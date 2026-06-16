‘Obsesión’: Curry Barker revela que le ofrecieron 2 millones de dólares por cambiar el guion de la película y convertir a Bear ‘en héroe’

Uno de los fenómenos de terror más extraños de 2026 es Obsesión, pero su versión final estuvo cerca de ser muy distinta. Curry Barker reveló que, antes de que Focus Features comprara la película y la convirtiera en el éxito que es hoy, hubo mucha presión para suavizar la conducta de Bear, su protagonista masculino.

Obsesión ya rompió récords de taquilla y puso al director de 26 años en el radar de Hollywood, pero eso no fue todo, La película dio rienda suelta a todo tipo de discusiones sobre consentimiento, deseo, control, maldad y el costo moral de pedir amor a cualquier precio. Barker, sin embargo, eligió conservar todos los puntos problemáticos del personaje.

¿A Curry Barker le ofrecieron dinero por cambiar a Bear?

Barker contó a The Hollywood Reporter que, cuando buscaba compradores para Obsesión, algunas compañías querían una película mucho más convencional. La propuesta era reescribir el guion para que Bear dejara de ser alguien moralmente torcido y quedara convertido en alguien heroico, no obstante, Barker la rechazó porque entendía que la tesis de la película dependía precisamente de que Bear tomara decisiones equivocadas.

Inde Navarrette

“Me decían que me darían 2 millones de dólares si reescribía el guion para convertir a Bear en un héroe”, recordó el director. “No voy a reescribir el guion para hacer de Bear un tipo que hace todo bien. Es mucho más interesante que no haga lo correcto y, en cambio, intente hacer que la relación funcione y siga tomando una mala decisión tras otra”.

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La alternativa, de acuerdo con Barker, le habría quitado a la película el sentido que buscaba. Dijo que habría sido aburrido ver a Bear emprendiendo un viaje para descifrar la mitología del One Wish Willow, el objeto mágico que desata la maldición amorosa. Bear usa un deseo para cruzar límites y luego se horroriza al mirar las consecuencias de su propia fantasía.

Barker habla sobre lo que quiere la Gen Z

Barker también habló de lo que la audiencia joven está buscando en el cine actual: “Ojalá entendieran que estamos hartos de la mediocridad. Queremos que vuelvan las buenas películas. El público sigue deseando ver películas originales, sin grandes franquicias, siempre y cuando la historia sea buena”, aseveró.

La generación Z ya hizo de Obsesión y Backrooms: Sin Salida totales éxito de 2026; ahora solo es cuestión de tiempo para que los estudios adopten las nuevas tendencias y asimilen los intereses de la juventud.

Aunque el trabajo de Curry Barker creció en internet, él insiste en que su recorrido no es muy diferente al de los cineastas clásicos: hacer cortos, fallar, insistir, mudarse a Los Ángeles y no soltar el sueño hasta ver llegar la oportunidad de alguien que apueste por una idea rara.

Curry Barker

Obsesión vino a poner todo su mundo de cabeza, para bien, cuando fue adquirida por Focus Features en el Festival de Toronto por alrededor de 15 millones de dólares y luego subió en taquilla como la espuma.

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¿Obsesión tendrá campaña para los Oscar?

En la misma entrevista con THR, Barker confirmó que Focus hará una campaña de premios para Obsesión, aunque en realidad no parece una ruta asegurada al Oscar. La película pertenece al terror, un género que todavía suele tener muchas dificultades para entrar en categorías principales. “Habrá una campaña de premios”, dijo. “No estoy seguro exactamente de qué implica eso. No intento hacerme ilusiones y prefiero mantenerme concentrado en lo que haré después”.

Obsesión ya el mayor éxito histórico de Focus Features y superó los 286 millones de dólares globales al multiplicar de forma brutal un presupuesto que rondó los 750 mil dólares.

¿Habrá Obsesión 2?

Aunque Barker admite que tiene una idea para Obsesión 2, considera que no debe ser su siguiente paso inmediato. Prefiere tomar distancia antes de volver a Bear, Nikki y el One Wish Willow: