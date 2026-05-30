¿‘The Boroughs’ tendrá temporada 2? Esto dicen sus creadores sobre el futuro de la serie

‘The Boroughs’ llegó a Netflix con una mezcla bastante clara de ciencia ficción, misterio y terror sobrenatural, pero también con una diferencia importante frente a otras apuestas del género: sus protagonistas no son adolescentes frente a una amenaza imposible, sino residentes de una comunidad de retiro que descubren que el lugar donde viven esconde algo mucho más extraño de lo que aparenta. La serie, producida por los hermanos Duffer, responsables de ‘Stranger Things’, ya dejó preguntas suficientes para que muchos espectadores quieran saber si habrá más episodios.

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¿Netflix ya renovó ‘The Boroughs’ para una temporada 2?

Por ahora, Netflix no ha anunciado oficialmente una temporada 2 de ‘The Boroughs’. La primera entrega, compuesta por ocho episodios, ya está disponible en la plataforma, pero la compañía todavía no ha confirmado si la historia continuará con nuevos capítulos. Esto no significa necesariamente que la serie esté cancelada. En el caso de Netflix, las renovaciones suelen depender del rendimiento durante sus primeras semanas, especialmente de las horas vistas, la permanencia en los rankings y la capacidad de atraer público más allá del estreno inicial.

Denis O’Hare, Alfre Woodard, Alfred Molina y Clarke Peters en ‘The Boroughs’ (Imagen: Netflix)

La serie parte de una premisa sencilla, pero atractiva para el género: en una comunidad de retiro aparentemente perfecta, un grupo de héroes inesperados debe detener una amenaza de otro mundo que quiere robarles aquello que ya no les sobra: el tiempo. El elenco también ayuda a explicar parte del interés inicial, con nombres como Alfred Molina, Alfre Woodard, Geena Davis, Denis O’Hare, Clarke Peters, Carlos Miranda, Jena Malone, Seth Numrich, Alice Kremelberg y Jane Kaczmarek.

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El respaldo de Matt Duffer y Ross Duffer también ha sido parte central de la conversación alrededor de la serie. Aunque ‘The Boroughs’ no fue creada por ellos, su participación como productores ejecutivos ha provocado comparaciones inevitables con ‘Stranger Things’, sobre todo por el tono de misterio, la amenaza sobrenatural y el uso de un grupo de personajes que debe enfrentar una situación que rebasa por completo la normalidad.

Los creadores ya tienen un plan de tres temporadas

Aunque Netflix todavía no ha dado luz verde a una segunda temporada, los creadores de ‘The Boroughs’, Jeffrey Addiss y Will Matthews, sí han dejado claro que la historia fue pensada con un arco más amplio. En entrevista con IGN, Addiss explicó que tienen una idea concreta sobre hacia dónde quieren llevar la serie si la plataforma decide renovarla.

“Tenemos un plan muy específico para tres temporadas, y creemos saber cuál será la última toma de la última escena del último episodio,” dijo Addiss.

El creador también señaló que el equipo sabe cómo responder las preguntas que quedaron abiertas en la primera temporada, aunque el camino exacto podría cambiar durante el proceso de escritura. “Puede que la forma de llegar a ese punto varíe un poco, pero tenemos las respuestas a todas las preguntas y un plan sobre cómo y cuándo responderlas. Queríamos que la primera temporada se sintiera emocionalmente completa, pero que dejara algunas preguntas sin respuesta.”

Esa decisión parece haber sido deliberada. La primera temporada fue construida para funcionar como una historia con cierre emocional en caso de que Netflix no ordene más episodios, pero sin clausurar por completo la mitología de la serie. De acuerdo con Addiss, todavía hay respuestas importantes pendientes, especialmente en torno a Mother, una de las figuras centrales del misterio.

“Si tiene éxito, nos gustaría contarles un poco más sobre lo que está sucediendo. ¿Qué es Mother? Sabemos la respuesta. Queremos contárselo, así que esperamos que la gente lo vea para que tengamos esa oportunidad.”

El comentario deja claro que los creadores no están improvisando la mitología sobre la marcha. También ayuda a entender por qué el final de la primera temporada no cierra todas las puertas. La intención, según ellos, no es convertir ‘The Boroughs’ en una serie de “monstruo de la temporada”, sino contar una historia más grande, dividida en varias partes.

“Oh, no dijimos eso. Siempre quieres algo nuevo,” respondió Addiss cuando se le preguntó si el plan de tres temporadas seguiría centrado únicamente en Mother. Después añadió: “Realmente queremos, a lo largo de tres temporadas, que el público sienta que hemos respondido a todas las preguntas. Eso no significa que no vayamos a introducir cosas locas en la segunda temporada. No pensamos en ella como una serie de monstruos de temporada. Pensamos en ella como una historia grande y compleja donde siguen ocurriendo cosas locas y sorprendentes, pero para nosotros es una sola historia.”

¿Qué podría pasar en una segunda temporada?

Advertencia: esta sección contiene detalles del final de la primera temporada de ‘The Boroughs’.

El cierre de la primera temporada dejó varias pistas sobre el posible rumbo de una segunda entrega. Uno de los momentos más comentados ocurre con Sam, el personaje interpretado por Alfred Molina, cuya imagen en el espejo presenta un extraño glitch. De acuerdo con lo dicho por los creadores, esa escena no fue colocada al azar y tendría relación directa con lo que vendría después.

‘The Boroughs’ (imagen: Netflix)

“Tenemos ideas para la segunda temporada y sabemos hacia dónde va,” dijo Addiss. Sobre el glitch de Sam, añadió: “Se basa directamente en ese momento, y nada de esa toma se hizo a la ligera. Fue un guiño a hacia dónde queremos ir, lo que significa que no podemos revelar su significado, porque ahí estará la gracia (toco madera) si conseguimos una segunda temporada.”

La serie ya había usado antes imágenes relacionadas con estática, transmisiones y alteraciones visuales, por lo que el glitch parece formar parte de una mitología más amplia. La propia explicación de Mother apunta hacia una señal que afecta a ciertas personas sensibles a ella, un elemento que podría volverse más importante si la historia continúa.

También hay una posible línea temática para la segunda temporada. Cuando se le preguntó cuál sería el tema de una nueva entrega, Addiss respondió: “¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad?”

Esa frase encaja con el arco emocional de Sam y con la forma en que la serie trabaja el tiempo, la pérdida y la posibilidad de volver a momentos que ya parecían cerrados. Por ahora, sin embargo, todo depende de Netflix. ‘The Boroughs’ tiene creadores con un plan definido, un elenco fuerte y varios misterios listos para desarrollarse, pero su temporada 2 todavía está en manos de la plataforma.

Con información de Digital Spy, IGN y Glamour.

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