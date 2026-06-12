El lado oscuro de ‘Obsesión’: Denuncian bajos salarios y jornadas extenuantes tras el éxito de la película

Ante nuestra mirada atónita vimos cómo Obsesión pasó de ser una pequeña producción independiente a uno de los fenómenos de terror más espectaculares del año. La película de Curry Barker conquistó la taquilla con un presupuesto de risa, pero su triunfo también acaba de hacer explotar la controversia sobre las condiciones laborales que pueden esconderse detrás del glamourizado mundo del cine.

¿Hubo malas condiciones laborales en el set de Obsesión?

Sally Choi, directora de arte en Obsesión, compartió su experiencia en redes sociales. Afirmó que recibió 300 dólares por día y que, después de impuestos, ganó alrededor de 6,741.36 dólares por su trabajo en la película. También dijo que no recibió compensación por kilometraje, pese a tareas que exigían traslados y esfuerzos fuera de su puesto inicial. De acuerdo con su relato, asumió funciones de decoración, actuación de fondo, manejo y apoyo en áreas distintas a las acordadas; de igual forma recalcó que hubo largas jornadas, personas trabajando sin salario como voluntarias y presión para no organizar el set bajo reglas sindicales. En Instagram escribió:

“Me reprocho todos los días no haber denunciado esta producción. Me alentaron a no hacerlo y, de forma ingenua, escuché esos consejos. Todo esto tuvo un impacto físico tan fuerte en mi cuerpo que seguí perdiendo peso hasta llegar a las 90 libras durante esta producción. Digo todo esto para finalmente encontrar algo de paz. Sé que esto es más grande que Obsesión. Sé que incluso es más grande que la propia industria cinematográfica. Si alguien siente que quiere hablar de esto conmigo, por favor hágalo. Estoy dispuesta a estar equivocada.”

Obsesión

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Pocos días después, hace exactamente cuatro, Sally Choi compartió otra publicación tras recibir críticas y acusaciones de ser “una malagradecida” por haber tenido la oportunidad de trabajar en una película que creció tanto de manera inesperada:

“No siento ninguna obligación de aclarar los malentendidos surgidos a raíz de mi publicación anterior. Más importante aún, escucho su dolor y cargaré con él junto a ustedes. Lo que publiqué tocó una fibra sensible, no porque fuera una historia aislada sobre ser ignorada o pasada por alto, sino porque esto ocurre todos los días, tanto dentro como fuera de la industria cinematográfica. Ha llegado el momento de decir su verdad. No tengan miedo; enfrentaremos juntos a los poderes que alguna vez fueron”.

La realidad de la industria de Hollywood

Ahora mismo, Hollywood atraviesa una etapa de ajuste tras la pandemia y las huelgas. En ese escenario, muchos equipos técnicos denuncian menor paga y más responsabilidades con menos protección. El argumento más usado contra Choi fue que ella aceptó la tarifa antes del rodaje; sin embargo, la realidad es que muchos trabajadores aceptan condiciones duras porque rechazar proyectos implica quedar fuera de la industria, esa donde cada crédito puede abrir o cerrar puertas.

Anora, ganadora del Oscar, también fue señalada por un integrante del equipo que habló de la posibilidad de convertir el set en una producción sindical y de cómo surgieron fricciones a partir de ello. Después, otros trabajadores dieron versiones distintas, lo que mostró lo difícil que es reconstruir esas disputas. Así la industria enfrenta todo tipo de problemáticas con sus empleados.

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El éxito de Obsesión en taquilla y la siguiente película de Curry Barker

Obsesión costó 750 mil dólares y ya recaudó más de 229 millones a nivel mundial, una diferencia gigantesca que nos hace cuestionar quiénes participan realmente del éxito. En la película, Bear, un joven enamorado de su compañera de trabajo Nikki, rompe el objeto mágico One Wish Willow y pide que ella lo ame por encima de todas las cosas. El deseo se cumple de la peor manera porque Nikki se vuelve una mujer violento y cada vez más aterradora.

Focus Features compró la película tras su paso por el Festival de Toronto por alrededor de 15 millones de dólares. Antes de Obsesión, Curry Barker venía del mundo de YouTube y había llamado la atención con Milk & Serial, una película hecha por muy poco dinero y estrenada gratis en línea. Su siguiente proyecto es Anything But Ghosts, una comedia de terror ubicada en el mismo universo de Obsesión.