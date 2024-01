Barbie y Oppenheimer lideran la preselección de los BAFTA 2024

Este viernes La Academia Británica reveló las listas semifinales de los Premios BAFTA de Cine 2024 en las 24 categorías. Las menciones (vía The Hollywood Reporter) son lideradas por Barbie - 88% de Greta Gerwig, la épica biográfica Oppenheimer - 95% de Christopher Nolan y el drama criminal occidental Los Asesinos de la Luna - 94% de Martin Scorsese, cada una con 15 menciones. La fantasía científica y comedia negra Poor Things - 100% de Yorgos Lanthimos les sigue de cerca con 14 menciones.

Las listas resultaron de la primera ronda de votación, y la segunda inicia el viernes. Las nominaciones finales se anunciarán el jueves 18 de enero, y la ceremonia se llevará a cabo el 18 de febrero en Londres. David Tennant, conocido como "Doctor Who", será el anfitrión de la ceremonia transmitida por BBC One y BBC iPlayer en el Reino Unido, y BritBox International en otros países.

Las películas de Gerwig, Nolan y Martin Scorsese dominan la lista semifinal de los premios de Academia Británica

Aquí te presentamos las principales categorías:

MEJOR PELÍCULA

All of Us Strangers - 92%

Anatomy of a Fall - 100%

Barbie - 88%

The Holdovers

Los Asesinos de la Luna - 94%

Maestro - 81%

Oppenheimer - 95%

Past Lives

Poor Things - 100%

La zona de interés

PELÍCULA BRITÁNICA DESTACADA

All of Us Strangers

Pollitos En Fuga 2: El Origen De Los Nuggets - 70%

La inspiración más profunda

The Great Escaper

Cómo Tener Sexo - 100%

Napoleón - 57%El viejo roble

One Life

Poor Things

Saltburn - 60%

Rye Lane

Scrapper

Tetris - 76%

Wonka - 85%

Zona De Interés

DEBUT DESTACADO DE UN ESCRITOR, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO

Earth Mama

The End We Start From

If the Streets Were on Fire

Is There Anybody Out There?

Polite Society

Rye Lane

Scrapper

Cómo tener sexo

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

20 días en Mariupol

Anatomía de una caída

El Niño y La Garza - 100%

Las ocho montañas

Hojas de Otoño - 97%

Vidas pasadas

La Sociedad de la Nieve - 90%

The Taste of Things

The Teachers’ Lounge

La zona de interés

DOCUMENTAL

20 días en Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

El aliento más profundo

High & Low – John Galliano

Little Richard: I Am Everything

Mad About The Boy: The Noël Coward Story

The Pigeon Tunnel

Still: una película sobre Michael J. Fox - 98%

Wham! - 80%

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

El niño y la garza

Pollitos En Fuga 2: El Origen De Los Nuggets

Elementos - 70%

Nimona - 96%

Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92%

Super Mario Bros. La Película - 75%Tortugas Ninja: Caos Mutante - 92%

Wish: El Poder De Los Deseos - 47%

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Annette Bening - NYAD

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Poor Things

Fantasia Barrino - El Color Púrpura

Greta Lee - Vidas pasadas

Lily Gladstone - Los Asesinos de la luna

Margot Robbie - Barbie

Mia McKenna-Bruce - Cómo Tener Sexo

Sandra Hüller - Anatomía de una caída

Vivian Oparah - Rye Lane

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Andrew Scott - All of Us Strangers

Barry Keoghan - Saltburn

Bradley Cooper - Maestro

Cillian Murphy - Oppenheimer

Colman Domingo - Rustin

George MacKay - Femme

Jeffrey Wright - American Fiction

Leonardo DiCaprio - Los asesinos de la luna

Paul Giamatti - The Holdovers

Teo Yoo - Past Lives

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

América Ferrera - Barbie

Cara Jade Myers - Los asesinos de la luna

Claire Foy - All of Us Strangers

Danielle Brooks - El Color Púrpura

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Emily Blunt - Oppenheimer

Jodie Foster - Nyad - 70%

Julianne Moore - May December - 90%

Rosamund Pike - Saltburn

Sandra Hüller - La Zona de Interés

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Anthony Hopkins - One Life

Ben Whishaw - Passages

Dominic Sessa - The Holdovers

Jacob Elordi - Saltburn

Jamie Bell - All of Us Strangers

Mark Ruffalo - Poor Things

Paul Mescal - All of Us Strangers

Robert De Niro - Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Barbie

Resistencia - 77%

Ferrari

Los asesinos de la luna

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Saltburn

Zona De Interés

EFECTOS VISUALES ESPECIALES

Barbie

Resistencia - 77%

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85%

Indiana Jones y el dial del destino

Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno

Napoleón

Oppenheimer

Poor Things

Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92%

Wonka

SONIDO

Barbie

Ferrari

Los asesinos de la luna

Maestro

Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno - 95%

Napoleón

Oppenheimer

Poor Things

Wonka

Zona de interés

