió un fuego en mi columna, que es: volvamos al trabajo”.

¿De qué trata The Smashing Machine?

The Smashing Machine es un drama biográfico sobre Mark Kerr, estrella de las artes marciales mixtas y campeón de UFC en los años noventa. La película nos muestra su ascenso deportivo, su relación con Dawn Staples, interpretada por la siempre necesaria Emily Blunt, y su batalla contra la adicción a los analgésicos. El reparto incluye a Ryan Bader como Mark Coleman, Bas Rutten como él mismo y Oleksandr Usyk como Igor Vovchanchyn.

Benny Safdie escribió y dirigió la cinta en su primer largometraje narrativo en solitario tras su trabajo junto a Josh Safdie, con quien dirigió Diamantes en Bruto, otro hito del cine independiente que también enseñó otro registro de Adam Sandler. A24 produjo y distribuyó The Smashing Machine, que reunió a Johnson con Blunt después de Jungle Cruise, aunque en una historia punzocortante.

A Johnson lo vemos como Kerr en una transformación física menos glamorosa de lo que suele aceptar Hollywood. El personaje es una máquina de pelea, pero no llega a ser invencible, como muchos de los personajes de Dwayne; es un hombre roto, atravesado por una fuerza oscura que también lo consume fuera del ring. Por esta película, Safdie obtuvo el premio a mejor director en Venecia.

Dwayne Johnson en La Máquina: The Smashing Machine

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Lo nuevo de Johnson y un pequeño susto

Pero Johnson no pierde la costumbre y muy pronto lo veremos regresas a su conocido terreno de los grandes estrenos con Moana, adaptación live action de Disney donde vuelve como Maui.

También tiene Jumanji: Open World, nueva entrega de la saga que comparte con Kevin Hart y Jack Black. Durante la promoción de ese proyecto en CinemaCon, el actor vivió un susto médico al descubrir un bulto en un testículo antes de viajar a Las Vegas. Contó que el médico le dijo que probablemente era epididimitis, una inflamación, aunque también debía descartar cáncer. Pasó 24 horas entre eventos sin saber el resultado. Luego confirmó que estaba bien y que no era cáncer.

Si te interesa el registro más serio de Dwayne Johnson, te recomendamos verlo en las películas Southland Tales, Faster, Snitch y Sangre, sudor y gloria.