‘Stranger Things’, ‘The Boys’ y ‘Fallout’, entre las series más vistas de 2025-2026

La temporada televisiva 2025-2026 dejó un panorama bastante claro sobre el peso actual del streaming, pero también sobre la resistencia de la televisión abierta cuando sus audiencias se cuentan junto con el consumo posterior en plataformas. De acuerdo con datos de Nielsen, varias de las series más comentadas del último año lograron colocarse entre los títulos más vistos de la temporada, con ‘Stranger Things’, ‘Fallout’ y ‘The Boys’ como parte de una lista que cruza Netflix, Prime Video, HBO Max, CBS, ABC, Paramount+ y Disney.

También te puede interesar: ‘Merlina’, ‘Stranger Things’ y ‘Severance’, entre las series más vistas en 2025

¿Cuál fue la serie más vista de la temporada 2025-2026?

El ranking está basado en la medición multiplataforma de Nielsen a 35 días, una metodología que permite comparar el rendimiento de series de streaming con producciones emitidas en televisión abierta o cable. El listado no incluye deportes, especiales ni series con menos de cuatro emisiones, por lo que se enfoca en programas regulares de entretenimiento.

Michelle Pfeiffer y Beau Garett en ‘The Madison’ (imagen: Paramount+)

En ese contexto, ‘Stranger Things’ terminó su última temporada como la serie más vista del periodo. La producción de Netflix promedió 32.9 millones de espectadores en la medición de 35 días, colocándose por encima del resto de los títulos incluidos en el conteo. Su final funcionó como cierre de una de las franquicias más importantes de Netflix y reafirmó la capacidad de la plataforma para convertir una serie de género en un evento televisivo de alcance masivo.

También lee: Series y películas parecidas a ‘Stranger Things’ que debes ver tras el final de la serie

El segundo lugar también fue para Netflix con ‘His & Hers’, que alcanzó 25.6 millones de espectadores. En el tercer puesto apareció ‘Marshals’, de CBS y Paramount+, con 20.7 millones, mientras que ‘Sean Combs: The Reckoning’, también de Netflix, quedó en cuarto lugar con 20.6 millones. ‘Landman’, de Paramount+, completó los primeros cinco lugares con 19.8 millones.

Netflix domina, pero CBS y Paramount+ también salen fuertes

unque ‘Stranger Things’ encabeza el ranking, el listado muestra una competencia más amplia que la habitual conversación centrada únicamente en Netflix. La plataforma colocó varios títulos dentro del top 10, entre ellos ‘His & Hers’, ‘Sean Combs: The Reckoning’, ‘Bridgerton’ y ‘Monster: The Ed Gein Story’.

Sin embargo, CBS y Paramount+ tuvieron una presencia muy importante. ‘Marshals’ se convirtió en la serie de televisión abierta mejor posicionada del conteo, mientras que ‘Tracker’ llegó al séptimo lugar con 16.4 millones de espectadores. Más abajo también aparecen ‘Matlock’, ‘Sheriff Country’, ‘Ghosts’, ‘NCIS’ y ‘Georgie & Mandy’s First Marriage’, todas vinculadas a CBS y Paramount+.

El caso de ‘Landman’ también destaca por el peso que mantiene el universo televisivo asociado a Taylor Sheridan. La serie de Paramount+ quedó en quinto lugar, por encima de títulos de Netflix, ABC, HBO Max y Prime Video. En el mismo listado también aparece ‘The Madison’, otra producción ligada a ese ecosistema, con 10.2 millones de espectadores.

¿Dónde quedaron ‘Fallout’ y ‘The Boys’?

Prime Video no dominó el top 10, pero sí logró colocar dos de sus títulos más importantes dentro del ranking general. ‘Fallout’ quedó en el lugar 11 con 13.3 millones de espectadores, apenas por debajo de ‘Monster: The Ed Gein Story’, que ocupó la décima posición con 13.4 millones.

Sister Sage, The Deep y Homelander en ‘The Boys’ (imagen: Prime Video)

Para una adaptación de videojuego, su presencia en esa zona del listado confirma que la serie mantuvo un rendimiento fuerte más allá de la conversación inicial.

‘The Boys’, por su parte, apareció más abajo con 9.9 millones de espectadores, empatada con ‘Chicago Fire’ y ‘Georgie & Mandy’s First Marriage’. Aunque no entró al top 10, su inclusión en el ranking confirma que la serie de Prime Video siguió siendo una de las apuestas más vistas de la plataforma durante la temporada.

HBO Max también consiguió presencia con ‘The Pitt’, que alcanzó el noveno lugar con 13.8 millones de espectadores. ABC y Disney colocaron ‘High Potential’ en el octavo puesto, además de otros títulos como ‘The Rookie’, ‘Will Trent’ y ‘Dancing With the Stars’. Así, la temporada 2025-2026 no dejó solo una ganadora evidente con ‘Stranger Things’; también mostró que el consumo televisivo actual se define cada vez más por la suma de ventanas, plataformas y hábitos de audiencia.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: Autor de ‘Proyecto Fin del Mundo’ critica las series modernas de ‘Star Trek’ y revela que rechazaron su propuesta

