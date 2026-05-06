¿Quiénes son los guionistas de ‘Dark’ y ‘Stranger Things’ que se unen a ‘Welcome to Derry’ temporada 2?

Pennywise todavía tiene mucho para ofrecer en IT: Welcome to Derry. Tras una primera temporada que nos sorprendió por su tono sombrío y su deseo de apartarse del molde juvenil del terror televisivo, la serie derivada, o spin-off, de Eso ya está calentando motores para un nuevo capítulo con refuerzos inesperados detrás de cámaras.

¿Quiénes son los nuevos guionistas?

El primer nombre que nos hizo encender el radar fue Jantje Friese, escritora alemana que junto a Baran bo Odar construyó Dark, una de las producciones europeas más aclamadas de Netflix. Ambos transformaron un pequeño pueblo perdido entre bosques en un rompecabezas temporal lleno de tragedias y fatalismo filosófico.

Dark se ganó al mundo por exigir atención absoluta al espectador. Los detalles mínimos tenían peso y cada personaje arrastraba todo tipo de culpas heredadas. El estilo cerebral podría encajar bien con Welcome to Derry, sobre todo ahora que la serie busca explorar épocas más antiguas y heridas enterradas en la historia del pueblo.

Bill Skarsgard como Pennywise en Welcome to Derry (Foto: HBO)

Friese y bo Odar también trabajaron en 1899, proyecto ambicioso de ciencia ficción y misterio cancelado prematuramente por Netflix. Aunque la serie dividió opiniones entre el público, destaca por encima de todo el diseño visual y su deseo de construir terror psicológico antes que sustos simples.

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La llegada de ambos al mundo de Derry es fascinante porque el universo de Stephen King siempre funciona mejor cuando el miedo proviene de traumas humanos individuales o colectivos. Pennywise cambia de forma y también alimenta de resentimientos, tristeza, racismo, miedo violencia, furia y desesperación.

Otra incorporación importante a la temporada 2 de Welcome to Derry es Jessica Mecklenburg, guionista y productora de Stranger Things. Su trabajo en la serie de los hermanos Duffer la conectó con una generación de espectadores obsesionada con los años ochenta y lo sobrenatural.

La crisis de Stranger Things

Cabe mencionar que la última temporada de Stranger Things dejó opiniones encontradas. Si bien la escala fue mayor y los episodios gigantescos, la quinta temporada perdió mucho debido al exceso de personajes y a su tendencia por estirar conflictos que ya habían alcanzado su punto álgido desde mucho antes. Además, la conclusión para personajes como Eleven, Vecna o Will no estuvo a la altura de lo que muchos fans querían ver en pantalla.

Aun así, Mecklenburg heredó de Stranger Things algo muy valioso que combina con la línea perseguida por Welcome to Derry; hablamos de cómo equilibrar horror y drama adolescente a un ritmo comercial que HBO desea mantener en una franquicia tan popular.

Otras incorporaciones

Welcome to Derry (Foto: HBO Max)

Donald Joh llega con créditos en Invasion y Snowpiercer, dos historias sobre la vida diaria trastocada por el caos colectivo. Y finalmente, John McCutcheon también entra al cuarto de escritores de Welcome to Derry tras trabajar en El Pingüino, la serie protagonizada por Colin Farrell que se llenó de elogios en 2024. Esa experiencia con criminales rotos y ambientes urbanos violentos podría llevar a Derry hacia territorios más crueles.

¿De qué tratará Welcome to Derry temporada 2?

Andy Muschietti declaró para Deadline que la nueva temporada se ubicará en 1935 y girará alrededor de un episodio criminal muy importante que forma parte de la mitología oscura de Derry dentro del universo creado por Stephen King.

“Es fascinante porque lo más divertido de esta etapa de desarrollo es que nos enfrentamos a la época de la Gran Depresión, que cambia drásticamente el panorama. No hay comodidades suburbanas: el típico cliché de los niños que viven en los suburbios, andan en bicicleta y de repente uno de ellos desaparece, no se parece en nada a esto. Esto ocurre en 1935. Es una situación muy grave. La gente es muy pobre. Luchan por sobrevivir, así que la situación será muy diferente.”

Pennywise siempre aparece cuando Derry atraviesa periodos de violencia colectiva, miedo social o desesperación profunda. Una ciudad hambrienta y rota parece terreno perfecto para él.

La primera temporada, ambientada en 1962, presentó a la familia Hanlon mientras desapariciones extrañas y tensiones raciales comenzaban a descomponer la ciudad. Bill Skarsgård regresó como Pennywise y Bob Gray, lo que amplió la historia del ente mucho antes de los eventos de las películas de Muschietti.

La temporada 2 de Welcome to Derry llega en 2027.

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