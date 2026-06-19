Kane Parsons revela cómo dirigió ‘Backrooms’ sin experiencia previa en sets de cine: ‘No llegué pretendiendo que era experto’

El joven realizador explicó que no llegó fingiendo ser experto, sino que se apoyó en la colaboración con su equipo

Kane Parsons pasó de crear videos con efectos visuales en la mesa de la cocina de su casa a dirigir ‘Backrooms‘, una película de A24 protagonizada por Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor. El salto parece improbable incluso dentro de una industria acostumbrada a descubrir talento en internet: el cineasta tenía apenas 19 años cuando inició el rodaje, seguía ligado a la vida escolar y nunca había pisado un set profesional antes de tomar las riendas de una de las películas de terror más comentadas del año.

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¿Cómo enfrentó Kane Parsons su primer set profesional?

En entrevista con The Independent en Español, Kane Parsons habló sobre la forma en que abordó la dirección de ‘Backrooms’ sin tener experiencia previa en una producción cinematográfica tradicional. El director reconoció que su estrategia fue apoyarse en la investigación, la preparación constante y una actitud abierta frente al equipo.

Renate Reinsve en ‘Backrooms’ (imagen: A24)

Parsons explicó que pasaba tiempo revisando internet para entender qué decía la gente y que, antes de cada jornada de filmación, se preparaba para distintas eventualidades. También acostumbraba preguntar al final del día qué podía mejorar al día siguiente. Para él, el proceso debía construirse desde el diálogo, no desde la imposición.

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“Quería que fuera colaborativo. No llegué pretendiendo que era experto en la dirección cinematográfica”, dijo Parsons, y señaló que sabía cómo debía sentirse la película, pero entendía que debía trabajar con otras personas para llevar esa visión al lenguaje de un set profesional.

De YouTube a A24

Antes de llegar a A24, Parsons ya había construido una audiencia en YouTube. Su primer video inspirado en los backrooms, donde un cineasta aficionado exploraba un laberinto inquietante con cámara en mano, acumuló decenas de millones de reproducciones en cuestión de semanas y actualmente supera los 78 millones de vistas.

Después de ese primer éxito, Parsons realizó 23 clips más que expandieron el universo de ‘Backrooms’ con una sensibilidad propia. La historia nació de una imagen viral que se popularizó en internet a finales de la década de 2010 y que provocó discusiones, relatos y videos alrededor de espacios liminales: habitaciones vacías, luces fluorescentes y pasillos que parecen comunes, pero transmiten una incomodidad persistente.

Cuando A24 decidió llevar ese concepto al cine, recurrió a Parsons. El hecho de que aún estudiara, que fuera muy joven y que no tuviera experiencia en sets no detuvo al estudio. El propio director bromeó sobre la decisión y dijo que habría que preguntarle a los productores por qué pensaron que era buena idea darle esa oportunidad.

La edad, la tecnología y una nueva ruta hacia el cine

Parsons también habló sobre la atención que ha generado su edad. Aunque tenía 19 años al comenzar la filmación y ahora tiene 20, dijo estar algo cansado de que la conversación se concentre tanto en ese punto. Para él, el tema de fondo no es solo la juventud, sino la relación de una generación con la tecnología.

Kane Parsons (imagen: A24)

El director señaló que ha encontrado en internet a personas mucho más jóvenes con habilidades técnicas enormes. Desde su perspectiva, muchos crecieron usando herramientas digitales de manera natural, casi como una extensión de sus capacidades. Su propio camino estuvo marcado por videos de efectos visuales, proyectos inspirados en ‘Attack on Titan’, videojuegos como ‘Minecraft’ y una obsesión por entender cómo construir mundos.

El texto también recuerda que Mark Duplass, parte del elenco de ‘Backrooms’, salió en defensa de Parsons ante rumores de que no había dirigido realmente la película. El actor aseguró que el cineasta tenía el control total del set.

Con ‘Backrooms’, Parsons dio el salto de YouTube al cine y mostró una forma distinta de llegar a Hollywood: una en la que la preparación, la atención al detalle y la colaboración pesaron tanto como la experiencia tradicional.

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