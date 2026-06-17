Tom Holland revela quién debería ser el próximo Spider-Man

El actor de 30 años volverá como Peter Parker en Brand New Day, el inicio de una nueva trilogía para el Hombre Araña

Quien está más que listo para su regreso como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day es Tom Holland, pero ya también empieza a mirar hacia el futuro del personaje sin él debajo del traje. El actor británico, en entrevista con Esquire, habló de la nueva etapa del héroe, de su deseo de acompañar a quien venga después y de la clase de joven intérprete que podría cargar con ese salto y responsabilidad.

¿Qué dijo Tom Holland sobre quién debería tomar su lugar como Spider-Man?

Holland fue consultado por el medio estadounidense sobre el actor que podría seguir sus pasos cuando deje de interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel. Escogió a Owen Cooper, el joven protagonista de Adolescencia, una de las revelaciones televisivas recientes en Reino Unido.

“Owen Cooper sería increíble”, dijo Holland. “Obviamente, es súper talentoso y ahora mismo todo el mundo habla de él”. Holland también habló de que le gustaría seguir cerca del personaje, quizá como productor, aunque admitió que conseguir ese tipo de crédito en futuras películas puede ser complicado. “De la manera en que Robert Downey fue un mentor para mí en mis primeras tres películas, me encantaría ser esa persona para quien sea el siguiente”.

Tom Holland como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day

Holland sabe lo que significa entrar a Marvel bajo el juicio de millones, pues su selección como Spider-Man fue examinada por fans y estudios, y su debut en Capitán América: Civil War terminó por apagar todas las dudas gracias a su energía juvenil y tono nervioso.

¿Tom Holland y Zendaya se casaron? Esto fue lo que dijo el actor de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Quién es Owen Cooper y cómo se hizo famoso

Cooper nació en Warrington, Inglaterra, en 2009 y su salto llegó con la mencionada Adolescencia, miniserie de Netflix donde interpreta a Jamie Miller, un adolescente envuelto en un crimen que sacude a su familia y su comunidad. Su trabajo fue catalogado como una de las actuaciones juveniles más fuertes de los últimos años y lo llevó a ganar el BAFTA a Mejor actor de reparto. También obtuvo el Globo de Oro a Mejor actor de reparto por el mismo rol.

Holland también llegó muy joven al escenario, primero por el musical Billy Elliot en el West End, luego por Lo Imposible, la película de J. A. Bayona donde actuó junto a Naomi Watts y Ewan McGregor. Antes de Marvel, Holland ya tenía una formación en danza, disciplina teatral, rodajes exigentes y una expresión corporal que terminó siendo perfecta para Spider-Man.

¿La boda de Tom Holland?

La vida personal de Holland también volvió al centro de las redes por su relación con Zendaya. El actor recordó en entrevista que circularon imágenes falsas generadas con inteligencia artificial de una supuesta boda en Italia. Cuando le preguntaron si tuvo que mandar mensajes similares a otros familiares para aclarar el malentendido, Holland respondió: “No, porque todos estaban allí. Eso es todo lo que obtendrán sobre eso”.

Owen Cooper

El actor también habló con ternura de Zendaya: “Para mí, encontré a mi persona. Ella es mi mejor amiga, y soy el más feliz que he sido cuando estoy con ella, pero tampoco me he sentido nunca tan apoyado y seguro. Punto”.

Tom Holland explica por qué sigue interpretando a Spider-Man pese a haber dicho que lo dejaría a los 30 años

La llegada de Spider-Man: Brand New Day a cines

Brand New Day llegará a cines el 31 de julio y será la cuarta película individual de Holland como Peter Parker, así como la primera tras el final de Sin Regreso a Casa, donde el mundo olvidó quién era él. “Esta película es un verdadero misterio y, durante una gran parte, incluso Spider-Man está un poco desorientado y perdido, como diciendo: ¿qué está pasando?”, explicó.

Destin Daniel Cretton dirige la película. El elenco incluye a Holland y Zendaya, con reportes sobre la participación de Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal y Mark Ruffalo. ¿Podrá superar nuevos récords de taquilla?