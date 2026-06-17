Muere Daveigh Chase, voz de Lilo en ‘Lilo & Stitch’ y Samara en ‘El Aro’, a los 35 años

La intérprete también fue la voz de Chihiro en ‘El viaje de Chihiro’ y participó en producciones como ‘Donnie Darko’

Daveigh Chase, actriz recordada por haber prestado su voz a Lilo en ‘Lilo & Stitch’ y por interpretar a Samara Morgan en ‘El Aro’, murió a los 35 años. De acuerdo con TMZ, la noticia fue confirmada por su novio, Roy Hernandez, quien informó que la actriz falleció el martes 16 de junio de 2026 por meningitis y una infección en la sangre que derivó en complicaciones sépticas.

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¿De qué murió Daveigh Chase?

Según el reporte de TMZ, Roy Hernandez explicó que Daveigh Chase murió a causa de meningitis y una infección sanguínea. El medio detalló que esos problemas provocaron complicaciones sépticas y que su cuerpo terminó por dejar de responder. También se reportó que la actriz había sido ingresada a un hospital de Los Ángeles a principios de mes debido a un cuadro de desnutrición.

Daveigh Chase (imagen: MUBI)

La información fue publicada por el medio este 17 de junio de 2026. En el mismo reporte se menciona que la familia de Daveigh Chase inició una campaña en GoFundMe, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el contenido de esa recaudación.

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Una carrera marcada por Disney y el terror

Daveigh Chase consiguió uno de sus papeles más recordados en 2002, cuando dio voz a Lilo Pelekai en ‘Lilo & Stitch’, película animada de Disney que se convirtió en uno de los títulos más queridos del estudio durante esa década. La actriz también retomó el personaje en la serie de televisión derivada.

Ese mismo año, su carrera quedó ligada a una imagen completamente distinta: Samara Morgan, la antagonista de ‘El Aro’. Su participación en la película la convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine de terror estadounidense de los años 2000. Por ese papel ganó el MTV Movie Award a Mejor Villana.

Daveigh Chase (imagen: Devan/INFGoff.com)

Otros papeles de Daveigh Chase

Además de sus trabajos más conocidos en Disney y el cine de horror, Daveigh Chase también fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje estadounidense de ‘El Viaje de Chihiro’. Su filmografía incluyó participaciones en ‘Donnie Darko’, ‘Beethoven’s 5th’, ‘Sabrina, la bruja adolescente’, ‘ER’, ‘Mercy’ y otros proyectos de cine y televisión.

A partir de 2006, la actriz tuvo un papel recurrente en la serie de HBO ‘Big Love’, donde interpretó a Rhonda Volmer durante 32 episodios. La producción seguía a una familia mormona fundamentalista y polígama, y se mantuvo al aire durante cinco temporadas.

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