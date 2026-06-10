Bryan Cranston detesta que las personas actúen solo para hacer contactos: ‘Lo haces para contar historias’

El actor es famoso por su trabajo en Malcolm el de en medio y Breaking Bad

En el segmento Actors on Actors de Variety, Bryan Cranston habló sobre el oficio actoral con honestidad y un poco de alergia al oportunismo. En la charla con Rhea Seehorn, su compañera del universo Breaking Bad, el actor defendió la idea de que actuar no debería tratarse de usar cada oportunidad como escalón social o profesional.

¿Qué detesta Bryan Cranston de ciertos actores?

Durante el encuentro, Cranston recordó que hace tiempo solía regañar a actores jóvenes cuando escuchaba que evaluaban una obra de teatro por los contactos obtenidos. La queja le molestaba porque hacía del escenario una sala de espera para algo supuestamente mejor: “Me decían: hice una obra. No conseguí agente ni trabajo por eso. Esa no es la razón por la que debes hacerlo. Haces la obra para contar esa historia, y para poder actuar. Solo haz eso”. En este marco, la carrera del actor no siguió una ruta cualquiera.

Después de interpretar al dulce Hal en Malcolm el de en medio, muchos ejecutivos dudaron de que Bryan pudiera encarnar a Walter White. Vince Gilligan tuvo que defenderlo para que Breaking Bad lo eligiera como protagonista. Cranston recordó en la charla que, tras Malcolm, algunos responsables en Sony y AMC pensaban: ‘¿El papá torpe de Malcolm? ¿Para interpretar a Walter White?’ Gilligan insistió: ‘Confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí’. Esa defensa hizo historia.

Bryan Cranston y Rhea Seehorn para Variety

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Sobre la temporada 2 de The Studio

Cranston también habló sobre The Studio, la sátira de Apple TV+ creada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez. La serie cuenta la historia Matt Remick, interpretado por Rogen, nuevo jefe de Continental Studios en medio de la conocida industria del entretenimiento, tan obsesionada con el dinero y los egos. Ahí Cranston interpreta a Griffin Mill, un ejecutivo poderoso y excéntrico; el papel le dio un Emmy como actor invitado de comedia.

La temporada 2 de The Studio ya grabó parte de sus episodios en Venecia, Italia, recreando el Festival de Cine de Venecia. El elenco incluirá a Madonna, Michael Keaton, Julia Garner y Donald Glover como invitados, junto con el regreso de Cranston, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y otros integrantes ya vistos. Sobre el trabajo de la intérprete de ‘Like a Virgin’ en la serie, Bryan declaró:

“Madonna es genial. Tengo que decir que su ética de trabajo es realmente impresionante. Los paparazzi están por todas partes intentando conseguir una foto suya. Pero lo que más me impresionó fue cuánto se preparó. Porque no sabíamos cómo era ella ahora. Y había pasado bastante tiempo desde la última vez que actuó.”

¿Habrá más temporadas de Malcolm?

Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta

El revival Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, lanzado en en abril en Disney+, nos presentó el regreso de Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek y parte del elenco original a las viejas desventuras de la familia Wilkerson. De acuerdo con Variety, la idea de revivir la serie fue de Bryan, y vaya que le insistió mucho al creador Linwood Boomer hasta convencerlo de hacerlo realidad.

Cuando Seehorn le preguntó si quería hacer más de Malcolm, Cranston respondió: “No sé. No me gusta hacer nada como un escalón hacia algo más”. El revival fue un éxito total, con 8.1 millones de reproducciones tan solo en sus primeros tres días en Disney+ y Hulu.

Cranston ganó tres Emmy consecutivos como actor principal de drama en Breaking Bad, algo histórico para una serie de cable. Fuera de la televisión, Cranston obtuvo dos premios Tony por All the Way y Network; también recibió un Olivier y una nominación al Oscar por Trumbo, donde interpretó al guionista Dalton Trumbo, perseguido durante la lista negra de Hollywood.

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