David Harbour da su opinión sobre el final de Eleven en ‘Stranger Things’

Su postura se suma a la de otros integrantes del elenco como Sadie Sink y Caleb McLaughlin

El final de ‘Stranger Things’ sigue moviendo la conversación entre los fans, sobre todo por la incertidumbre alrededor de Eleven, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown. La quinta temporada de la serie de Netflix cerró la historia principal de Hawkins y el Upside Down, pero no dio una respuesta completamente definitiva sobre el destino de su protagonista. Ahora, David Harbour, quien dio vida a Jim Hopper durante las cinco temporadas, compartió su propia lectura del desenlace y se sumó a una discusión que todavía divide al público.

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¿Por qué David Harbour cree que Eleven murió?

En una entrevista con USA Today, David Harbour fue breve, pero bastante claro al hablar sobre el destino de Eleven. El actor dijo en voz baja al entrevistador: “Creo que está muerta”, antes de disculparse y alejarse de forma juguetona. Aunque no se trata de una confirmación oficial de los creadores, su comentario lo coloca dentro del grupo de integrantes del elenco que interpretan el final como una muerte real.

Millie Bobby Brown en ‘Stranger Things 5’ (imagen: Netflix)

La escena final de ‘Stranger Things’ muestra a Eleven sacrificándose para salvar Hawkins y al resto del mundo de la amenaza del Upside Down. El personaje decide quedarse en esa dimensión para asegurarse de que la grieta entre ambos mundos se cierre de manera definitiva.

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Sin embargo, los últimos momentos del episodio introducen una posibilidad distinta: Mike, interpretado por Finn Wolfhard, plantea la teoría de que Kali, personaje de Linnea Berthelsen, pudo haber usado sus poderes para proyectar una ilusión sobre la muerte de Eleven, mientras la verdadera Eleven vive en secreto en algún lugar.

Esa ambigüedad fue una de las razones por las que el final dividió a la audiencia. Para algunos espectadores, la idea de que Eleven pudiera seguir viva le dio al cierre un tono esperanzador. Para otros, la teoría de Mike funciona más como una historia que los personajes se cuentan para poder despedirse de su infancia y procesar la pérdida.

¿Qué otros actores de ‘Stranger Things’ han hablado del destino de Eleven?

David Harbour no es el único integrante del elenco que cree que Eleven murió. Sadie Sink, quien interpretó a Max, dijo las mismas palabras que él en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’: “Creo que está muerta.” La actriz también explicó que, desde su punto de vista, los personajes están contando “una última historia” antes de despedirse de sus años de infancia.

Caleb McLaughlin, quien interpretó a Lucas, coincidió con esa lectura durante una aparición en ‘The View’. Su postura fue incluso más directa: “Creo que se ha ido. Creo que descansa Eleven descansa en paz.” Con esto, el actor reforzó la idea de que el sacrificio de Eleven debe entenderse como el cierre definitivo de su arco dentro de la serie.

Gaten Matarazzo, quien dio vida a Dustin, fue más cauteloso al hablar con THR. Aunque dijo que cree que Eleven podría estar muerta, también dejó abierta la posibilidad de que los hermanos Duffer decidan cambiar la interpretación en el futuro:

“Creo que ella estaría [muerta], pero también veo un mundo donde Matt y Ross le darían la vuelta a la situación en algún momento. Creo que esa es un poco su intención. Así que, por ahora, “no lo sé” es lo que diré.”

La excepción más clara dentro del elenco principal es Noah Schnapp, quien interpretó a Will. En declaraciones a Los Angeles Times, el actor dijo: “Personalmente creo que ella [Eleven] todavía está viva. Tengo esperanza al respecto.”

¿Qué han dicho los Duffer sobre la ambigüedad del final?

Los creadores de ‘Stranger Things’, Matt Duffer y Ross Duffer, no han confirmado si Eleven está viva o muerta. En el podcast Happy Sad Confused, Matt Duffer reaccionó al hecho de que varios actores hayan llegado a la conclusión de que el personaje murió sin haberlo consultado directamente con ellos.

Millie Bobby Brown y David Harbour (Imagen: Gtres)

“Muchos de los actores están saliendo y diciendo que no creen,” dijo Matt Duffer a Josh Horowitz. Luego añadió: “Yo pienso: ‘¿De qué están hablando?’ … No digo que estén equivocados. Simplemente es interesante que todos hayan llegado a esa conclusión sin hablar con nosotros.”

Esa respuesta mantiene la puerta abierta a distintas interpretaciones, pero también confirma que la ambigüedad fue parte central del cierre. Antes, Ross Duffer ya había explicado que nunca existió una versión del final en la que Eleven terminara simplemente reunida con sus amigos. Para los creadores, el personaje debía “irse” porque representa la magia de la infancia y el paso de los protagonistas hacia la adultez.

Por ahora, el comentario de David Harbour no resuelve el misterio, pero sí muestra que una parte importante del elenco entiende el desenlace como una despedida definitiva. ‘Stranger Things’ terminó sin decirle al público exactamente qué pasó con Eleven, y esa falta de certeza parece ser, justamente, el punto que mantiene viva la discusión.

Con información de ScreenRant.

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