Dwayne Johnson recuerda el doloroso momento que atravesó mientras grababa ‘Moana’

Dwayne Johnson se encuentra en un momento clave de su carrera, entre grandes franquicias familiares, proyectos dramáticos y una exposición pública cada vez más personal. El actor, conocido mundialmente por su etapa como ‘The Rock‘ en WWE y por películas como ‘Rápidos y Furiosos’, ‘Jumanji‘ y ‘Moana‘, reveló recientemente que el rodaje del live action de ‘Moana’ coincidió con un momento complicado en su matrimonio con Lauren Hashian.

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¿Qué dijo Dwayne Johnson sobre su matrimonio durante el rodaje de ‘Moana’?

En un perfil para Esquire, Dwayne Johnson contó que él y Lauren Hashian estaban atravesando problemas de pareja mientras él filmaba la nueva versión live action de ‘Moana’. El actor explicó que la situación era dolorosa porque debía levantarse cada día, enfrentar lo que estaba ocurriendo en casa y, al mismo tiempo, llegar al set para interpretar a un personaje lleno de energía.

Dwayne Johnson como Maui en el live-action de ‘Moana’ (imagen: Disney)

Johnson describió ese contraste con una frase especialmente vulnerable:

“Estábamos revisando lo nuestro. Y sabes que, oye, el objetivo final aquí es, vamos a afianzarnos aún más y hacer que esto funcione. El dolor de todo esto desde el momento en que te despiertas y sabes: tengo que enfrentar esto, y tenemos que enfrentarlo juntos, cuando decidimos enfrentarlo juntos, lo cual hicimos, pero primero tuve que ir al set, y este personaje de Maui es una bomba de alegría. Estoy tratando de infundirle a esta joven, Moana, confianza y poder. Y, y, y… Cada día es un desastre.”

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La declaración muestra una faceta menos controlada de una figura que suele proyectar seguridad, disciplina y carisma. En este caso, Johnson habló del esfuerzo de sostener una interpretación alegre mientras cargaba con un conflicto íntimo.

El reto de volver a interpretar a Maui

La nueva ‘Moana’ forma parte de la línea de remakes live action de Disney y tiene a Dwayne Johnson de regreso como Maui, el semidiós que ya interpretó en la versión animada de 2016. La película animada se convirtió en uno de los títulos más queridos del estudio durante la última década, por lo que el regreso del personaje ha generado una fuerte expectativa entre los fans.

El actor reconoció que el papel exigía transmitir confianza, humor y energía positiva, especialmente porque su personaje acompaña a Moana en una historia de crecimiento y valentía. Esa exigencia chocaba con el momento personal que vivía fuera de cámaras. De acuerdo Cinemablend, Johnson y Hashian lograron superar esa etapa, algo que el propio actor dejó ver al hablar de la decisión de enfrentar juntos sus problemas.

La revelación también llega en un momento en el que Johnson ha mostrado mayor apertura sobre su vida personal. En otras entrevistas ha hablado de sus dificultades emocionales tras el final de su carrera en el futbol americano, de su divorcio previo y de la importancia que da a su familia.

Dwayne Johnson en el Festival de Venecia 2025 (Imagen: X, @la_Biennale)

Una carrera entre franquicias, drama y nuevos proyectos

El estreno del live action de ‘Moana’ está previsto para el 10 de julio de 2026. La película será una de las grandes apuestas familiares de Disney para ese año y mantiene a Johnson en uno de los papeles más reconocibles de su carrera reciente.

Al mismo tiempo, el actor ha buscado ir más allá del cine de acción y aventuras, como lo demostró en ‘The Smashing Machine‘, producción de A24 dirigida por Benny Safdie, donde Johnson interpretó al peleador de MMA Mark Kerr, un papel que lo acercó a un registro dramático más intenso. También tiene en camino una nueva entrega de ‘Jumanji‘, prevista para Navidad de 2026, además de su conexión pendiente con el universo de ‘Rápidos y Furiosos’ a través de Hobbs.

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