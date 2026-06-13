‘Toy Story 5’: Reporte señala supuesta tensión con China, pero Disney lo niega

‘Toy Story 5’ habría enfrentado un posible obstáculo en su camino hacia los cines de China por una reunión que involucraba al Dalái Lama, de acuerdo con un reporte retomado por FandomWire a partir de información de Puck. La situación estaría relacionada con Pete Docter, director creativo de Pixar, quien supuestamente tenía contemplado participar en un encuentro con el líder espiritual tibetano durante un viaje a India.

El problema, según el reporte, habría surgido por la sensibilidad política que el tema representa para China, un mercado clave para los grandes estrenos de Hollywood. Aunque se especuló que el asunto pudo poner en riesgo el lanzamiento de ‘Toy Story 5’ en ese país, fuentes de Disney rechazaron esa versión y aseguraron que el distribuidor chino no presentó quejas ni estaba enterado de los planes de viaje de Docter.

Escena del primer avance de ‘Toy Story 5’ (imagen: Pixar)

¿Por qué una reunión con el Dalái Lama habría complicado el estreno de ‘Toy Story 5’?

Según el reporte, Pete Docter se habría unido a un grupo de figuras de la industria del entretenimiento en un viaje a India que incluía un encuentro con el Dalái Lama. Entre los asistentes mencionados estaban Patty Jenkins, directora de ‘Wonder Woman’, y el guionista y productor David S. Goyer.

El reporte señala que Docter, conocido por su trabajo en ‘Up’ e ‘Inside Out’, habría decidido no asistir a la reunión después de que Disney le informara sobre las posibles implicaciones políticas y comerciales del encuentro. El Dalái Lama es una figura especialmente sensible para el gobierno chino, que lo considera separatista. Por esa razón, cualquier vínculo público entre un alto ejecutivo de Pixar y el líder tibetano podía interpretarse como un punto de fricción para los intereses de Disney en China.

De acuerdo con esa versión, Docter y su esposa cancelaron su participación en la reunión y regresaron a casa. El movimiento habría buscado evitar tensiones antes del lanzamiento internacional de ‘Toy Story 5’, una de las películas más importantes de Pixar para 2026.

Disney negó que el estreno en China estuviera amenazado

La parte más delicada del reporte está en la supuesta advertencia del distribuidor chino de ‘Toy Story 5’. Según Puck, la compañía habría recibido señales de que podían existir repercusiones si Pete Docter seguía adelante con la reunión, incluida la posibilidad de afectar el estreno de la película en China.

Sin embargo, fuentes de Disney negaron esa versión. De acuerdo con el texto de FandomWire, esas fuentes sostuvieron que el distribuidor chino no presentó ninguna queja sobre los planes de viaje de Docter y que ni siquiera estaba al tanto de la situación. Por ahora, no hay señales públicas de que la película haya perdido su estreno en ese mercado.

La diferencia entre ambas versiones obliga a manejar el caso como un reporte no confirmado por el estudio. Lo que sí queda claro es que China sigue siendo un territorio relevante para los grandes lanzamientos de Hollywood, especialmente para franquicias familiares con potencial global.

‘Toy Story 5’ llegará a cines en junio de 2026

Mientras esta controversia se mantiene en el terreno de los reportes, ‘Toy Story 5’ continúa programada para estrenarse en cines el 19 de junio de 2026 bajo distribución de Walt Disney Studios Motion Pictures. La película está dirigida por Andrew Stanton y marca el regreso de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack como las voces de Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

‘Toy Story 5’ (imagen: IMDb)

La historia seguirá a los juguetes mientras enfrentan una nueva etapa en la vida de Bonnie: la llegada de Lilypad, una tablet con forma de rana que se convierte rápidamente en su objeto favorito. Ese conflicto llevará a los personajes a competir con la tecnología por la atención de los niños, un tema que conecta con los cambios actuales en la forma de jugar.

A pocos días de su estreno, ‘Toy Story 5’ llega con altas expectativas por el peso histórico de la franquicia y por las primeras reacciones positivas de la prensa. El posible episodio con Pete Docter y el Dalái Lama añade un ángulo político y comercial a una película que, en pantalla, parece mirar hacia otro tipo de batalla: la de los juguetes frente a un mundo cada vez más digital.

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