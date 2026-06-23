A24, estudio detrás de ‘Backrooms’, recibe 75 millones de dólares de Google para desarrollar herramientas de IA para cineastas

Se trata de un nuevo paso en el tema de la inteligencia artificial en Hollywood

La relación entre Hollywood y la inteligencia artificial continúa en la exploración de nuevos vericuetos. En los últimos meses, grandes estudios y plataformas han analizado distintas fórmulas para integrar estas herramientas en la producción audiovisual, una tendencia que es fuente de entusiasmo y preocupación a partes iguales dentro de la industria. Ahora, una de las compañías más influyentes del cine independiente, A24, da un paso relevante en esa dirección.

La nueva inversión de Google en A24

De acuerdo con un nuevo reporte de Wall Street Journal, A24, el estudio encargado de algunas de las películas más comentadas y premiadas de los últimos diez años, alcanzó un acuerdo con Google que busca impulsar nuevas tecnologías de inteligencia artificial destinadas al trabajo creativo de cineastas y productores.

La colaboración no contempla que Google obtenga acceso a la biblioteca de contenidos del estudio ni a sus bases de datos internas. El objetivo es construir procesos de trabajo que permitan asistir a los creadores sin sustituir las decisiones artísticas fundamentales hechas 100% por seres humanos.

Kane Parsons, director de Backrooms en A24 (Foto: X)

Scott Belsky, responsable de A24 Labs, explicó que la compañía busca una aproximación distinta a la que suele promocionarse en el sector tecnológico. Para el medio antes comentado declaró: “Creemos que existen usos mejores que preservan el control creativo y apoyan la toma de riesgos”. También aseguró que las herramientas en desarrollo “no se parecerán en nada a ese tipo de inteligencia artificial basada en instrucciones o prompts que genera incomodidad entre muchas personas”. Entre las aplicaciones exploradas se encuentran sistemas para crear storyboards y otros recursos destinados a la preproducción.

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Por parte de Google, el vicepresidente de producto de DeepMind, Eli Collins, defendió la inversión: “Creemos que los avances ocurren cuando la tecnología llega a las manos de las mejores mentes de cada campo”. Cabe mencionar que grandes conglomerados de entretenimiento como Disney, Lionsgate, Netflix y otras han experimentado con proyectos sobre inteligencia artificial, aunque mediante estrategias muy distintas entre sí.

Cómo A24 destrozó la taquilla gracias a Backrooms

A24 vive ahora mismo uno de los periodos comerciales más exitosos de toda su historia. El principal responsable de ese momento es Backrooms: Sin Salida, la adaptación cinematográfica basada en el fenómeno viral creado por Kane Parsons. Todo comenzó como una producción inspirada en videos de internet, pero en pleno junio de 2026 es el mayor éxito financiero que haya distribuido el estudio. Apenas cuatro semanas después de su estreno, la película ya había superado los 300 millones de dólares en taquilla mundial.

Por años, A24 la compañía desarrolló un perfil de prestigio mediante propuestas como Lady Bird, Moonlight: Luz de Luna, Todo en todas partes al mismo tiempo o Marty Supremo, títulos que obtuvieron reconocimiento crítico y premios importantes, aunque con alcances comerciales más moderados.

Backrooms lo vino a cambiar todo, pues encontró una conexión inmediata con espectadores jóvenes, en especial con los menores de 35 años. De acuerdo con los reportes de Variety, aproximadamente el 85% del público que acudió a verla durante su primer fin de semana pertenecía a ese grupo demográfico.

Los nombres más poderosos en el negocio de la IA

Marty Supremo, el segundo mejor éxito de A24 (Foto: IMDb)

La carrera por dominar el desarrollo de inteligencia artificial es en el tiempo presente uno de los campos más competitivos e impredecibles del planeta. Varias personas que hace unos pocos años no figuraban en los tabloides mundiales ganaron en poco tiempo una influencia comparable a la de los grandes empresarios tecnológicos de décadas anteriores.

Entre ellos destaca Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y una de las personas más famosas en el auge reciente de la inteligencia artificial generativa. Su liderazgo transformó herramientas como ChatGPT en productos de uso cotidiano para millones de personas. Otro actor fundamental es Demis Hassabis, cofundador y director de DeepMind, pues bajo su dirección la división de Google pasó a ser referencia mundial en investigaciones sobre biología computacional y modelos de razonamiento.

También es Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, cuya empresa fabrica los procesadores utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial; Elon Musk, impulsor de xAI; y Dario Amodei, líder de Anthropic, compañía detrás del modelo Claude.

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