‘Shrek 5’: Lo que está pasando con Alfonso Obregón y por qué no volvió como la voz del personaje en el nuevo tráiler

Parece que la quinta entrega de la saga más ogruna se quedará sin la voz principal en el doblaje latinoamericano

Shrek 5 lanzó su teaser tráiler oficial el día de hoy y, además de traer de vuelta al ogro más famoso de DreamWorks, hizo estallar los comentarios en torno al doblaje latinoamericana. La saga formó una identidad muy especial en esta región, tanto por su humor, como por voces que terminaron incrustadas en nuestra memoria colectiva.

El avance trajo regresos que ya esperábamos y mostró nuevos diseños de personajes, además de una aventura familiar con Shrek, Fiona, Burro y sus tres hijos. Pero hubo algo que escandalizó a muchos fans, una ausencia que notaron de inmediato.

¿Qué mostró el tráiler de Shrek 5?

El primer tráiler de Shrek 5 plantea un viaje familiar al reino de Further Further Away, o Más Más Lejano, nunca antes visto en la saga de películas. Las imágenes muestran a Shrek, Fiona y Burro envueltos en una aventura junto a Fergus y Farkle, los hijos del matrimonio. El nuevo lugar no parece ser amable con el visitante y, llegado un punto, todos terminan perseguidos por la policía y encerrados en prisión.

Shrek 5

Aparecen la Jengibre, una criatura parecida a Olaf de Frozen y muchos otros personajes que en realidad son nuevos. Más allá de los nombrados, el avance no mostró otros retornos. La película será dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn, proyecto que representa la primera entrega principal de la saga después de Shrek para Siempre, estrenada en 2010.

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Alfonso Obregón no volvió como la voz de Shrek en el nuevo tráiler

El tráiler para Latinoamérica nos confirmó algo que muchos fans de Shrek temíamos: Alfonso Obregón no prestó su voz a Shrek en el avance. La diferencia se notó rápido y abrió paso a ola de comentarios y reclamos en redes sociales. Por ahora no hay explicaciones oficiales sobre la ausencia del actor clásico o si la nueva voz será la definitiva para la película completa.

Obregón ya había advertido meses atrás, en sus redes sociales, que su regreso a Shrek 5 no estaba asegurado. El actor, conocido también por voces como Bugs Bunny y Kakashi, condicionó su participación a dirigir el doblaje, recibir el crédito correspondiente y obtener una compensación económica que considerara justa. Su campaña pública generó apoyo y críticas, e incluso pidió que los fans usaran el hashtag #MiOgroFavorito para impulsar su regreso.

La situación de Obregón se complicó en 2024, cuando fue detenido tras acusaciones de presunto abuso sexual realizadas por alumnas. Fue vinculado a proceso en un momento inicial y trasladado al Reclusorio Norte; poco días después recuperó la libertad por falta de pruebas. En marzo de este año, en su perfil de Facebook, escribió que estaba “totalmente exonerado” y que enfrentó críticas derivadas de un caso que ya había terminado en su favor.

¿Quiénes sí volvieron a Shrek 5?

Shrek 5

En tráiler con doblaje latinoamericano, Eugenio Derbez sí volvió como Burro, con las típicas bromas del personaje. El actor mexicano ya había dicho que solo regresaría si le permitían adaptar el guion junto con su equipo, como ocurrió en entregas anteriores. Por otro lado, también escuchamos a Dulce Guerrero como Fiona, su voz ha acompañado al personaje en la mayor parte de la saga y mantiene una continuidad importante para el público. No se reveló el nombre del actor que hizo la voz de Shrek en el avance.

En la versión en inglés, Mike Myers regresa como Shrek, Eddie Murphy como Donkey y Cameron Diaz como Fiona. Zendaya también forma parte del elenco como Felicia, hija de Shrek y Fiona, aunque su personaje no aparece en este teaser tráiler. Skyler Gisondo y Marcello Hernández prestan sus voces a los hijos varones de la familia, Fergus y Farkle.

Shrek 5 llegará a los cines el 30 de junio.

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