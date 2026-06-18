‘Backrooms’ impulsa una nueva tendencia: Hollywood busca películas y talento en Reddit

Comunidades como r/backrooms se han convertido en espacios donde los fandoms crecen de forma orgánica

El éxito de ‘Backrooms‘ está empujando a Hollywood a mirar con más atención hacia una fuente que durante años funcionó como archivo de obsesiones, teorías y relatos colectivos: Reddit. La película de A24, dirigida por Kane Parsons, llegó al cine después de crecer como fenómeno de internet y de convertirse en tema de conversación dentro de comunidades digitales. Ahora, la industria empieza a ver esos espacios como posibles incubadoras de nuevas historias, talento y propiedades intelectuales.

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¿Por qué Hollywood está mirando hacia Reddit tras el éxito de ‘Backrooms’?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, antes de que ‘Backrooms’ llegara a los cines con un debut global de US$118 millones, el concepto ya había sido discutido, expandido y reinterpretado por usuarios en Reddit. La comunidad r/backrooms surgió después de que una publicación en 4Chan impulsara la idea de ese mundo inquietante, formado por espacios vacíos, habitaciones amarillas y una arquitectura extrañamente familiar.

Chiwetel Ejiofor en ‘Backrooms’ (imagen: A24)

Jim Squires, director de marketing de Reddit, explicó al medio que desde 2019 los usuarios comenzaron a reunirse alrededor de ese concepto para discutirlo y construir parte de su mitología. “Comenzó en 2019, y fue allí donde la gente se reunió para llevar este concepto simple a todas estas discusiones y la construcción de la historia que ocurrió allí”, dijo.

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Ese entorno permitió que la idea creciera más allá de una imagen perturbadora. Kane Parsons, entonces conocido como Kane Pixels, tomó el concepto y desarrolló una serie de videos en YouTube, lo que eventualmente llevó a la producción de A24.

Reddit como incubadora de nuevas propiedades intelectuales

The Hollywood Reporter señala que, mientras Hollywood observa el ascenso de creadores formados en internet como Kane Parsons y Curry Barker, director de ‘Obsession‘, Reddit empieza a ocupar un lugar estratégico junto a plataformas como YouTube y TikTok. Un veterano de una agencia citado por el medio aseguró que asistentes ya han identificado varios subreddits e historias cortas con potencial para convertirse en películas o series.

Squires describió Reddit como una especie de incubadora de propiedad intelectual en tiempo real. “Es casi una incubadora de propiedad intelectual en tiempo real, con moderadores y comunidades que cultivan estos espacios donde las historias y los fandoms pueden crecer de forma orgánica”, afirmó.

El caso no se limita a ‘Backrooms’, también se menciona r/nosleep, comunidad dedicada a relatos originales de terror, y el proyecto ‘I Pretended to Be a Missing Girl’, una historia publicada en Reddit que será adaptada como largometraje con Sydney Sweeney como protagonista y productora.

Del foro a la sala de cine

Para Reddit, el atractivo no está únicamente en encontrar ideas, sino en medir cómo reaccionan las comunidades ante ellas. Squires definió la plataforma como un enorme grupo de enfoque, útil para descubrir conceptos, probar el interés del público y observar cómo crecen los fandoms antes de que los estudios inviertan en una adaptación.

Renate Reinsve en ‘Backrooms’ (imagen: A24)

El artículo también destaca que el contenido de entretenimiento en Reddit acumuló 240 mil millones de visualizaciones durante el último año. Además, una investigación realizada con Samba indicó que las campañas de marketing de compañías de entretenimiento generaron un aumento incremental de 18% en la audiencia del contenido promocionado.

En el caso de ‘Backrooms’, el recorrido parece cerrar un círculo: una idea nacida en internet fue discutida en Reddit, reinterpretada por un creador de YouTube y convertida en película por A24. Parsons incluso participó en un AMA en r/movies sobre la cinta, con más de 1,400 comentarios.

El resultado deja una lectura clara para Hollywood: las próximas grandes historias podrían no salir de una franquicia establecida, sino de comunidades digitales donde los usuarios ya están creando, debatiendo y expandiendo mundos enteros antes de que llegue un estudio.

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