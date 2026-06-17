Bob Odenkirk vuelve como Saul Goodman: Esta es la razón detrás de su inesperado regreso

La serie sobre el abogado más astuto de la televisión terminó en 2022

El gran Bob Odenkirk volvió a ponerse el traje de Saul Goodman en un video que tomó por sorpresa a los fans de Breaking Bad y Better Call Saul, los éxitos televisivos de Vince Gilligan en AMC. Ya pasaron algunos años desde que la serie protagonizada por el abogado de Walter White terminó, así que verlo de regreso en su despacho es un obsequio. Ahora te contamos la razón.

Odenkirk no interpretaba al señor Goodman desde el final de Better Call Saul, emitido en 2022. El personaje reapareció en su vieja oficina, acompañado por una presencia igual de familiar: Mike Ehrmantrau, el “resolvedor de problemas” interpretado por Jonathan Banks en ambas producciones.

Bob Odenkirk regresó como Saul Goodman tras casi cuatro años de ausencia

El video fue presentado como un anuncio falso para celebrar los 250 años de Estados Unidos, tiempo que ha transcurrido desde que el país declaró su independencia el 4 de julio de 1776. En el nuevo material, Saul Goodman aparece sentado en su oficina de Albuquerque y habla directo a la cámara con su famosa energía de abogado comercial.

“¿Sabías que tienes derechos? ¡Los tienes!”, dice Saul al inicio del mensaje para recordarle a los espectadores estadounidenses sus libertades básicas. Aunque admite que esos derechos suenan viejos y fueron escritos por “hombres con pelucas empolvadas y medias hasta la rodilla”, insiste en que están vigentes. “Siguen siendo sorprendentemente relevantes”.

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Derecho a la libertad de discurso, derecho a la libertad de asociación, derecho a la libertad de prensa, derecho a no ser objeto de registros, inspecciones e incautaciones irrazonables, nombra Saul Goodman en confrontación con la cámara:

“Mírate, tienes derechos saliéndote por todos lados. Todo ello gracias a que muchas personas de bien, a lo largo de doscientos cincuenta años, lo sacrificaron todo. […] Conoce tus derechos, y por el amor de Dios, nunca renuncies a ellos”.

El cierre trae a Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut: “Soy Mike y apruebo este mensaje”, dice. Es importante recalcar que el origen del video todavía no está del todo claro y no aparece relacionado a una campaña comercial mayor ni a un proyecto narrativo anunciado. Peter Gould, cocreador de Better Call Saul, lo compartió en Bluesky.

¿Habrá más de Better Call Saul?

Por ahora, el video no confirma una nueva temporada, película o cualquier otro tipo de contenido sobre Better Call Saul. La serie terminó en 2022 tras seis temporadas y nos presentó la transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman. Luego lo llevó hasta el tramo posterior de Breaking Bad, cuando vivía escondido bajo la identidad de Gene Takavic.

Bob Odenkirk como Saul Goodman en el nuevo anuncio

Odenkirk recibió seis nominaciones al Emmy como actor principal de drama por Better Call Saul, aunque nunca ganó. La serie, a pesar de su prestigio crítico, tampoco obtuvo premios Emmy competitivos durante su emisión. El propio Odenkirk ha dicho en otras ocasiones que cualquier regreso tendría que tener sentido dentro de la situación final del personaje.

Bob Odenkirk no ha dejado de trabajar

Aunque en definitiva Saul Goodman sigue siendo su personaje más famoso, Odenkirk no se quedó quieto después de terminar con Better Call Saul. En 2025 regresó como Hutch Mansell en Nadie 2, secuela de la cinta de acción de 2021. También estrenó Normal, dirigida por Ben Wheatley y escrita por Derek Kolstad, el guionista de John Wick y Nadie; interpreta a un sheriff que descubre una amenaza criminal en un pueblo aparentemente tranquilo.

El actor de 63 años también participó en The Room Returns!, una reinterpretación de culto de The Room, de Tommy Wiseau. El proyecto fue filmado con presupuesto mínimo, dirigido por Brando Crawford y con Mike Flanagan entre los involucrados.

¿Qué planes tiene Vince Gilligan para el futuro?

Vince Gilligan se encuentra muy concentrado en Pluribus, su serie de ciencia ficción para Apple TV. La segunda temporada ya está confirmada y el equipo creativo trabaja en nuevos episodios, aunque el regreso no será inmediato debido al tamaño de producción. Gilligan ya sugirió que Pluribus podría extenderse varias temporadas si la historia lo permite.

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