Netflix niega interés en comprar Lionsgate tras rumores sobre el estudio detrás de ‘Crepúsculo’, ‘John Wick’ y ‘Los Juegos del Hambre’

Las acciones de Lionsgate subieron por especulaciones de una fusión, pero retrocedieron al desmentirse el rumor

Los rumores sobre una posible compra de Lionsgate por parte de Netflix duraron poco. Después de que las acciones del estudio subieran por especulaciones de una adquisición, la plataforma negó de forma directa que esté interesada en comprar la compañía detrás de franquicias como ‘John Wick’, ‘Crepúsculo’ y ‘Los Juegos del Hambre’, en medio de una nueva ola de fusiones y adquisiciones en Hollywood.

También te puede interesar: Reed Hastings, fundador de Netflix, afirma que el mayor peligro de la plataforma es YouTube: ‘Su contenido generado con IA es un riesgo’

¿Netflix realmente quiere comprar Lionsgate?

De acuerdo con Deadline, las acciones de Lionsgate subieron 14% el martes por conversaciones en el mercado sobre una posible fusión. Sin embargo, cayeron en operaciones posteriores al cierre después de que Netflix desmintió la versión.

Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen (imagen: Lionsgate)

“Netflix no tiene interés y no está intentando comprar Lionsgate”, dijo un portavoz de la plataforma.

La aclaración llega después de reportes que colocaban a Netflix como posible compradora de Lionsgate Studios, justo después de que la compañía quedara fuera de la compra de Warner Bros. Discovery. Netflix había buscado quedarse con activos de estudios y streaming de Warner, pero Paramount Skydance terminó imponiéndose con una oferta superior por todo el conglomerado.

También lee: David Harbour revela que sufrió un colapso mental tras el final de ‘Stranger Things’

Deadline también señala que Netflix negó interés en comprar Imax y que tampoco ofertó por Roku, compañía que anunció planes para venderse a Fox Corp.. La plataforma, encabezada por Ted Sarandos y Greg Peters, habría recibido una cuota de ruptura de US$2.8 mil millones tras retirarse de la operación por Warner Bros. Discovery y no superar la oferta de David Ellison y Paramount.

Lionsgate sigue siendo un objetivo atractivo en Hollywood

Aunque Netflix negó estar en busca de Lionsgate, el estudio sigue apareciendo como una compañía con valor estratégico. Lionsgate Studios se separó de Starz en mayo de 2025, una decisión que dejó a ambas empresas como objetivos de adquisición más claros dentro del mercado. Esa separación buscaba darles más opciones y mejorar el precio de sus acciones.

El crecimiento bursátil también ha sido visible. Las acciones de Lionsgate Studios, que cotizaban alrededor de US$6 cuando se separó de Starz, cerraron por encima de US$16 antes de retroceder en operaciones posteriores.

La compañía cuenta con franquicias de alto valor comercial. Lionsgate tiene propiedades como ‘John Wick’, además de una sólida actividad en cine y televisión. También prepara lanzamientos importantes: ‘The Hunger Games: Sunrise on the Reaping’ llegará este otoño, mientras que ‘The Resurrection of the Christ’, de Mel Gibson, está prevista como una producción en dos partes para primavera de 2027 y 2028.

El estudio también viene de un fuerte desempeño con ‘Michael’, la película biográfica sobre Michael Jackson, un éxito ya cercano a los US$1 mil millones, con una segunda película sobre la vida y carrera del cantante en desarrollo.

La consolidación vuelve a mover a la industria

El desmentido de Netflix ocurre mientras Hollywood atraviesa otra etapa de concentración empresarial. Analistas de Wall Street ya anticipaban una ola de consolidación después de los movimientos de Comcast, Warner Bros. Discovery y otros grupos de medios.

‘Crepúsculo’ (2008) (imagen: Summit Entertainment)

Entre los acuerdos recientes figuran Paramount-Skydance, Paramount-Warner Bros. Discovery, Charter-Cox, Nexstar-Tegna y Fox-Roku. En el caso de Nexstar-Tegna, fiscales estatales ya demandaron para bloquear la operación.

La situación de Lionsgate queda abierta. Un analista señaló: “Lionsgate siempre ha sido un vendedor dispuesto al precio adecuado. Pero, en el pasado, cada vez que se acercaban a ese precio, pedían más de lo que el mercado estaba preparado para pagar”.

Por ahora, Netflix intenta cortar la especulación. La plataforma sostiene que Warner Bros. Discovery era un activo inusual y que incluso esa compra era deseable, pero no indispensable. En el caso de Lionsgate, su postura oficial es más tajante: no está interesada ni persigue la adquisición.

Fuente.

No te vayas sin leer: ‘Así aprenderás’: ¿De qué trata la nueva serie coreana que lidera el top 10 de Netflix?