‘Moana’: Dwayne Johnson defiende el polémico look de Maui y explica por qué conservaron su cabello

El primer tráiler del remake live-action de ‘Moana’ ha provocado una fuerte conversación en redes sociales, especialmente por la apariencia de Maui, el semidiós interpretado nuevamente por Dwayne Johnson. Aunque el adelanto logró un amplio alcance en plataformas digitales, parte de la discusión se ha centrado en el diseño del personaje, en particular su cabello rizado y el aspecto visual general de la película. A pesar de los comentarios críticos, el equipo creativo mantiene su decisión estética, defendiendo la fidelidad al material original y el proceso de caracterización que implicó la transformación del actor.

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¿Por qué Maui tiene cabello en el live-action de ‘Moana’?

El detalle que más llamó la atención del tráiler fue la peluca utilizada para representar el característico cabello largo del personaje, un rasgo distintivo de la versión animada estrenada en 2016. En redes sociales, algunos usuarios reaccionaron con sorpresa al ver a Johnson con una apariencia distinta a su imagen pública habitual, generando comentarios que rápidamente se viralizaron.

Dwayne Johnson como Maui en el live-action de ‘Moana’ (imagen: Disney)

El propio actor explicó que el cabello formaba parte esencial de la identidad visual de Maui y de la intención de respetar el diseño original del personaje. “La peluca era crucial e importante porque, para mantener la esencia del personaje de la versión animada, Maui estaba muy orgulloso de su cabello. Y tenía un cabello hermoso, un cabello hermoso de semidiós,” declaró Johnson en una entrevista retomada por Variety.

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La caracterización del personaje implicó un proceso técnico considerable. Según el actor, la transformación requería alrededor de dos horas y media diarias de trabajo en maquillaje, incluyendo el uso de una peluca y un traje prostético de aproximadamente 40 libras que replicara la complexión del semidiós.

Críticas al aspecto visual del tráiler

Además del diseño de Maui, algunos comentarios en redes cuestionaron el estilo visual del live-action, señalando que la fotografía parecía menos vibrante de lo esperado para una historia ambientada en la Polinesia. Un usuario escribió que el entorno lucía “descolorido y apagado”, mientras que otros expresaron que ver a Johnson con cabello resultaba inusual.

Pese a ello, el tráiler acumuló 132 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas en distintas plataformas, superando el desempeño inicial de adelantos recientes de producciones como ‘Moana 2’, ‘Mufasa’, ‘Barbie’ y ‘Wonka’, de acuerdo con cifras citadas en el reporte de Variety.

El interés generado por el avance refleja el alcance de la franquicia, que en los últimos años se ha consolidado como una de las propiedades más reconocibles de Disney, tanto en taquilla como en plataformas digitales.

Disney no realizará cambios creativos tras la reacción inicial

Fuentes citadas en el reporte señalan que la película aún no se encuentra finalizada en términos de colorización y efectos visuales, lo que significa que algunos elementos podrían ajustarse en etapas posteriores de postproducción. Sin embargo, el estudio no planea realizar modificaciones importantes en el diseño del personaje ni en la dirección estética general del proyecto, a pesar de la discusión en redes sociales.

Maui en ‘Moana 2’ (imagen: Disney)

El live-action de ‘Moana’ fue filmado en locaciones de Oahu, Hawái, así como en estudios en Atlanta, donde se completaron varias secuencias con efectos visuales. El equipo creativo optó por combinar filmaciones reales con tecnología digital para recrear los escenarios oceánicos y los elementos mitológicos presentes en la historia.

Casos similares han ocurrido con otras producciones de gran presupuesto que recibieron comentarios anticipados tras la publicación de sus primeros avances. La recepción del tráiler de ‘Moana’ nos revela otra vez que lo que a los fans difícilmente se les puede complacer, aunque sus quejas no necesariamente determinan el resultado final en taquilla. Por ahora, Disney mantiene su enfoque en presentar una adaptación que conserve los elementos centrales de la película animada mientras traslada su universo al formato live-action.

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