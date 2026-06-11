David Harbour revela que sufrió un colapso mental tras el final de ‘Stranger Things’

El actor habló sobre su salud mental, su despedida de Jim Hopper y su vínculo con Millie Bobby Brown

David Harbour habló con franqueza sobre el periodo difícil que atravesó tras el cierre de ‘Stranger Things’. En una entrevista con Variety, el actor que interpretó a Jim Hopper durante cinco temporadas abordó su salud mental, el desgaste de la fama y el momento de presión que vivió cuando la serie de Netflix llegó a su final. Harbour, quien ha hablado antes de su trastorno bipolar, reconoció que enfrentó una crisis personal mientras su imagen pública era examinada por reportes sobre su vida privada y por rumores relacionados con el set de la serie.

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¿Por qué David Harbour dice que tuvo un colapso mental?

Durante la conversación con Variety, David Harbour fue cuestionado sobre reportes de comportamiento extraño en público durante las fiestas decembrinas y sobre su ausencia en celebraciones relacionadas con el final de ‘Stranger Things’. El actor no rodeó la respuesta: “Tuve una crisis nerviosa.”

David Harbour (imagen: Netflix)

Harbour añadió que vive con situaciones difíciles de explicar incluso para él: “Sufro de algunas cosas confusas, es increíblemente confuso.” Según el actor, muchas personas conocen a alguien que enfrenta problemas de salud mental, pero no siempre saben cómo reaccionar cuando esa persona atraviesa depresión, manía o un episodio de crisis.

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También habló de la vergüenza que puede acompañar esos momentos. “En momentos de estrés extremo, eso puede provocar un comportamiento algo errático, y es vergonzoso, y me avergüenzo de ello. No es algo que yo elija, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo”, declaró.

¿Qué dijo sobre el final de ‘Stranger Things’?

El cierre de ‘Stranger Things’ llegó después de una década en la que Harbour pasó de ser un actor de trayectoria sólida a una figura reconocida globalmente. Aun así, el intérprete dijo que estaba listo para despedirse de Jim Hopper porque sentía que la historia ya había alcanzado su límite.

“En cierto punto, la historia se acaba. Habíamos llegado tan lejos como podíamos con estos personajes y estábamos empezando, de forma sutil, a repetir patrones”, explicó.

En la misma entrevista, Harbour también habló del destino de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. El actor dijo que le gusta la idea de que el personaje muera al final, porque desde su punto de vista una niña con poderes sobrenaturales no podía seguir viviendo libremente en Hawkins si la historia quería recuperar cierta normalidad.

¿Qué dijo sobre Millie Bobby Brown y los rumores de conflicto?

Variety también preguntó a David Harbour por los reportes sobre una supuesta queja de Millie Bobby Brown antes de la última temporada de ‘Stranger Things’. El actor describió la situación como extraña por la forma en que salió a la luz, pero defendió su vínculo con la actriz.

Millie Bobby Brown y David Harbour (Imagen: Getty)

“Sinceramente, Millie y yo estamos trabajando en varios proyectos…”, dijo antes de detenerse para no revelar detalles. Luego añadió: “Me verán más a menudo a Millie y a mí; diez años no fueron suficientes. Hay un vínculo especial entre nosotras. La amo. Ella me ama.”

Millie Bobby Brown también envió una declaración a Variety, en la que habló de su relación profesional con Harbour: “Con el tiempo, nuestra relación se volvió mucho más colaborativa creativamente. Cuando trabajas con alguien durante tantos años, podíamos realmente impulsarnos emocionalmente el uno al otro en las escenas.”

Tras el final de ‘Stranger Things’, Harbour intenta seguir adelante con nuevos proyectos y con una postura más abierta sobre su salud mental. Su declaración no elimina el ruido mediático, pero sí permite ver el costo personal que tuvo ese periodo.

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