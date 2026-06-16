‘Kiki: Entregas a domicilio’: Todo sobre el nuevo live-action basado en la novela que inspiró el clásico de Studio Ghibli

El día de hoy se confirma que Kiki: Entregas a domicilio tendrá una nueva aventura fuera de la animación, aunque su origen principal no está en la película de Studio Ghibli, más bien en las novelas de Eiko Kadono. La historia de la joven bruja que abandona su hogar para encontrar un oficio propio tendrá una adaptación televisiva live-action reimaginada para público familiar.

Este proyecto se anuncia justo cuando la obra cumple cuatro décadas a partir de su publicación japonesa original. La nueva versión nos devolverá el encanto de Kiki, Jiji, Koriko y esa etapa frágil de crecer.

Todo sobre el live-action de Kiki: Entregas a domicilio

BBC Studios Kids & Family reveló una alianza con la productora británica Wheel in Motion y Kadokawa Corporation para desarrollar una serie live-action de Kiki: Entregas a domicilio, basada en la obra literaria de Kadono. El proyecto se encuentra en desarrollo y está planeado como una serie de 10 episodios de media hora. La historia tomará como inspiración primer volumen de la saga, compuesta por seis libros.

La adaptación tendrá guion de Irena Brignull, escritora con sobrada experiencia en relatos juveniles y fantásticos, pues ha trabajado en Los Boxtrolls, película nominada al Oscar, además de Skellig, de Sky, y El Principito, de Netflix. Aunque muchas personas piensan en Kiki y de manera inmediata la relacionan con la película de Hayao Miyazaki, el nuevo proyecto será una adaptación televisiva de las novelas.

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Sabemos que la película animada de 1989 convirtió a Kiki en un personaje famoso, pero Kadono publicó el libro original en 1985 bajo Fukuinkan Shoten Publishers. La serie regresará al material literario que dio origen a ese imaginario. Grainne McNamara, de BBC Studios Kids & Family, celebró la alianza. “Estamos encantados de formar parte de una colaboración para dar vida a Kiki: Entregas a domicilio para una nueva generación en un escenario global”, dijo.

¿De qué trata?

La historia literaria tiene como protagonista a Kiki, una pequeña bruja de 13 años que deja su casa como parte de una tradición familiar y mágica. A esa edad, debe mudarse sola a otra ciudad y descubrir qué puede ofrecer al mundo con sus dones. Pronto llega a Koriko, un pueblo portuario donde decide abrir un servicio de entregas.

El corazón de la historia de Kiki representa la soledad del viaje hacia la independencia, la vergüenza de fallar, el deseo de ser útil y la alegría de encontrar amigos donde antes había desconocidos. El gato Jiji, compañero inseparable de Kiki, también forma parte del encanto de la historia.

¿Cómo reaccionaron Eiko Kadono e Irena Brignull?

Eiko Kadono, ahora de 91 años, se mostró emocionada por esta nueva adaptación: “Kiki está a punto de partir hacia otra aventura en un nuevo mundo. Estoy segura de que será una gran serie. No puedo esperar a ver cómo cobra vida”. Irena Brignull también habló del valor del personaje:

“Kiki es una de las grandes niñas de la ficción y me emociona ser parte de darle vida en esta nueva adaptación. Al encarnar la magia que existe en la reinvención y en las conexiones humanas, nos muestra lo que es posible cuando te aventuras al mundo con valentía y un gran corazón para encontrar un sentido de propósito.”

Takeo Kodera, director de coproducciones internacionales en Kadokawa, conectó la adaptación con el aniversario de la obra. “No podemos imaginar un tributo más emocionante al histórico aniversario 40 de esta clásica serie de libros que esta alianza”, declaró.

¿Kiki: Entregas a domicilio ya había tenido live-action?

En 2014 se estrenó en Japón una película live-action de Kiki: Entregas a domicilio, dirigida por Takashi Shimizu y protagonizada por Fuka Koshiba como Kiki. Esa versión también se basó en la novela de Kadono, no en la película animada de Ghibli. La alianza entre BBC Studios, Kadokawa y Wheel in Motion sería el primer tratamiento televisivo live-action de Kiki, con varios episodios para explorar su llegada a Koriko y su crecimiento.

La cinta de Studio Ghibli, por su parte, sigue siendo la versión más famosa a nivel internacional. Hayao Miyazaki dirigió la película de 1989, que convirtió el viaje de Kiki en una de las obras más luminosas del estudio.

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