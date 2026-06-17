Olivia Wilde reveló que su romance con Harry Styles enfureció al publicó y recordó ‘Teníamos la relación más hermosa’

A casi cuatro años del estreno de ‘Don’t Worry Darling’, Olivia Wilde volvió a hablar de la tormenta mediática que rodeó a la película y a su relación con Harry Styles. En una entrevista reciente, la directora reconoció que el romance con el cantante provocó una reacción pública intensa, mientras la promoción del thriller psicológico quedaba atrapada entre rumores de rodaje, teorías del fandom y momentos virales que terminaron opacando la conversación sobre la cinta.

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¿Qué dijo Olivia Wilde sobre su relación con Harry Styles?

De acuerdo con E! News, Olivia Wilde habló sobre el impacto que tuvo su relación con Harry Styles, quien se integró al elenco de ‘Don’t Worry Darling’ después de la salida de Shia LaBeouf. La directora señaló que una parte del público reaccionó con molestia, especialmente por la diferencia de edad entre ambos. Cuando comenzaron a salir, Styles tenía 26 años y Wilde es 10 años mayor.

OIivia Wilde en ‘Don’t Worry Darling’ (Warner Bros. Pictures)

“Realmente molestó a la gente,” dijo Wilde. “Fue una locura, no sé cuánto lo entiendo todavía. Ese es uno de los factores que nunca sentí que me gustaran del todo… No sé, la gente estaba jodidamente cabreada.”

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La actriz también apuntó a la relación parasocial que algunos fans mantienen con el cantante como otro posible factor detrás de esa respuesta. Aun así, describió el vínculo de una manera muy distinta al caos que se veía desde fuera. “Es increíble porque teníamos la relación más hermosa,” compartió. “Como si fuera tan dulce y tan hermosa y realmente, de hecho, muy hogareña, amable y encantadora.”

Wilde agregó que ambos lograron vivir esa etapa en una especie de burbuja, lejos del juicio externo. “Creo que vivíamos en una pequeña burbuja, y el juicio nunca llegó a entrar en esa burbuja, lo cual fue un milagro y un testimonio de que logramos que eso sucediera.”

La polémica que convirtió a ‘Don’t Worry Darling’ en un caso mediático

La relación entre Olivia Wilde y Harry Styles quedó inevitablemente conectada con la promoción de ‘Don’t Worry Darling’, película protagonizada por Florence Pugh, Chris Pine y el propio Styles. El estreno de la cinta llegó acompañado de versiones sobre tensiones internas, rumores sobre el elenco y una cobertura que se concentró más en el drama alrededor del filme que en su historia.

Según Rolling Stone, Wilde admitió que durante ese periodo quiso salir a desmentir públicamente varias versiones, pero decidió no hacerlo porque le recomendaron que responder no ayudaría. “Quería decir: ‘¿Puedo hablar con la gente?’”, recordó. “¿Puedo simplemente ir y decir: ‘Eso no es cierto’? Y me respondieron: ‘No, eso no ayudará’. Y eso fue realmente difícil.”

La directora ahora duda de esa estrategia. Para Wilde, intentar mostrarse fuerte y mantenerse por encima del escándalo pudo hacerla parecer poco auténtica. “Creo que mi propio intento de ser fuerte y de, en cierto modo, superarlo, pareció poco auténtico,” señaló.

El ruido alrededor de la película incluyó el episodio de CinemaCon, donde Wilde recibió documentos legales de custodia mientras presentaba material del filme, la distancia pública con Florence Pugh durante el Festival de Venecia y el rumor viral conocido como “spitgate”, que afirmaba que Harry Styles había escupido a Chris Pine durante la premiere. El representante de Pine negó esa versión en su momento.

Harry Styles y Olivia Wilde (Imagen: The Grosby Group)

Olivia Wilde busca pasar página con ‘The Invite’

La conversación sobre ‘Don’t Worry Darling’ también estuvo marcada por su relación con Harry Styles, el reemplazo de Shia LaBeouf en el elenco, los rumores de tensión con Florence Pugh y la recepción crítica dividida de la película. Rolling Stone recordó que su propia reseña fue dura con el filme, al describirlo como una obra que no era el desastre absoluto de su gira de prensa, pero tampoco una buena película.

Ahora, Olivia Wilde regresa a la dirección con ‘The Invite’, su primer largometraje desde ‘Don’t Worry Darling’. La película se estrena el 26 de junio y cuenta con Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton y la propia Wilde en el reparto.

Por ahora, ‘The Invite’ llega sin una tormenta mediática comparable. Para Wilde, el recuerdo de ‘Don’t Worry Darling’ parece funcionar como una advertencia sobre el costo de callar cuando la conversación pública se sale de control.

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