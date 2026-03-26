‘Something Very Bad Is Going to Happen’: De qué trata la nueva serie de los creadores de ‘Stranger Things’

El catálogo de terror en streaming acaba de añadir un título que promete inquietud total. Nos referimos a Something Very Bad Is Going to Happen, propuesta que llega como una miniserie sin apresurarse a los sustos. En su lugar, construye la historia con bastante paciencia. El peligro ya está escrito antes de que los personajes puedan evitarlo.

Detrás del proyecto se encuentra un equipo creativo que trabajó en uno de los mayores fenómenos televisivos del siglo XXI. Esa conexión claro que despierta el interés del público. Es justo decir que la serie busca una identidad propia, enfocada en la intimidad de sus personajes y en su atmósfera que le da un sitio de honor a la incomodidad.

¿De qué trata Something Very Bad Is Going to Happen?

La historia se desarrolla a lo largo de una semana que debería culminar en una boda. Rachel y Nicky, pareja comprometida, avanzan hacia ese momento mientras el entorno comienza a adquirir rasgos inquietantes que alteran el curso de los preparativos.

Something Very Bad Is Going to Happen

El relato surge gracias a la acumulación de señales que van erosionando la seguridad de los personajes principales. La idea del matrimonio no es un cierre armónico que traerá felicidad. Más bien seremos testigos de cómo este espacio se convierte en un entorno hostil con cabida para las verdades que duelen.

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Haley Z. Boston, creadora de la serie, dijo que este horror funciona como una herramienta para explorar emociones difíciles. “Me encanta el horror. Me resulta natural, es la forma en que proceso mis propias emociones y sentimientos”, comentó. El género de Something Very Bad Is Going to Happen le permite abordar inquietudes personales relacionadas con el compromiso y la elección de pareja.

¿Quién es el equipo que está detrás?

Haley Z. Boston no solo creó la serie, también funge como showrunner y productora ejecutiva. En su trayectoria hay títulos como El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro y Brand New Cherry Flavor, lo que nos da una idea muy clara sobre el tipo de atmósferas que le interesa construir.

Al grupo creativo se suman los hermanos Duffer, famosos por haber creado Stranger Things, quienes participan como productores ejecutivos. Su presencia une a esta serie con una línea de producciones que abrazan lo sobrenatural desde distintas perspectivas, aunque aquí el énfasis se desplaza hacia las emociones.

Otros nombres en el equipo son Hilary Leavitt y Andrea Sperling, junto a directoras que han trabajado en series de tono oscuro, entre ellas Weronika Tofilska, Axelle Carolyn y Lisa Brühlmann. Something Very Bad Is Going prioriza la dirección de atmósfera y el trabajo con la psique de personajes más allá del espectáculo.

¿Quiénes actúan en Something Very Bad Is Going to Happen?

El elenco principal está encabezado por Camila Morrone en el papel de Rachel y Adam DiMarco como Nicky. Ambos interpretan a la pareja cuya relación se pone a prueba conforme avanza la semana previa a su boda.

A su alrededor se despliega un conjunto de personajes pertenecientes al mundo familiar y social de la historia. Jennifer Jason Leigh y Ted Levine son los padres de Nicky. Jeff Wilbusch, Karla Crome y Gus Birney también forman parte del elenco.

¿Cuántos capítulos tiene y cuándo se estrena?

Something Very Bad Is Going to Happen está conformada por ocho episodios, con una duración que oscila entre los 40 y 59 minutos. La serie se estrenó hoy, jueves 26 de marzo, en la plataforma de Netflix.

Con este lanzamiento, los hermanos Duffer poco a poco van encontrando un nuevo espacio en la industria de televisión, más allá del mundo de Hawkins. El final de Stranger Things padeció un ligero tropiezo en términos de argumento y narrativa, sin embargo, nadie puede negar que se convirtió un un éxito total a finales del año pasado.

Ahora solo queda descubrir si los Duffer todavía conservan esa chispa que los hizo explotar en Netflix hace algunos años, o si solamente fue un golpe de suerte con fecha de caducidad.

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