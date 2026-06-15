Gwyneth Paltrow enfrenta polémica por promocionar un exclusivo proyecto inmobiliario en Israel

Una vez más, Gwyneth Paltrow quedó envuelta en una controversia pública, pero esta vez no se relaciona con su empresa Goop, el cine o sus productos de bienestar. La actriz y empresaria apareció en una campaña de lujo que, por su ubicación y por el momento político, desató críticas muy duras en redes sociales.

¿Por qué están criticando a Gwyneth Paltrow?

La polémica nació por un video promocional de 51 Park, un desarrollo residencial de lujo en Herzliya, al norte de Tel Aviv. En el anuncio, Paltrow narra una rutina de vida sofisticada y elogia los edificios ubicados junto a parques. Durante una de las escenas del comercial, se sugiere que la construcción estaría en Nueva York; ella responde: “Herzliya. Israel”.

El proyecto contempla torres de 51 pisos con departamentos de alta gama a precios millonarios. Las imágenes del anuncio venden calma, riqueza, un alto nivel de vida y seguridad a pocos kilómetros de una zona devastada por la guerra y el desplazamiento. En redes sociales, varios usuarios llamaron al anuncio “Gwynocide”, un juego de palabras entre el nombre de la actriz y la palabra genocidio. Otros llenaron sus publicaciones más recientes con banderas palestinas y reclamos por participar en la campaña.

Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr.

Alana Hadid, activista y hermana de Bella y Gigi Hadid, calificó la campaña como “insensible” y “cómplice”. El influencer Matt Bernstein escribió que “el nivel de codicia y depravación es verdaderamente incomprensible”. La famosa activista italiana Livia Giuggioli fue aún más lejos y dijo en Instagram que canceló una visita de Paltrow a su granja en Italia:

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“Acabo de cancelar a Gwyneth Paltrow. Se suponía que vendría a la granja dentro de un par de semanas para una visita guiada, una experiencia agrícola que abarca desde la tierra hasta la mesa, y acabamos de cancelar su visita porque lo que hizo es completamente inaceptable. Hacer un anuncio para un condominio de lujo es tan repugnante como puede ser para alguien con privilegio. ¿Qué tan desconectada estás de la realidad? O estás tan desconectada que necesitas ser cancelada, porque vives en otro mundo. O eres una persona realmente, realmente desagradable. O eres estúpida. ¿Cuál eres, Gwyneth Paltrow?”.

Paltrow no ha respondido a la controversia y tampoco publicó el anuncio en sus propias redes, aunque su participación en el video fue más que suficiente para que el rechazo llegara a su cuenta personal y a medios internacionales.

Estrellas que abiertamente apoyan a Israel

Tras lo que pasó el 7 de octubre de 2023 y la ofensiva israelí en Gaza, varias celebridades tomaron postura pública a favor de Israel, principalmente mediante publicaciones y actos de apoyo a familias de rehenes. Gal Gadot, por ejemplo, quien se identifica como “una persona de octava generación nacida en la tierra de Israel”, pidió solidaridad con las víctimas israelíes y participó en actos públicos sobre Israel, incluida una presencia en la Conferencia del Presidente en Jerusalén en 2026.

Sacha Baron Cohen, Amy Schumer y Jerry Seinfeld también han defendido a Israel ante las cámaras o participaron en acciones vinculadas con familiares de rehenes. Seinfeld viajó a Israel en 2023 y se reunió con familias afectadas por el ataque de Hamás; en días recientes, se le capturo enun video donde asegura que “Palestina no existe”.

Paltrow no ha tenido el mismo perfil militante que esas celebridades, aunque sí compartió antes mensajes sobre los rehenes israelíes y fue criada en una familia interreligiosa judía y cristiana.

Muertos en la franja de Gaza

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, la cifra de palestinos muertos en la guerra ya superó los 73 mil, con más de 173 mil heridos. AP informó que el total llegó a 73,001 fallecidos, aun con un alto el fuego acordado meses antes. UNICEF reportó a principios de este año que al menos 21,289 niños habían muerto en Gaza, dentro de un total entonces superior a 71,800 personas fallecidas.

Le Monde informó que, tras el alto el fuego de octubre de 2025, casi mil palestinos murieron en Gaza, incluidos 182 niños. También reportó que más de 90 por ciento de la población fue desplazada y que buena parte de la infraestructura sanitaria quedó dañada o colapsada. Amnistía Internacional concluye que Israel cometió y sigue cometiendo genocidio y limpieza étnica contra los palestinos en Gaza.

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