¿Eleven sigue viva? Los creadores de ‘Stranger Things’ prometen revelar el verdadero destino del personaje

El final de ‘Stranger Things’ todavía no deja en paz a una parte de sus seguidores. Casi seis meses después del estreno del último episodio, la serie de Netflix sigue generando debate por la forma en que cerró la historia de Hawkins, el Upside Down y, sobre todo, Eleven, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown. La decisión de no ofrecer una respuesta completamente cerrada sobre su destino convirtió el desenlace en uno de los puntos más discutidos de la temporada final, entre quienes defendieron su tono melancólico y quienes esperaban una conclusión más directa.

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¿Los creadores de ‘Stranger Things’ revelarán qué pasó con Eleven?

Los hermanos Duffer hablaron recientemente sobre el final de la serie en el podcast Happy, Sad, Confused, conducido por Josh Horowitz, durante una conversación previa al estreno de ‘The Boroughs’, su nuevo proyecto para Netflix como productores ejecutivos. Al ser cuestionado sobre si Eleven sobrevivió, Ross Duffer recurrió a una comparación con David Chase, creador de ‘The Sopranos’, quien durante años evitó dar una explicación definitiva sobre el famoso desenlace de Tony Soprano.

Millie Bobby Brown en ‘Stranger Things 5’ (imagen: Netflix)

Horowitz preguntó entonces si los fans de ‘Stranger Things’ tendrían que esperar 20 años para recibir una respuesta. Ross Duffer respondió: “Si dentro de 20 años hablamos de Stranger Things, dentro de 20 años… Ojalá. Espero que a la gente todavía le importe. Sería genial, y entonces lo diré todo, sí. En ese momento, dentro de 20 años.”

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La respuesta no confirma que Eleven siga viva ni que haya una revelación cercana, pero sí deja claro que los creadores conocen el peso de la pregunta. También sugiere que el misterio no fue un descuido narrativo ni una puerta abierta por accidente, sino una decisión pensada para que el final conservara su ambigüedad.

¿Por qué el final de Eleven tenía que ser ambiguo?

Tras el estreno del final, Ross Duffer explicó a Netflix que nunca existió una versión de la historia en la que Eleven terminara reunida con el grupo. Para los creadores, su ausencia era necesaria porque el personaje representa algo más grande dentro de la serie: la magia de la infancia y aquello que los protagonistas deben dejar atrás para avanzar.

“Nunca existió una versión de la historia en la que Eleven se quedara con el grupo al final. Ni nosotros ni nuestros guionistas queríamos quitarle sus poderes. Ella representa la magia en muchos sentidos, y la magia de la infancia. Para que nuestros personajes pudieran seguir adelante y la historia de Hawkins y el Mundo del Revés llegara a su fin, Eleven tenía que irse. Pensamos que sería hermoso que nuestros personajes siguieran creyendo en ese final feliz, aunque no les diéramos una respuesta clara sobre si era cierto o no.”

Esa postura ayuda a entender por qué el desenlace dividió tanto a la audiencia. Para algunos espectadores, la ambigüedad le dio al final una carga emocional más fuerte; para otros, dejó una sensación de evasión, especialmente después de una temporada construida alrededor del sacrificio, la amenaza de Vecna y la promesa de cerrar una historia que acompañó a sus personajes desde la niñez.

Matt Duffer también fue claro al hablar de las limitaciones de una posible continuación. Según él, si Eleven está en alguna parte, los personajes no podrían tener contacto con ella sin romper la lógica emocional del cierre: “La realidad es que, si Eleven está ahí fuera, lo máximo que podrían esperar es creer que es cierto porque no pueden contactar con ella. Todo se desmoronaría si ese fuera el caso.”

¿Qué dijo Millie Bobby Brown sobre el destino de Eleven?

Millie Bobby Brown también defendió el desenlace de su personaje. Para la actriz, lo más importante no es resolver de manera literal si Eleven sobrevivió o no, sino el sentido de la decisión que toma al final de la historia. La protagonista llega a un punto en el que actúa desde una convicción propia, no solo como una niña usada por otros o como el arma emocional del grupo.

Eleven en la quinta temporada de ‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

“Me encanta ese final, que los poderes de Kali tengan un propósito tan grande. Todo tiene un propósito y todo está ahí por una razón”, dijo Brown sobre el cierre. Después añadió: “De niña, no podía encontrar mi voz interior, y me identificaba con Eleven en ese sentido. Creo que esta temporada logra encontrar su voz y tomar una decisión mucho más importante que cualquiera que haya tomado antes.”

Por ahora, el destino de Eleven seguirá sin respuesta definitiva. Los Duffer no descartan explicarlo algún día, pero tampoco parecen interesados en deshacer el efecto que buscaron con el final. ‘Stranger Things’ terminó dejando una ausencia en el centro de su historia, y esa ausencia, más que una simple duda de continuidad, parece ser la última imagen de una infancia que ya no puede recuperarse.

Con información de Comic Book.

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