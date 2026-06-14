‘Obsesión’ recauda otros 19 millones de dólares y mantiene su impresionante racha en taquilla durante 5 semanas consecutivas

De nuevo, Obsesión sorprendió en la taquilla estadounidense con otro fin de semana poderoso, incluso cuando ya compite contra estrenos de mayor presupuesto y campañas mucho más grandes. La película de Curry Barker es el tipo de fenómeno que Hollywood casi nunca consigue fabricar: pequeño en origen y enorme en permanencia, con un público joven que no deja de recomendarla una y otra vez en redes sociales.

La cinta de terror psicológico, financiada con recursos mínimos y adquirida por Focus Features tras su paso por Toronto, dejaría boquiabierto al analista de datos más exigente. A cinco semanas de su llegada a salas, Obsesión es un caso de estudio del que no podemos dejar de hablar. Es momento de desglosar los números.

¿Cómo va la racha de Obsesión y cuál es su total global?

En su fin de seman #5, Obsesión ganó otros 19 millones de dólares, con una caída del 25%, un descenso muy bajo para una película de terror. Abrió con 17 millones de dólares, luego subió a 22.4 millones en su segunda semana, creció otra vez a 26.4 millones en la tercera, bajó apenas a 25.6 millones en la cuarta y ahora agregó otros 19. Con el nuevo resultado, Obsesión alcanza 188.3 millones de dólares en Norteamérica, y a nivel mundial se ubica por encima de los 265 millones.

La película se convirtió en el estreno más taquillero de la distribuidora Focus Features, superando títulos de prestigio y producciones mucho más costosas que incluso llegaron fácilmente a la temporada de premios este año. Su presupuesto de tan solo 750 mil dólares vuelve la proporción todavía más brutal. Muchas películas de terror pequeñas tienen buenos estreno en su primer fin de semana por curiosidad, luego caen cuando el público ya conoce el truco; el meollo es que con Obsesión pasó todo lo contrario.

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El director Curry Barker llegó al largometraje tras construir una audiencia en internet, tras años de trabajar en cortos y proyectos de bajo costo, en especial Milk & Serial, una película subida gratis a YouTube. En este sentido, Obsesión conoce la lengua de una generación acostumbrada a descubrir cine en clips, memes, teorías y recomendaciones breves en tiktoks de 30 segundos.

Backrooms, la otra película hito

Claro que Obsesión no está sola en esta nueva ola de terror nacido cerca de internet. Backrooms: Sin Salida, dirigida por Kane Parsons, también se ha convertido en una de las historias más llamativas del año, con un estreno enorme y una expansión a nivel mundial que cambió el techo comercial de A24.

La película se basa en el imaginario de espacios liminales popularizado en foros y videos de YouTube. Parsons, quien tiene 20 años, empezó a trabajar ese universo siendo adolescente, todo a través de cortos que parecían grabaciones encontradas de oficinas vacías y pasillos amarillos; él mismo, mediante tutoriales en el mismo YouTube, aprendió a utilizar programadas dedicados a la creación de efectos visuales.

En su estreno, Backrooms logró más de 81 millones de dólares en Estados Unidos, la mayor apertura en la historia de A24. En cuestión de días rebasó los 100 millones domésticos y luego se convirtió en el lanzamiento más taquillero de la compañía. Ahora mismo cuenta con 248 millones de dólares globales

Como buenos curiosos, nos preguntamos hasta dónde puede llegar Obsesión. Si sostiene caídas cercanas al 30% en las próximas semanas, podría terminar con un total doméstico entre 220 y 240 millones. Si las cifras internacionales crecen con buen ritmo, un resultado cercano a 375 millones ya no suena absurdo… ¡y con un presupuesto de 750 mil dólares!

No olvidemos que Toy Story 5, Minions & Monsters, La Odisea y Spider-Man: Brand New Day ocuparán pantallas premium y atención mediática durante el resto del verano, por lo que Obsesión tendrá que sobrevivir como alternativa adulta y barata. Pero a estas alturas, cualquier nuevo millón es bueno para una operación que ya multiplicó su costo de forma gigantesca y que convirtió a Barker en uno de los nombres más buscados del horror actual.

Con información de Variety.

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