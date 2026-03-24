Disney se retira del acuerdo con OpenAI tras el cierre de Sora, su herramienta de generación de video

En un momento en que Hollywood todavía discute hasta dónde puede llegar el uso de la inteligencia artificial (IA) sin chocar con los derechos de autor, la imagen de los intérpretes y el control de las franquicias, Disney y OpenAI son noticia por una nueva sacudida. Todo ocurre tras el cierre de Sora, la app independiente de generación de video de la compañía dirigida por Sam Altman, una herramienta que en pocos meses pasó de impresionar a la industria a quedar envuelta en dudas sobre su futuro.

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¿Qué pasó con el acuerdo entre Disney y OpenAI?

The Hollywood Reporter reportó que Disney no seguirá adelante con el acuerdo que había firmado con OpenAI el año pasado, después de que la empresa decidiera cerrar Sora. Según una fuente familiarizada con el asunto, citada por el medio, el estudio había prometido invertir mil millones de dólares en la compañía y también había accedido a licenciar algunos de sus personajes para usarlos dentro de la plataforma.

Josh D’Amaro, nuevo CEO de Disney (Imagen: Getty)

La información apareció junto con el anuncio oficial del cierre de la app. En su comunicado, OpenAI declaró: “Nos despedimos de Sora. A todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias. Lo que crearon con Sora fue importante, y sabemos que esta noticia es decepcionante. Pronto compartiremos más información, incluyendo los plazos para la aplicación y la API, y detalles sobre cómo preservar su trabajo.”

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Ese mensaje confirma el final de la aplicación como producto independiente, aunque el propio reporte deja claro que OpenAI no está abandonando por completo el terreno del video generado con inteligencia artificial. Más bien la empresa está reordenando sus prioridades, y las funciones de video podrían seguir existiendo dentro de herramientas más amplias, en lugar de mantenerse bajo una app separada.

Ahí está una de las claves del caso. Si el acuerdo con Disney estaba vinculado directamente con Sora, el cierre de la plataforma alteraba por completo el sentido del trato. The Hollywood Reporter añade que el objetivo era integrar esa tecnología en Disney+, lo que sugiere que no se trataba de una prueba menor ni de una simple conversación exploratoria, sino de una apuesta con ambición mucho mayor.

Aun así, hay un matiz importante. La parte más explosiva del reporte proviene de una fuente anónima, mientras que la postura pública de Disney fue bastante más medida.

La respuesta oficial de Disney y las dudas que deja el caso

Disney reaccionó con una declaración muy calculada, que evita entrar en detalles sobre inversión, personajes concretos o planes internos para Disney+. Un portavoz de la compañía dijo:

“A medida que el incipiente campo de la IA avanza rápidamente, respetamos la decisión de OpenAI de abandonar el negocio de la generación de vídeo y reorientar sus prioridades hacia otros ámbitos. Agradecemos la colaboración constructiva entre nuestros equipos y lo que aprendimos de ella, y seguiremos colaborando con plataformas de IA para encontrar nuevas formas de conectar con los fans allí donde se encuentren, adoptando de forma responsable nuevas tecnologías que respeten la propiedad intelectual y los derechos de los creadores.”

Desde su lanzamiento, Sora atrajo atención precisamente por tocar algunas de las zonas más delicadas del negocio audiovisual. The Hollywood Reporter recuerda que la herramienta sorprendió a Hollywood por el uso libre de propiedad intelectual ya establecida y de actores conocidos, una situación que obligó a OpenAI a corregir el rumbo poco después de su lanzamiento para darles a los estudios y al talento más control sobre sus IP y sus apariencias dentro de la plataforma.

El artículo también recuerda que la herramienta provocó inquietud en Hollywood por el uso libre de propiedad intelectual establecida y de actores conocidos, un punto especialmente sensible para los grandes estudios en medio del debate sobre IA, derechos de imagen y control de franquicias.

Lo que deja este movimiento para Hollywood y la carrera de la IA

Aunque Sora fue presentada como una de las herramientas más impactantes del auge reciente de la inteligencia artificial generativa, su trayectoria terminó siendo mucho más corta e incierta de lo que muchos esperaban. En su arranque, la plataforma parecía destinada a convertirse en una pieza importante del futuro del video generado por IA. No solo por su capacidad técnica, sino por lo que podía significar para estudios, plataformas y nuevas formas de explotar franquicias conocidas.

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Sin embargo, el caso deja la impresión de que la promesa tecnológica no bastó. En lugar de consolidarse como una plataforma transformadora, Sora podría terminar convertida en un episodio breve dentro de una carrera mucho más amplia. El propio artículo sugiere eso al señalar que la herramienta podría acabar siendo una nota al pie, más que un software realmente decisivo para el futuro del entretenimiento.

Para Disney, el movimiento también deja un mensaje claro. La compañía no está cerrando la puerta a la inteligencia artificial. Su declaración dice exactamente lo contrario: seguirá involucrándose con plataformas de IA para encontrar nuevas formas de llegar al público. Lo que sí parece haber cambiado es el tipo de condiciones que está dispuesta a aceptar. En este momento, cualquier acuerdo de esa magnitud pasa necesariamente por la protección del catálogo, la imagen de los artistas y los derechos de quienes crean el contenido original.

El cierre de Sora también modifica el tablero para el resto de la industria. The Hollywood Reporter sostiene que Google queda en una posición especialmente fuerte dentro del espacio del video generado con IA, al convertirse prácticamente en el único jugador con escala en ese terreno, aunque también enfrenta demandas relacionadas con propiedad intelectual. Es decir, la carrera no terminó; solo cambió de forma, y tal vez de protagonistas.

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