‘Obsesión’ supera los 333 millones de dólares y ya multiplicó 444 veces su presupuesto

El terror independiente está en uno de sus mejores momentos ahora mismo y no hay nada que lo pueda parar. Obsesión, la película dirigida por Curry Barker, es desde hace varias semanas uno de los fenómenos más rentables del año, con una permanencia en salas que la coloca muy por encima de varios estrenos de mayor tamaño.

Obsesión llegó prácticamente sin nada, sin el apoyo masivo que suele tener una película tradicional, pero encontró una ruta propia gracias a su creciente popularidad en redes sociales y la respuesta del público más joven. Su desempeño es la confirmación de que los títulos de género nacidos fuera del sistema habitual de grandes presupuestos, pueden impresionar a las masas gracias a un argumento potente.

¿Obsesión arrasa en taquilla… una vez más?

La película ya superó los 333 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que deja atónito a cualquiera para una producción que costó alrededor de 750 mil dólares. Con esto en mente, la película ya multiplicó aproximadamente 444 veces su presupuesto de producción, sin contar gastos de distribución y publicidad.

Curry Barker, director de Obsesión (Foto: Instagram)

El nuevo total se compone de 215.8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, además de 117.4 millones en otros territorios. En su sexto fin de semana, la cinta todavía consiguió 14.2 millones de dólares en Norteamérica y 10.9 millones en 64 mercados internacionales. Una locura que tal vez ni siquiera Focus Features, la distribuidora, vio venir cuando compró los derechos por solo 15 millones de dólares.

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Obsesión abrió con 17.2 millones de dólares en su primer fin de semana, luego creció hasta 24 millones en su segundo, una subida en verdad rarísima para un estreno amplio fuera de temporada navideña. En su tercer fin de semana sumó 27.4 millones, lo que la colocó en un grupo muy reducido de películas capaces de aumentar sus ingresos durante tres fines de semana consecutivos. Para entonces, ya había superado a Downton Abbey como la cinta más taquillera de Focus Features en Estados Unidos.

La cuarta semana le permitió rebasar el récord global histórico del estudio, también en manos de Downton Abbey. En la quinta, dejó atrás a El proyecto de la bruja de Blair y se convirtió en la adquisición de festival más taquillera de todos los tiempos.

Curry Barker, conocido por su trabajo en YouTube, aunque él no se considera youtuber, venía de llamar la atención con Milk & Serial, un largometraje de micro presupuesto estrenado gratis en internet. En Obsesión trabajó al personaje de Bear, un empleado de una tienda de música que compra un objeto sobrenatural capaz de conceder deseos. Cuando pide que Nikki, su amiga de la infancia, lo ame más que a nadie, el deseo transforma la atracción en una pesadilla para mujeres.

Los otros grandes triunfos del fin de semana

Inde Navarrette como Nikki en Obsesión (Foto: IMDb)

El fin de semana también estuvo dominado por Toy Story 5, que debutó con unos sorprendentes 312 millones de dólares a nivel mundial. La película de Pixar reunió 160 millones en Estados Unidos y Canadá, junto con 152 millones en mercados internacionales. Además tenemos a Backrooms, dirigida por Kane Parsons, que cruzó la barrera de los 300 millones de dólares; la película tiene ahora mismo 301 millones a nivel mundial, de los cuales 125 millones provienen de mercados internacionales.

Obsesión y Backrooms fueron realizadas por creadores surgidos de internet. Ambas probaron que el público joven sí puede mover la taquilla cuando siente que una propuesta habla su propio idioma.

Michael, la biopic de Michael Jackson, continúa acercándose a los mil millones de dólares, aunque su ritmo ya empezó a disminuir. Hasta ahora suma 959 millones a nivel mundial, una cifra descomunal para una película de su tipo. Finalmente tenemos a El día de la revelación, la aventura de ciencia ficción de Steven Spielberg, alcanzó 160 millones globales tras dos fines de semana. Esta película costó 115 millones, por lo que necesitaría rondar los 300 millones para entrar en terreno seguro de recaudación.

Por ahora, la atención de Curry Barker está puesta en Anything But Ghosts, su siguiente largometraje, protagonizado por Aaron Paul y Bryce Dallas Howard. El propio cineasta ya dijo que esa película existe en el mismo universo que Obsesión, con una referencia entre ambas historias.

Con información de Variety.

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