Vin Diesel habla del final de ‘Rápidos y Furiosos’ y del peso de cerrar la saga

El actor destacó el peso emocional de cerrar una franquicia de más de 25 años

Después de más de dos décadas en pantalla, la saga ‘Rápidos y Furiosos’ se prepara para su desenlace con ‘Fast Forever’, la undécima entrega de la franquicia principal. Aunque el estreno aún está programado para marzo de 2028, Vin Diesel ya comenzó a compartir reflexiones sobre el proceso creativo detrás del cierre de una historia que se ha mantenido vigente durante más de 25 años y que ha evolucionado desde el cine de carreras callejeras hasta el espectáculo de acción global.

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¿Por qué el final de la saga representa una responsabilidad especial?

En una reciente publicación en redes sociales, Vin Diesel destacó la dimensión colectiva que ha permitido la continuidad de la franquicia a lo largo de varias generaciones de espectadores. El actor subrayó la participación de numerosos cineastas, guionistas y miembros del equipo técnico que han contribuido a la permanencia de la serie en el tiempo.

Vin Diesel en ‘Rapidos y Furiosos 10’ (imagen: IMDb)

“25 años. Ocho directores. Innumerables guionistas, miembros del equipo técnico, intérpretes, cada uno aportando algo real a una saga que ha perdurado más allá de las tendencias, los cínicos y el paso del tiempo,” escribió el actor al recordar la trayectoria de la franquicia.

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El intérprete también se refirió al desafío emocional de cerrar una narrativa tan extensa, destacando el compromiso que implica ofrecer una conclusión que esté a la altura de las expectativas del público que ha seguido la historia desde sus inicios.

“Hay una responsabilidad especial que conlleva presentar un final. Una responsabilidad que sientes en el pecho, hacia todos los que dieron algo para llegar hasta aquí, hacia el público que se quedó. No te lo tomas a la ligera,” agregó.

Cambios en la saga y el contexto de su última etapa

A lo largo de los años, ‘Rápidos y Furiosos’ experimentó una transformación significativa en su escala narrativa. Lo que comenzó como un relato centrado en la cultura automovilística derivó en producciones de alto presupuesto con escenarios internacionales y secuencias de acción cada vez más complejas.

En términos comerciales, la franquicia ha mantenido resultados sólidos, aunque con una ligera disminución en ingresos globales recientes. ‘The Fate of the Furious’ superó los 1.2 mil millones de dólares en taquilla mundial, mientras que ‘F9’ alcanzó aproximadamente 726 millones y ‘Fast X’ registró alrededor de 704 millones.

Estos cambios han llevado a que el estudio busque equilibrar el presupuesto de la producción final, mientras continúa el desarrollo del guion. Entre los movimientos recientes se encuentra la incorporación del guionista Mike Lesslie, quien ha trabajado en franquicias como ‘The Hunger Games’ y ‘Now You See Me’, proyectos que reflejan experiencia en narrativas de gran escala.

El regreso a Los Ángeles para cerrar el círculo narrativo

Uno de los elementos que Vin Diesel adelantó es que ‘Fast Forever’ buscará conectar con los orígenes de la saga mediante el regreso a Los Ángeles, ciudad donde comenzó la historia de Dominic Toretto en la primera película.

El auto-cohete en el espacio en ‘Rápidos y Furiosos 9’ (imagen: Universal)

“Algo encaja a la perfección. La ciudad que dio vida a la primera película sigue aquí, sigue presente. Volver a casa para cerrar el ciclo como se merece. No es cuestión de logística. Es un regalo,” explicó el actor al describir la importancia simbólica del lugar.

El protagonista también destacó el valor del trabajo colaborativo en la construcción de la franquicia, señalando que el proceso creativo detrás de la saga ha dependido del diálogo constante entre distintos artistas y profesionales del cine.

“Nadie hace esto solo. Nadie lo ha hecho jamás,” concluyó.

Tras varios ajustes en su calendario de producción, ‘Fast Forever’ tiene previsto estrenarse el 17 de marzo de 2028, con la intención de ofrecer un cierre definitivo a una de las franquicias más duraderas del cine de acción contemporáneo.

Con información de MovieWeb.

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