Timothée Chalamet revela qué desea más que un Oscar y no tiene que ver con el cine

Quien tiene un gran talento para encender las redes sociales de vez en cuando es Timothée Chalamet, pues ahora volvió con una nueva declaración polémica. El actor de 30 años celebró con desbordada emoción el campeonato de los New York Knicks, un triunfo deportivo que al menos para él tuvo un sabor más grande que cualquier noche en la Academia.

Todo pasó justo después de la victoria del equipo neoyorquino ante los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA. Chalamet, fan declarado de los Knicks, estuvo en la cancha y habló sobre su pasión por el basquetbol.

Lo que Timothée Chalamet prefiere por encima de un Oscar

Timothée Chalamet fue captado por SportsCenter tras el triunfo de los Knicks y no dudó al comparar la emoción deportiva con el máximo premio de Hollywood. “¡Prefiero muchísimo esto antes que el Oscar! ¡Vamos, bebé!”, dijo frente a las cámaras. El actor también gritó: “¡Los Knicks son campeones, bebé!”

El equipo neoyorquino ganó la serie 4-1 ante San Antonio y obtuvo su primer campeonato en 53 años. Su título anterior había llegado en 1973, cuando vencieron a Los Angeles Lakers. Después de tanto tiempo, los Knicks se llevan a casa el trofeo Larry O’Brien y Chalamet incluso entró al vestidor para celebrar con los jugadores.

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Todas las veces que Timothée Chalamet perdió el Oscar

La primera nominación de Chalamet llegó en 2018 por Llámame por tu nombre, de Luca Guadagnino. Tenía 22 años y se convirtió en uno de los nominados más jóvenes en la historia de la categoría de mejor actor. Su Elio Perlman lo convirtió en una revelación mundial; aun así, el Oscar fue para Gary Oldman por Las horas más oscuras, donde interpretó a Winston Churchill.

La segunda oportunidad llegó en 2025 con Un completo desconocido, biopic de Bob Dylan dirigido por James Mangold. Chalamet cantó, tocó, se desvivió y cargó con el retrato del mítico artista. Ese año, el premio fue para Adrien Brody por El brutalista. Chalamet llegó fuerte a la temporada y ganó el premio del Sindicato de Actores, pero la Academia eligió a Brody, quien ya había sido el ganador más joven de mejor actor por El pianista.

La tercera nominación llegó en 2026 por Marty Supremo, la película de A24 inspirada en el mundo del tenis de mesa y dirigida por Josh Safdie. Chalamet también figuró como productor del filme, que recibió nueve nominaciones al Oscar. Esa campaña fue la más intensa de su carrera. Ganó el Globo de Oro y el Critics Choice, y muchos analistas lo vieron como favorito por varias semanas. Al final, el Oscar de mejor actor fue para Michael B. Jordan por Pecadores.

Las futuras películas de Timothée Chalamet

La agenda de Chalamet no se detiene y próximo gran estreno será Dune: Parte Tres, de Denis Villeneuve, prevista para el 18 de diciembre. La película adapta elementos de la novela Dune Mesías y retoma a Paul Atreides ya convertido en una figura imperial y religiosa. La historia dará un salto de años respecto a Dune: Parte Dos y mostrará las consecuencias de su ascenso. Zendaya regresa como Chani, Florence Pugh como Irulan, Anya Taylor-Joy tendrá mayor presencia como Alia Atreides y Robert Pattinson llega como Scytale.

Chalamet también está High Side, película de atracos y motocross que reunirá de nuevo a Chalamet con James Mangold tras Un completo desconodido. Paramount adquirió el proyecto en 2025, con Chalamet en el papel principal y Mangold al mando. Otro título en desarrollo es Playground, adaptación de la novela de Richard Powers. Warner Bros. obtuvo los derechos, con Plan B, Chalamet y Brian Swardstrom como productores en una historia sobre amistades e inteligencia artificial.

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