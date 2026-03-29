Autor de ‘Proyecto Fin del Mundo’ critica las series modernas de ‘Star Trek’ y revela que rechazaron su propuesta

El escritor cuestionó la dirección creativa reciente de la saga y compartió su experiencia personal con la franquicia

El escritor Andy Weir, conocido por la novela que inspiró la película ‘Proyecto Fin del Mundo’, dará de qué hablar entre los fans de la ciencia ficción, pues compartió su opinión sobre el estado actual de ‘Star Trek’. Durante una reciente aparición en el pódcast Critical Drinker, el autor cuestionó la dirección creativa de varias series recientes de la franquicia y reveló que en el pasado presentó su propia propuesta para una producción televisiva ambientada en ese universo, la cual finalmente fue rechazada.

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¿Qué dijo Andy Weir sobre las series actuales de ‘Star Trek’?

En la conversación, Weir reflexionó sobre la influencia histórica de ‘Star Trek’ en el género de la ciencia ficción y expresó su percepción de que algunas de las producciones recientes se han alejado del espíritu que caracterizó a las series clásicas. El autor mencionó que creció viendo reposiciones de la serie original y otras producciones televisivas del género, lo que marcó su interés por las historias espaciales centradas en exploración, descubrimiento y aventura.

Póster de ‘Star Trek: Academia de la Flota estelar’ (imagen: Paramount+)

“Sí, vi a un… olvidé quién era… Ojalá pudiera recordar quién lo dijo, un analista… dijo algo así como: ‘Todas las series y películas modernas de ciencia ficción han sido fuertemente influenciadas por la Star Trek original, excepto la tanda actual de series de Star Trek,’” comentó el escritor durante el pódcast.

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Weir también señaló que considera que algunas series recientes no han logrado replicar el enfoque que hizo popular a la franquicia durante décadas, aunque reconoció que hay excepciones dentro de la producción televisiva contemporánea.

El pitch rechazado para una serie ambientada en el universo de ‘Star Trek’

El autor también reveló que en algún momento presentó una idea para desarrollar una serie ambientada en el universo de ‘Star Trek’. Según explicó, sostuvo reuniones virtuales con responsables creativos vinculados a la franquicia y discutió el concepto de su propuesta.

“Le presenté una propuesta para una serie de Star Trek a Paramount y estuve en Zoom con los showrunners de todas las series y pasé mucho tiempo hablando con [el productor ejecutivo Alex Kurtzman]. No me gusta mucho de la nueva serie de Star Trek. Él, como persona, es un tipo muy agradable, pero al mismo tiempo, esos shows son una mi***a.” explicó Weir.

La propuesta del autor finalmente no avanzó, aunque el propio Weir compartió su opinión sobre el rumbo que ha tomado la franquicia en los últimos años.

‘Project Hail Mary’ (imagen: Amazon MGM Studios)

El contexto actual de la franquicia televisiva

En años recientes, ‘Star Trek’ ha mantenido presencia constante en televisión mediante diversas series que han buscado ampliar el universo narrativo creado por Gene Roddenberry. Sin embargo, algunos proyectos han generado opiniones divididas entre la audiencia, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre tradición e innovación.

Actualmente, la franquicia continúa en proceso de transformación, con producciones en distintas etapas de desarrollo y distribución. El debate sobre la dirección creativa de ‘Star Trek’ no es exclusivo, es común en las sagas de larga duración al intentar atraer nuevas generaciones de espectadores sin perder los elementos que consolidaron su popularidad original.

Con información de The Hollywood Reporter.

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